4,5 metrlik dahshat: Braziliyada aholi yashaydigan hududdan ulkan anakonda tutib olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyaning Kaldas-Novas shahrida aholi yashaydigan hudud yaqinidan 4,5 metrli ulkan anakonda tutib olindi.
- Yirtqich mahalliy aholiga tegishli uy hayvonini yutishga shaylangan vaqtda aniqlanib, odamlar va bolalar uchun jiddiy xavf tug‘dirgan.
- O‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilar maxsus moslamalar yordamida ilonni hech kimga zarar yetkazmagan holda zararsizlantirdi.
Braziliyaning Goyas shtati janubida joylashgan Kaldas-Novas shahri aholisi haqiqiy tabiat dahshatiga to‘qnash keldi. Mahalliy aholi yashash punktlariga nihoyatda yaqin bo‘lgan hududda uzunligi taxminan 4,5 metrni tashkil etuvchi ulkan anakonda (mahalliy tilda «sukuri») paydo bo‘ldi.
Odamlar va ayniqsa yosh bolalar hayoti uchun jiddiy xavf tug‘dirgan vahimali yirtqich o‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilar tomonidan maxsus operatsiya natijasida zararsizlantirildi.
Ov ustidagi ulkan yirtqich va aholi xavotiri
Voqea joyidan olingan tafsilotlarga ko‘ra, vaziyat kutilganidan ham jiddiy tus olgan:
Hujum joyi: Ulkan ilon aholi xonadonlariga yondosh bo‘lgan kichik soylik ichidan topilgan;
Xavfli vaziyat: Anakonda mahalliy aholiga tegishli uy hayvonini tutib olib, uni to‘liq yutishga shaylanib turgan vaqtda odamlar nazariga tushgan. Ushbu holat yaqin atrofda istiqomat qiluvchi oilalar va ayniqsa ko‘chada o‘ynab yurgan bolalar xavfsizligi bo‘yicha jiddiy sarosima uyg‘otgan.
Murakkab qutqaruv operatsiyasi: Hech kim jabrlanmadi
Chaqiruv bo‘yicha zudlik bilan yetib kelgan favqulodda xizmat xodimlari vaziyatni tezkorlik bilan nazoratga oldi:
Maxsus moslamalar: O‘t o‘chiruvchilar 4,5 metrli bahaybat ilonni xavfsiz masofada tutib turish uchun maxsus uzun ilgakli uskunalardan foydalandi;
Professional nazorat: Qutqaruvchilarning ehtiyotkorlik bilan amalga oshirgan harakatlari tufayli amaliyot davomida aholidan hech kimga ham, ilonga ham zarracha shikast yetkazilmadi.
Anakondaning keyingi taqdiri qanday kechadi?
Muvaffaqiyatli operatsiyadan so‘ng noyob yirtqich xavfsiz qo‘llarga topshirildi:
Tibbiy ko‘rik: Bahaybat anakonda yovvoyi hayvonlarni vaqtincha saqlash va reabilitatsiya qilish markaziga (Cetras) yetkazilgan;
Tabiatga qaytish: Mutaxassislar tomonidan ilonning sog‘lig‘i to‘liq tekshiruvdan o‘tkazilgach, u insonlar yashash joylaridan olis, o‘zining tabiiy yashash muhitiga qo‘yib yuboriladi.
Izohlar 0
…