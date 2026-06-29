Neymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildi
Braziliya futboli yulduzi Neymar Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlangan aholiga yordam qo‘lini cho‘zdi. Futbolchi gumanitar ehtiyojlar uchun taxminan 250 ming dollar miqdorida mablag‘ ajratgan.
Xayriya oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon va vaqtinchalik boshpanalar bilan ta’minlashga sarflanishi rejalashtirilgan.
Mablag‘ eng zarur ehtiyojlarga yo‘naltiriladi
Lance xabariga ko‘ra, Neymar ajratgan mablag‘ tabiiy ofat ortidan yuzaga kelgan gumanitar inqiroz oqibatlarini yengillashtirishga xizmat qiladi.
Xayriya puli quyidagi yo‘nalishlarga sarflanadi:
jabrlanganlarga oziq-ovqat tarqatish;
toza ichimlik suvi yetkazib berish;
zarur dori-darmonlarni xarid qilish;
uy-joysiz qolganlar uchun vaqtinchalik boshpanalar qurish.
Bu yordam og‘ir sharoitda qolgan minglab insonlarning eng dolzarb ehtiyojlarini qoplashga qaratilgan.
Neymar avval ham yordam tashabbuslarida qatnashgan
Bu Neymarning birinchi xayriya aksiyasi emas.
Braziliyalik futbolchi avval ham turli ijtimoiy va insonparvarlik loyihalarida faol qatnashgan. Ayniqsa, koronavirus pandemiyasi davrida uning yordami katta ahamiyat kasb etgan edi.
Pandemiya vaqtida ham yordam bergan
Neymar koronavirus keng tarqalgan davrda Braziliyaning Manaus shahri aholisini qo‘llab-quvvatlash tashabbuslarida ishtirok etgan.
U o‘sha paytda:
tibbiy yordamni kuchaytirish;
sun’iy nafas oldirish apparatlarini xarid qilish;
og‘ir ahvoldagi bemorlarga zarur sharoit yaratish
uchun ko‘mak bergan edi.
Maydon tashqarisidagi muhim qadam
Neymar futboldagi mahorati bilan butun dunyoga tanilgan. Ammo bu safar uning insonparvarlik qadami muxlislar e’tiborini tortdi.
Tabiiy ofatlardan so‘ng tezkor yordam oziq-ovqat, suv va tibbiy vositalarga muhtoj insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Shu ma’noda, futbolchining xayriyasi jabrlanganlar uchun muhim ko‘mak bo‘lishi kutilmoqda.
Neymarning bu ishiga qanday baho berasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga yuboring.
…