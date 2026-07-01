Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandi
Ko‘pchilik ishlatadigan nam salfetkalarning aksariyati tarkibida plastik tolalar bor. Bu ularni chidamli qiladi, lekin chiqindiga aylanganidan keyin uzoq vaqt yo‘qolmaydi.
Ayniqsa, salfetkalarni hojatxonaga tashlash jiddiy muammo tug‘diradi. Ular kanalizatsiyada tiqin hosil qiladi, keyin esa suv yo‘llariga tushib, mikroplastik manbasiga aylanadi. Ishlab chiqarish jarayonidagi issiqxona gazlari chiqindisi ham muammoni yanada kuchaytiradi.
Yangi cheklov birinchi bo‘lib Uelsda, 2026 yil 18 dekabrdan kuchga kiradi. 2027 yil mayida Angliya va Shimoliy Irlandiya, avgustda esa Shotlandiya plastikli nam salfetkalar savdosini taqiqlaydi.
Cheklov bolalar salfetkalari, kosmetikani ketkazish mahsulotlari, nam hojatxona qog‘ozi, antibakterial salfetkalar, shaxsiy gigiyena va uy tozalash uchun ishlatiladigan vositalarni qamrab oladi.
Tarkibida plastik bo‘lmagan salfetkalar sotuvda qoladi. Shuningdek, tibbiy maqsaddagi mahsulotlarga istisno beriladi va ular belgilangan talablar asosida dorixona hamda shifoxonalarda tarqatilishi mumkin bo‘ladi.
…