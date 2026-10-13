Chiqindi yig‘uvchi rafiqasining politsiya kapitani bo‘lishiga yordam berdi
Braziliyada ko‘cha tozalovchi bo‘lib ishlaydigan Joze Fransisko Barros chiqindilar orasidan topgan kitoblarini rafiqasi Andreya Gimarayns Tavares uchun uyiga olib kelgan. Bu kitoblar ayolning huquqshunoslik bo‘yicha tahsil olish orzusini amalga oshirishida muhim rol o‘ynagan.
Mais Goiás nashrining 2026 yil 20 iyundagi xabariga ko‘ra, juftlik birgalikda ko‘plab moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Andreya qariyb yetti yil davomida uy xizmatchisi bo‘lib ishlagan. Oliy ta’lim olish uchun esa eri olib kelgan kitoblardan foydalangan. Natijada u huquqshunoslik yo‘nalishida to‘liq grant asosida tahsil olishga muvaffaq bo‘lgan.
Universitetni tamomlagach, Andreya Goyas shtati harbiy politsiyasiga ishga kirish uchun tanlovdan o‘tgan. Hozirda u politsiya kapitani unvoniga ega.
2026 yil iyun oyida oila birgalikdagi hayotining 25 yilligini nishonladi. Shu munosabat bilan o‘tkazilgan fotosessiyada Andreya politsiya formasida, Joze esa shaharni obodonlashtirish tashkilotidagi ish kiyimida suratga tushdi. Oilaning 23 yoshli o‘g‘li ham fotosessiyada ishtirok etdi. Suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Joze va Andreyaning hikoyasi bir-birini qo‘llab-quvvatlash va ta’lim inson hayotini o‘zgartirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…