Melaniya erining mashhur raqsini yoqtirmaydi: Tramp rafiqasining e’tiroziga javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Melaniya Tramp turmush o‘rtog‘i Donald Trampning siyosiy tadbirlardagi raqslari va og‘ir atletikachilarga taqlid qiluvchi harakatlarini prezidentlik maqomiga mos emas deb hisoblaydi.
- AQSH prezidenti rafiqasining e’tirozlariga qaramay, tarafdorlari bu chiqishlarni chin dildan qo‘llab-quvvatlayotganini ta’kidlab, ulardan voz kechish niyati yo‘qligini hazilomuz tarzda bildirmoqda.
Donald Trampning Village People guruhining «Y.M.C.A.» qo‘shig‘i ostida ijro etadigan mashhur raqs harakatlari uning rafiqasi Melaniyaga yoqmasligi ma’lum bo‘ldi. Biroq AQSH prezidenti bu chiqishlar tarafdorlariga juda ma’qul kelayotganini aytib, raqsdan voz kechish niyati yo‘qligini hazilomuz tarzda bildirmoqda.
AQSH prezidenti Donald Tramp siyosiy tadbirlardagi g‘ayrioddiy chiqishlari bilan yana bir bor e’tibor markaziga tushdi. Uning sahnada raqsga tushishi, qo‘l harakatlari va og‘ir atletikachilarga taqlid qilishi tarafdorlariga yoqsa-da, rafiqasi Melaniya Tramp buni prezidentlik maqomiga mos deb hisoblamaydi.
Trampning o‘zi esa bu borada rafiqasining fikriga to‘liq qo‘shilmaydi. Uning ta’kidlashicha, odamlar mashhur raqs harakatlarini chin dildan yaxshi ko‘radi.
Melaniya eriga: «Bu prezidentga xos emas», deydi
Trampning aytishicha, Melaniya uning sahnada raqsga tushishini ma’qullamaydi va bunday harakatlardan voz kechishni so‘raydi.
Prezident rafiqasining gaplarini quyidagicha keltiradi:
«Azizim, bu prezidentga xos emas».
Trampning so‘zlariga ko‘ra, Melaniya hatto AQSHning sobiq prezidenti Franklin Ruzveltni misol qilib, uning raqsga tushishini tasavvur qilish qiyinligini ta’kidlagan.
Biroq Amerika rahbari bu e’tirozga hazil bilan javob qaytaradi.
«Lekin men baribir prezident bo‘ldim-ku», — deydi u.
Trampning fikricha, uning raqslarini olqishlayotgan odamlar buni shunchaki hurmat yuzasidan emas, balki haqiqatan ham yoqtirgani uchun qilmoqda.
«Y.M.C.A.» raqsi va og‘ir atletikachilarga taqlid
Trampning eng mashhur sahna harakatlari Village People guruhining «Y.M.C.A.» qo‘shig‘i bilan bog‘liq. U qo‘shiq yangraganda qo‘llarini ko‘tarib, o‘ziga xos harakatlar bilan raqsga tushadi.
Biroq Melaniyaga faqat bu raqs emas, prezidentning boshqa sahna chiqishlari ham yoqmaydi. Trampning aytishicha, u nutqlari davomida og‘ir atletikachilarga taqlid qilib ko‘rsatadigan harakatlarini ham rafiqasi «o‘ta noprezidentlarcha» deb hisoblaydi.
Prezident bu harakatlar Melaniyaga raqsidan ham ko‘proq yoqmasligini hazilomuz tarzda ta’kidlagan.
Tramp rafiqasining fikriga qaramay, raqsni davom ettirmoqda
AQSH rahbari bu mavzuga 2026 yil davomidagi bir qator mitinglar va siyosiy tadbirlarda qayta-qayta to‘xtalgan. Jumladan, yanvar, may va oktyabr oylaridagi chiqishlarida ham rafiqasining munosabati haqida gapirgan.
«U hamma narsa prezidentlik maqomiga mos bo‘lishi kerak, deb qat’iy hisoblaydi. Agar men ba’zan raqsga tushib ketsam, bu unga unchalik yoqqaniga ishonchim komil emas, lekin odamlarga bu juda yoqadi», — degan Tramp.
Shu tariqa, Melaniya Tramp erining sahnadagi harakatlarini prezidentlik maqomiga mos deb hisoblamasa-da, Donald Tramp bu chiqishlar uning tarafdorlariga ma’qul kelayotganiga ishonch bildirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…