Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandi

·0·Dunyo
Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandi

Ko‘pchilik ishlatadigan nam salfetkalarning aksariyati tarkibida plastik tolalar bor. Bu ularni chidamli qiladi, lekin chiqindiga aylanganidan keyin uzoq vaqt yo‘qolmaydi.

Ayniqsa, salfetkalarni hojatxonaga tashlash jiddiy muammo tug‘diradi. Ular kanalizatsiyada tiqin hosil qiladi, keyin esa suv yo‘llariga tushib, mikroplastik manbasiga aylanadi. Ishlab chiqarish jarayonidagi issiqxona gazlari chiqindisi ham muammoni yanada kuchaytiradi.

Yangi cheklov birinchi bo‘lib Uelsda, 2026 yil 18 dekabrdan kuchga kiradi. 2027 yil mayida Angliya va Shimoliy Irlandiya, avgustda esa Shotlandiya plastikli nam salfetkalar savdosini taqiqlaydi.

Cheklov bolalar salfetkalari, kosmetikani ketkazish mahsulotlari, nam hojatxona qog‘ozi, antibakterial salfetkalar, shaxsiy gigiyena va uy tozalash uchun ishlatiladigan vositalarni qamrab oladi.

Tarkibida plastik bo‘lmagan salfetkalar sotuvda qoladi. Shuningdek, tibbiy maqsaddagi mahsulotlarga istisno beriladi va ular belgilangan talablar asosida dorixona hamda shifoxonalarda tarqatilishi mumkin bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Sirskiy Rossiyaning ehtimoliy yangi yo‘nalishini aytdi...Bugun, 21:12Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Tbilisida muhim muzokaralar: qaysi sohalar ustuvor?Bugun, 19:11Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiBugun, 10:17Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinBugun, 10:14Bugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun osmonda noyob “Qulupnay Oy” hodisasi kuzatiladiBugun, 03:38Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaBugun, 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi