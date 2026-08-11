Ukrainadagi bo‘lajak hokimiyat almashinuvi haqida ekspert fikri
Britaniyalik iste'fodagi diplomat Alaster Kruk kelajakda Kiyevda Moskva bilan bevosita muloqot qila oladigan, NATO va Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan yangi rahbariyat shakllanishi mumkinligini aytdi. «SOTSIS» so'rovnomasiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy ehtimoliy saylovlarning ikkinchi bosqichida Valeriy Zalujniy, Mixail Fedorov va Kirill Budanovga imkoniyatni boy berishi mumkin.
Britaniyalik iste’fodagi diplomat Alaster Kruk Ukrainadagi siyosiy istiqbollar va kelajakdagi muzokaralar imkoniyati haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning fikricha, Kiyevda kelajakda Moskva bilan bevosita muloqot qila oladigan yangi rahbariyat shakllanishi mumkin.
Bu haqda diplomat «YouTube» platformasidagi chiqishida ta’kidlab o‘tdi.
NATOga kirmaydigan va Rossiya bilan kelisha oladigan rahbariyat
Alaster Krukning baholashicha, bo‘lajak siyosiy o‘zgarishlar natijasida Ukrainada yangi rahbarlar hokimiyat tepasiga kelishi mumkin:
«Kiyevda rossiyaparast bo‘lmasligi mumkin bo‘lgan, ammo NATOga ham, Yevropa Ittifoqiga ham kirmaydigan va Rossiya bilan bevosita ish yuritishga qodir bo‘lgan odam paydo bo‘ladi», — dedi sobiq diplomat.
Krukning qo‘shimcha qilishicha, ushbu ssenariy va natija — kuzatilayotgan mojaro yakunlari bo‘yicha Moskvaning raqiblari umid qilishi mumkin bo‘lgan eng maqbul ko‘rinishdir.
«SOTSIS» so‘rovnomasi va Zelenskiyning reytinglari
Avgust oyi boshida Ukrainaning nufuzli «SOTSIS» (Ijtimoiy va marketing tadqiqotlari markazi) tomonidan e’lon qilingan ijtimoiy so‘rovnoma natijalari ham mamlakatda siyosiy kayfiyat o‘zgarayotganini ko‘rsatdi.
Tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, Vladimir Zelenskiy ehtimoliy saylovlarning ikkinchi bosqichida quyidagi nomzodlarga imkoniyatni boy berishi mumkin edi:
Valeriy Zalujniy — Ukrainaning Buyuk Britaniyadagi elchisi va UQKning sobiq bosh qo‘mondoni;
Mixail Fedorov — Raqamli transformatsiya vaziri (sobiq mudofaa vaziri);
Kirill Budanov — Mudofaa vazirligi Bosh razvedka boshqarmasi rahbari.
Prezidentlik vakolati va saylovlar atrofidagi bahslar
Eslatib o‘tamiz, Vladimir Zelenskiyning besh yillik prezidentlik vakolat muddati 2024 yilning 20 mayida rasman nihoyasiga yetgan edi. Biroq Ukrainada harbiy holat va umumiy safarbarlik amal qilayotgani sababli navbatdagi prezidentlik saylovlari bekor qilindi.
Vladimir Zelenskiy mamlakatdagi og‘ir vaziyatda ovoz berish jarayonlarini o‘tkazish o‘rinsiz ekanini bildirgan bo‘lsa, Kiyev rasmiylari yangi prezident saylangunga qadar amaldagi rahbariyatning vakolatlari qonuniy bo‘lib qolishini ta’kidlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…