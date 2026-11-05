4,5 metrlik dahshat: Braziliyada aholi yashaydigan hududdan ulkan anakonda tutib olindi

·53·Dunyo
4,5 metrlik dahshat: Braziliyada aholi yashaydigan hududdan ulkan anakonda tutib olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyaning Kaldas-Novas shahrida aholi yashaydigan hudud yaqinidan 4,5 metrli ulkan anakonda tutib olindi.
  • Yirtqich mahalliy aholiga tegishli uy hayvonini yutishga shaylangan vaqtda aniqlanib, odamlar va bolalar uchun jiddiy xavf tug‘dirgan.
  • O‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilar maxsus moslamalar yordamida ilonni hech kimga zarar yetkazmagan holda zararsizlantirdi.

Braziliyaning Goyas shtati janubida joylashgan Kaldas-Novas shahri aholisi haqiqiy tabiat dahshatiga to‘qnash keldi. Mahalliy aholi yashash punktlariga nihoyatda yaqin bo‘lgan hududda uzunligi taxminan 4,5 metrni tashkil etuvchi ulkan anakonda (mahalliy tilda «sukuri») paydo bo‘ldi.

Odamlar va ayniqsa yosh bolalar hayoti uchun jiddiy xavf tug‘dirgan vahimali yirtqich o‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilar tomonidan maxsus operatsiya natijasida zararsizlantirildi.

Ov ustidagi ulkan yirtqich va aholi xavotiri

Voqea joyidan olingan tafsilotlarga ko‘ra, vaziyat kutilganidan ham jiddiy tus olgan:

  • Hujum joyi: Ulkan ilon aholi xonadonlariga yondosh bo‘lgan kichik soylik ichidan topilgan;

  • Xavfli vaziyat: Anakonda mahalliy aholiga tegishli uy hayvonini tutib olib, uni to‘liq yutishga shaylanib turgan vaqtda odamlar nazariga tushgan. Ushbu holat yaqin atrofda istiqomat qiluvchi oilalar va ayniqsa ko‘chada o‘ynab yurgan bolalar xavfsizligi bo‘yicha jiddiy sarosima uyg‘otgan.

Murakkab qutqaruv operatsiyasi: Hech kim jabrlanmadi

Chaqiruv bo‘yicha zudlik bilan yetib kelgan favqulodda xizmat xodimlari vaziyatni tezkorlik bilan nazoratga oldi:

  • Maxsus moslamalar: O‘t o‘chiruvchilar 4,5 metrli bahaybat ilonni xavfsiz masofada tutib turish uchun maxsus uzun ilgakli uskunalardan foydalandi;

  • Professional nazorat: Qutqaruvchilarning ehtiyotkorlik bilan amalga oshirgan harakatlari tufayli amaliyot davomida aholidan hech kimga ham, ilonga ham zarracha shikast yetkazilmadi.

Anakondaning keyingi taqdiri qanday kechadi?

Muvaffaqiyatli operatsiyadan so‘ng noyob yirtqich xavfsiz qo‘llarga topshirildi:

  • Tibbiy ko‘rik: Bahaybat anakonda yovvoyi hayvonlarni vaqtincha saqlash va reabilitatsiya qilish markaziga (Cetras) yetkazilgan;

  • Tabiatga qaytish: Mutaxassislar tomonidan ilonning sog‘lig‘i to‘liq tekshiruvdan o‘tkazilgach, u insonlar yashash joylaridan olis, o‘zining tabiiy yashash muhitiga qo‘yib yuboriladi.

BraziliyaKaldas-NovasAnakondaCetras
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi27 sentabr 08:13Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi15 oktabr 15:54«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi4 sentabr 14:30Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)16 oktabr 22:54Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)6 oktabr 00:44Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldiKolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldi4 oktabr 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi