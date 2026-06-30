AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildi

·39·Dunyo
AQSH Oliy sudi Trampning fuqarolik farmonini bekor qildi

AQSH Oliy sudi prezident Donald Trampning mamlakat hududida tug‘ilgan ayrim bolalarga avtomatik fuqarolik berilishini cheklashga qaratilgan farmonini qonuniy kuchga kiritishga ruxsat bermadi.

30 iyun kuni qabul qilingan qarorga ko‘ra, tug‘ilish joyi asosida fuqarolik olish huquqi AQSH Konstitutsiyasining 14-tuzatishi bilan kafolatlangan. Sudyalar qarorni olti ovozga uch ovoz nisbatida qabul qildi.

Trampning farmoni nimani nazarda tutgan edi?

Donald Tramp 2025 yil 20 yanvar kuni Oq uyga qaytganidan so‘ng fuqarolik masalasiga oid farmonni imzolagan edi.

Hujjatga muvofiq, onasi AQSHda noqonuniy yoki vaqtincha maqomda bo‘lgan, otasi esa AQSH fuqarosi yoki doimiy rezidenti bo‘lmagan bolalarga avtomatik ravishda Amerika fuqaroligi berilmasligi ko‘zda tutilgan.

Ya’ni ota-onasining hech biri AQSH fuqarosi yoki “yashil karta” sohibi bo‘lmasa, mamlakat hududida tug‘ilgan bolaning fuqaroligi davlat idoralari tomonidan tan olinmasligi mumkin edi.

Biroq mazkur tashabbus imzolanganidan so‘ng qator shtatlar, huquq himoyachilari va muhojir oilalar tomonidan sudga berildi.

Oliy sud Konstitutsiyaga tayandi

Sudning aksariyat a’zolari prezident farmoni AQSH Konstitutsiyasining 14-tuzatishiga zid ekanini ta’kidladi.

Ushbu konstitutsiyaviy normaga ko‘ra, AQSH hududida tug‘ilgan va mamlakat yurisdiksiyasiga bo‘ysunuvchi shaxslar AQSH fuqarosi hisoblanadi. Bu qoida XIX asr oxiridan beri keng qo‘llanib keladi.

Oliy sud raisi Jon Roberts ko‘pchilik nomidan qarorni yozdi. Sud 1898 yildagi Wong Kim Ark ishida shakllangan huquqiy yondashuvni ham o‘z kuchida qoldirdi. Unga ko‘ra, diplomatlar farzandlari kabi ayrim istisnolardan tashqari, AQSHda tug‘ilgan deyarli barcha bolalar fuqarolikka ega bo‘ladi.

Qaror olti ovozga uch ovoz bilan qabul qilindi

Oliy sudning olti nafar a’zosi tug‘ilish joyi bo‘yicha fuqarolik huquqini saqlab qolishni qo‘llab-quvvatladi. Uch nafar sudya esa qarorga qarshi chiqdi.

Shu tariqa, Tramp ma’muriyatining fuqarolikka oid eng bahsli tashabbuslaridan biri jiddiy huquqiy mag‘lubiyatga uchradi.

Avvalroq, 2025 yil iyun oyida Oliy sud farmonning mazmuni bo‘yicha yakuniy qaror chiqarmagan, faqat quyi sudlarning butun mamlakat bo‘ylab amal qiluvchi taqiqlar qo‘llash vakolatini cheklagan edi. 2026 yil 30 iyundagi qaror esa bevosita fuqarolik huquqining mazmuniga oid bo‘ldi.

Tug‘ilish bo‘yicha fuqarolik nima degani?

Tug‘ilish asosida fuqarolik olish — inson dunyoga kelgan paytida muayyan davlatning fuqarosiga avtomatik ravishda aylanishini anglatadi.

Xalqaro amaliyotda fuqarolikni belgilashning asosan ikki xil tamoyili mavjud.

Tuproq huquqi

“Tuproq huquqi” tamoyilida fuqarolik bolaning qayerda tug‘ilganiga qarab belgilanadi.

AQSHda amalda bo‘lgan tizimga ko‘ra, mamlakat hududida tug‘ilgan bola ota-onasining fuqaroligi yoki migratsiya maqomidan qat’i nazar, odatda AQSH fuqarosi hisoblanadi.

Diplomatik daxlsizlikka ega xorijiy davlat vakillarining farzandlari kabi ayrim istisno holatlar mavjud.

Qon huquqi

“Qon huquqi” tamoyilida esa asosiy mezon bolaning tug‘ilgan joyi emas, balki ota-onasining fuqaroligi hisoblanadi.

Yevropa va Osiyoning ko‘plab davlatlarida aynan shu yondashuv asosiy o‘rin tutadi. Bolaning ota-onasidan biri yoki har ikkisi muayyan davlat fuqarosi bo‘lsa, u qonunda belgilangan tartibda fuqarolikka ega bo‘ladi.

O‘zbekistonda ham fuqarolikni belgilashda ota-onaning fuqaroligi muhim hisoblanadi. Faqat mamlakat hududida tug‘ilganlikning o‘zi barcha holatlarda avtomatik ravishda O‘zbekiston fuqaroligini bermaydi.

Tramp tashabbusining keyingi taqdiri nima bo‘ladi?

Oliy sud qarori prezident farmonining amalda qo‘llanish imkoniyatini yo‘qqa chiqardi. Endi tug‘ilish joyi bo‘yicha fuqarolik tizimini jiddiy o‘zgartirish uchun oddiy prezident farmoni yetarli bo‘lmaydi.

Buning uchun Kongress orqali yangi qonun qabul qilish yoki Konstitutsiyaga o‘zgartish kiritish kabi ancha murakkab siyosiy va huquqiy jarayon talab qilinishi mumkin.

Shu tariqa, AQSHda tug‘ilgan bolalarga avtomatik fuqarolik berish amaliyoti hozircha o‘zgarishsiz qoladi.

AQSH Oliy sudiDonald TrumpOq uyJohn Roberts
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Firibgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiFiribgarlar amerikaliklarga bir yilda 68 milliard dollar zarar yetkazdiBugun, 17:46Dubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkinDubayda britaniyalik blogerni o‘lim jazosi kutayotgan bo‘lishi mumkinBugun, 15:12Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiBugun, 13:15Xitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindiXitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindiBugun, 13:001 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqdaBugun, 12:2218 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi