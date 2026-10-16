Belarusda o‘zbek jangchilari xotirasiga yodgorlik o‘rnatildi: ochilish marosimi tafsilotlari

·48·Dunyo
Belarusda o‘zbek jangchilari xotirasiga yodgorlik o‘rnatildi: ochilish marosimi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Belarusning Vitebsk viloyatidagi Shapuri qishlog‘ida Ikkinchi jahon urushida halok bo‘lgan o‘zbek jangchilari xotirasiga bag‘ishlangan yodgorlik ochildi.
  • Ushbu memorial qariyb 18 ming askar dafn etilgan birodarlik qabristonida qad rostlagan bo‘lib, ularning 729 nafari o‘zbekistonliklardir.

Belarus Respublikasining Vitebsk viloyatida Ikkinchi jahon urushi yillarida Vitebshchinani nemis-fashist bosqinchilaridan ozod qilishda qahramonlarcha halok bo‘lgan o‘zbekistonlik jangchilar xotirasiga bag‘ishlangan tantanali yodgorlik majmuasi ochildi.

Tarixiy memorial Vitebsk tumanidagi Shapuri qishlog‘ida qad rostladi. 15 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan tantanali ochilish marosimida ikki davlat rasmiy vakillari, mahalliy aholi va faxriy qorovul ishtirok etdi.

Belarusda o‘zbek jangchilari xotirasiga yodgorlik o‘rnatildi: ochilish marosimi tafsilotlari

18 ming jangchi orasida 729 nafar o‘zbekistonlik

Memorial o‘rnatilgan hudud urush tarixidagi eng yirik va muqaddas birodarlik qabristonlaridan biri hisoblanadi:

  • Ulkan birodarlik qabri: Mazkur maskanda qariyb 18 ming nafar sovet askari mangu qo‘nim topgan bo‘lib, ularning 729 nafari O‘zbekistondan safarbar etilgan qahramonlardir;

  • Vitebsk bo‘yicha umumiy raqam: Vitebsk tuman ijroiya qo‘mitasi raisi Sergey Yegorovning qayd etishicha, ushbu hudud Belarusdagi eng yirik harbiy dafngohlardan biri sanaladi — umuman olganda esa Vitebsk tuprog‘ida 1,3 mingdan ortiq o‘zbekistonlik jangchi dafn etilgan;

  • «Bagration» operatsiyasi: Urush yillarida Shapuri qishlog‘i nemislar mudofaasini yorib o‘tishda hal qiluvchi jang maydoniga aylangan va mashhur «Bagration» strategik operatsiyasining muhim nuqtasi bo‘lgan.

Belarusda o‘zbek jangchilari xotirasiga yodgorlik o‘rnatildi: ochilish marosimi tafsilotlari

Rasmiy ochilish marosimi va yuqori martabali mehmonlar

Yodgorlik toshi ochilishi munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirda ikki mamlakat delegatsiyasi ishtirok etdi:

  • Belarus tomonidan: Vitebsk viloyati ijroiya qo‘mitasi rahbari Aleksandr Rogojnik hamda viloyat mutasaddilari;

  • O‘zbekiston tomonidan: O‘zbekistonning Belarusdagi favqulodda va muxtor elchisi Nuriddin Mamajonov hamda Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov qatnashdi;

  • Memorial qiyofasi: Ulkan tabiiy tosh ustiga o‘rnatilgan bronza lavhada o‘zbek va rus tillarida ozodlik yo‘lida jon fido qilgan o‘zbek farzandlarining jasorati mangu muhrlandi.

Belarusda o‘zbek jangchilari xotirasiga yodgorlik o‘rnatildi: ochilish marosimi tafsilotlari

Ushbu yodgorlik majmuasi nafaqat tarixiy adolat va xotiraga bo‘lgan yuksak ehtirom, balki O‘zbekiston va Belarus xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik hamda umumiy tarix rishtalarini mustahkamlashda muhim ramziy qadam bo‘ldi.

Vitebsk memorialiShapuri qishlog‘iBagration operatsiyasiNuriddin Mamajonov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MDHda inqilobiy qadam: Belarusda ilk bor rasmiy kriptobanklar ro‘yxatga olindiMDHda inqilobiy qadam: Belarusda ilk bor rasmiy kriptobanklar ro‘yxatga olindi29 sentabr 10:15Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi31 iyul 18:30Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiIkki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildi31 iyul 04:32Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi18 sentabr 23:3725 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi3 sentabr 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi