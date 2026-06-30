Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildi
Moskvaga 18 iyundagi dron hujumi oqibatlari / Foto: AFP
30 iyunga o‘tar kechasi Ukraina Rossiya hududlari va Moskva tomonidan nazorat qilinayotgan Qrimga navbatdagi yirik dron hujumini amalga oshirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi mamlakat havo hujumidan mudofaa kuchlari tun davomida jami 419 ta uchuvchisiz qurilmani urib tushirganini ma’lum qildi.
Rossiya rasmiylarining bayonotiga ko‘ra, dronlarning 60 dan ortig‘i Moskva va uning atrofiga yo‘naltirilgan. Hujum oqibatida Moskva viloyatida olti oylik chaqaloq halok bo‘lgani xabar qilindi. Ukraina tomoni esa zarbalar asosan Rossiyaning harbiy, energetika va aloqa infratuzilmalariga qaratilganini bildirdi.
Moskva atrofida o‘nlab dronlar urib tushirildi
Moskva meri Sergey Sobyanin havo hujumidan mudofaa kuchlari poytaxtga yaqinlashayotgan 60 dan ortiq dronni yo‘q qilganini ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, favqulodda xizmatlar dron parchalari tushgan hududlarda ish olib borgan. Moskva shahrining o‘zida qurbonlar yoki jiddiy vayronagarchiliklar haqida ma’lumot berilmadi.
Rossiya Mudofaa vazirligi umumiy hisobda Rossiya hududlari va Qrim ustida 419 ta dron urib tushirilganini da’vo qildi. Mazkur raqamlar hozircha mustaqil manbalar tomonidan to‘liq tasdiqlangan emas.
Moskva viloyatida chaqaloq halok bo‘ldi
Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning ma’lum qilishicha, poytaxtdan qariyb 96 kilometr janubi-sharqda joylashgan Yegorevsk shahrida dron parchalari xususiy uy ustiga qulagan.
Hodisa oqibatida binoda yong‘in kelib chiqqan. Qutqaruvchilar uydagi odamlarni tashqariga olib chiqqan, biroq olti oylik chaqaloq shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda vafot etgan.
Hududda yana bir nechta odam jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya rasmiylari voqea uchun Ukrainani aybladi. Kiyev dastlab bu qurbon bo‘yicha alohida izoh bermadi.
Moskva aeroportlarida cheklovlar joriy qilindi
Dronlar hujumi ortidan Rossiya aviatsiya idoralari Moskvaga xizmat ko‘rsatuvchi aeroportlarda vaqtinchalik cheklovlar kiritdi.
«Rosaviatsiya» ma’lumotiga ko‘ra, poytaxtning to‘rtta yirik xalqaro aeroportidan uchtasi tunda reyslarni qabul qilish va jo‘natishni qisqa muddatga to‘xtatdi.
So‘nggi oylarda Moskvaga yo‘naltirilgan dronlar soni oshgani sababli aeroportlarni vaqtincha yopish holatlari tez-tez takrorlanmoqda. Bunday cheklovlar yuzlab reyslarning kechikishi yoki boshqa aeroportlarga yo‘naltirilishiga olib kelyapti.
Sputnik aloqa markazi nishonga olingan
Ukraina tomoni hujum davomida Moskva shimolidagi Dubna shahrida joylashgan kosmik aloqa markaziga zarba berilganini ma’lum qildi.
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy mazkur obyekt Rossiyaning harbiy operatsiyalarida qo‘llaniladigan sun’iy yo‘ldosh aloqalarini muvofiqlashtirishda ishtirok etishini ta’kidladi.
Rossiya rasmiylari obyektga yetkazilgan zarar ko‘lamini ochiqlamadi. Moskva viloyati ma’muriyati hududdagi ma’muriy binolardan biri shikastlanganini ma’lum qilgan.
Zelenskiy: «Urush haqiqati Rossiyaga qaytmoqda»
Volodimir Zelenskiy hujumdan oldingi murojaatida Ukrainaning uzoq masofali zarbalari «urush haqiqatini Rossiyaning o‘ziga qaytarayotganini» aytdi.
Uning ta’kidlashicha, Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlari, nasos stansiyalari, yoqilg‘i omborlari va eksport portlariga berilayotgan zarbalar mamlakatning urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan.
«Biz tajovuzkor davlat urushni qayerdadir uzoqda ushlab tura olmasligi uchun Ukrainaga kerakli natijalarni ta’minlayapmiz», — dedi Zelenskiy.
Ukraina prezidenti bunday operatsiyalarni «uzoq masofali sanksiyalar» deb atab, ularning asosiy maqsadi Rossiyani urushni tugatishga majburlash ekanini ta’kidlab kelmoqda.
Rossiyada yoqilg‘i muammosi kuchaymoqda
Ukraina so‘nggi vaqtlarda Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlari va yoqilg‘i infratuzilmasiga zarbalarini keskin oshirdi.
Ushbu hujumlar ayrim hududlarda benzin va dizel yoqilg‘isi taqchilligi, yoqilg‘i quyish shoxobchalarida navbatlar hamda yetkazib berishda uzilishlarga sabab bo‘lmoqda.
Moskvadagi yirik neftni qayta ishlash zavodi iyun oyida bir necha marta dronlar hujumiga uchradi. Reuters manbalariga ko‘ra, jiddiy zarar ko‘rgan korxonaning to‘liq ishlab chiqarishni tiklashi uchun kamida yarim yil talab qilinishi mumkin.
Qrimda ham elektr energiyasi va yoqilg‘i ta’minoti bilan bog‘liq muammolar kuzatilmoqda. Ayrim hududlarda jamoat transporti harakati cheklangan, ko‘cha yoritgichlari kamaytirilgan va yoqilg‘i savdosiga vaqtincha tartiblar joriy qilingan.
Frontda og‘ir janglar davom etmoqda
Rossiya qo‘shinlari Ukraina sharqida, ayniqsa Donetsk viloyatida oldinga siljishga harakat qilmoqda. Moskva mintaqaning qolgan qismlarini ham egallashni asosiy harbiy maqsadlaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
Biroq front chizig‘ida dronlardan keng foydalanilishi har ikki tomonning harakatini qiyinlashtirgan. Rossiya kuchlari ayrim yo‘nalishlarda sekin siljiyotgan bo‘lsa-da, katta hududlarni tezlik bilan egallash imkoniga ega bo‘lmayapti.
Shu bilan birga, Ukraina o‘z dronlarining parvoz masofasi, yuk ko‘tarish quvvati va aniqligini oshirdi. Bu Kiyevga Rossiya ichkarisidagi yirik obyektlarga ko‘proq qurilmalar bilan zarba berish imkonini yaratmoqda.
Putin Donbass bo‘yicha rejasidan qaytmasligini aytdi
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina tomonidan amalga oshirilayotgan dron hujumlari Moskva rejalarini o‘zgartirmasligini bildirdi.
U Rossiya davlat telekanaliga bergan intervyusida Donbass va o‘zi «Novorossiya» deb atayotgan hududlarni to‘liq egallash maqsadidan voz kechmasligini ta’kidladi.
Putin Ukraina zarbalari Rossiya infratuzilmasiga muammolar tug‘dirayotganini va ayrim joylarda yoqilg‘i taqchilligi kuzatilayotganini tan oldi. Biroq u Rossiyaning Ukraina hududiga berayotgan zarbalari ancha kuchli va halokatli ekanini da’vo qildi.
Rossiya ham Ukraina shaharlariga raketa va dronlar bilan muntazam zarbalar berib kelmoqda. Har ikki tomon tinch aholini ataylab nishonga olayotganini rad etadi, ammo urush davomida har ikki mamlakatda ham ko‘plab fuqarolar halok bo‘lmoqda.
30 iyundagi hujum Ukraina dronlarining Rossiya hududiga yetib borish ko‘lami yanada kengayganini ko‘rsatdi. Biroq qurilmalarning aniq soni, urib tushirilgan dronlar ulushi va nishonlarga yetkazilgan zarar haqidagi ma’lumotlar urush sharoitida mustaqil ravishda tekshirilishi qiyinligicha qolmoqda.
…