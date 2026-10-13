Chiqindi yig‘uvchi rafiqasining politsiya kapitani bo‘lishiga yordam berdi

·57·Dunyo
Chiqindi yig‘uvchi rafiqasining politsiya kapitani bo‘lishiga yordam berdi

Braziliyada ko‘cha tozalovchi bo‘lib ishlaydigan Joze Fransisko Barros chiqindilar orasidan topgan kitoblarini rafiqasi Andreya Gimarayns Tavares uchun uyiga olib kelgan. Bu kitoblar ayolning huquqshunoslik bo‘yicha tahsil olish orzusini amalga oshirishida muhim rol o‘ynagan.

Mais Goiás nashrining 2026 yil 20 iyundagi xabariga ko‘ra, juftlik birgalikda ko‘plab moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Andreya qariyb yetti yil davomida uy xizmatchisi bo‘lib ishlagan. Oliy ta’lim olish uchun esa eri olib kelgan kitoblardan foydalangan. Natijada u huquqshunoslik yo‘nalishida to‘liq grant asosida tahsil olishga muvaffaq bo‘lgan.

Universitetni tamomlagach, Andreya Goyas shtati harbiy politsiyasiga ishga kirish uchun tanlovdan o‘tgan. Hozirda u politsiya kapitani unvoniga ega.

Devordagi turli ramkalarda bitiruv va harbiy xizmatga oid fotosuratlar to‘plami.

2026 yil iyun oyida oila birgalikdagi hayotining 25 yilligini nishonladi. Shu munosabat bilan o‘tkazilgan fotosessiyada Andreya politsiya formasida, Joze esa shaharni obodonlashtirish tashkilotidagi ish kiyimida suratga tushdi. Oilaning 23 yoshli o‘g‘li ham fotosessiyada ishtirok etdi. Suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Joze va Andreyaning hikoyasi bir-birini qo‘llab-quvvatlash va ta’lim inson hayotini o‘zgartirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Maxsus kiyimdagi erkak va ayol kumushrang 25 sonli sharlar bilan tushgan surat.
Joze Fransisko BarrosAndreya Gimarayns TavaresGoyas shtati harbiy politsiyasiKitoblar donorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdiTurk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdi9 oktabr 14:10Chiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildiChiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildi7 oktabr 14:22Gvineyada chiqindi poligoni quladiGvineyada chiqindi poligoni quladi25 avgust 09:43Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda8 iyul 23:25Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35Chiqindi yuklash vaqtida ro‘y bergan portlashda O'zbekiston fuqorosi halok bo'ldiChiqindi yuklash vaqtida ro‘y bergan portlashda O'zbekiston fuqorosi halok bo'ldi18 aprel 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda