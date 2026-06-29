Neymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildi

·16·Dunyo
Neymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildi

Braziliya futboli yulduzi Neymar Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlangan aholiga yordam qo‘lini cho‘zdi. Futbolchi gumanitar ehtiyojlar uchun taxminan 250 ming dollar miqdorida mablag‘ ajratgan.

Xayriya oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon va vaqtinchalik boshpanalar bilan ta’minlashga sarflanishi rejalashtirilgan.

Mablag‘ eng zarur ehtiyojlarga yo‘naltiriladi

Lance xabariga ko‘ra, Neymar ajratgan mablag‘ tabiiy ofat ortidan yuzaga kelgan gumanitar inqiroz oqibatlarini yengillashtirishga xizmat qiladi.

Xayriya puli quyidagi yo‘nalishlarga sarflanadi:

  • jabrlanganlarga oziq-ovqat tarqatish;

  • toza ichimlik suvi yetkazib berish;

  • zarur dori-darmonlarni xarid qilish;

  • uy-joysiz qolganlar uchun vaqtinchalik boshpanalar qurish.

Bu yordam og‘ir sharoitda qolgan minglab insonlarning eng dolzarb ehtiyojlarini qoplashga qaratilgan.

Neymar avval ham yordam tashabbuslarida qatnashgan

Bu Neymarning birinchi xayriya aksiyasi emas.

Braziliyalik futbolchi avval ham turli ijtimoiy va insonparvarlik loyihalarida faol qatnashgan. Ayniqsa, koronavirus pandemiyasi davrida uning yordami katta ahamiyat kasb etgan edi.

Pandemiya vaqtida ham yordam bergan

Neymar koronavirus keng tarqalgan davrda Braziliyaning Manaus shahri aholisini qo‘llab-quvvatlash tashabbuslarida ishtirok etgan.

U o‘sha paytda:

  • tibbiy yordamni kuchaytirish;

  • sun’iy nafas oldirish apparatlarini xarid qilish;

  • og‘ir ahvoldagi bemorlarga zarur sharoit yaratish

uchun ko‘mak bergan edi.

Maydon tashqarisidagi muhim qadam

Neymar futboldagi mahorati bilan butun dunyoga tanilgan. Ammo bu safar uning insonparvarlik qadami muxlislar e’tiborini tortdi.

Tabiiy ofatlardan so‘ng tezkor yordam oziq-ovqat, suv va tibbiy vositalarga muhtoj insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Shu ma’noda, futbolchining xayriyasi jabrlanganlar uchun muhim ko‘mak bo‘lishi kutilmoqda.

Neymarning bu ishiga qanday baho berasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga yuboring.

NeymarVenesuelaBraziliyaManausLance
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaMeksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaBugun, 22:13Qirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiQirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiBugun, 20:03Karimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiKarimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiBugun, 19:42Germaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiGermaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiBugun, 19:22Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiBugun, 19:00Singapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiSingapurda bolani ruchka bilan jarohatlagan tarbiyachi 18 oyga qamaldiBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi