Belarusda o‘zbek jangchilari xotirasiga yodgorlik o‘rnatildi: ochilish marosimi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Belarusning Vitebsk viloyatidagi Shapuri qishlog‘ida Ikkinchi jahon urushida halok bo‘lgan o‘zbek jangchilari xotirasiga bag‘ishlangan yodgorlik ochildi.
- Ushbu memorial qariyb 18 ming askar dafn etilgan birodarlik qabristonida qad rostlagan bo‘lib, ularning 729 nafari o‘zbekistonliklardir.
Belarus Respublikasining Vitebsk viloyatida Ikkinchi jahon urushi yillarida Vitebshchinani nemis-fashist bosqinchilaridan ozod qilishda qahramonlarcha halok bo‘lgan o‘zbekistonlik jangchilar xotirasiga bag‘ishlangan tantanali yodgorlik majmuasi ochildi.
Tarixiy memorial Vitebsk tumanidagi Shapuri qishlog‘ida qad rostladi. 15 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan tantanali ochilish marosimida ikki davlat rasmiy vakillari, mahalliy aholi va faxriy qorovul ishtirok etdi.
18 ming jangchi orasida 729 nafar o‘zbekistonlik
Memorial o‘rnatilgan hudud urush tarixidagi eng yirik va muqaddas birodarlik qabristonlaridan biri hisoblanadi:
Ulkan birodarlik qabri: Mazkur maskanda qariyb 18 ming nafar sovet askari mangu qo‘nim topgan bo‘lib, ularning 729 nafari O‘zbekistondan safarbar etilgan qahramonlardir;
Vitebsk bo‘yicha umumiy raqam: Vitebsk tuman ijroiya qo‘mitasi raisi Sergey Yegorovning qayd etishicha, ushbu hudud Belarusdagi eng yirik harbiy dafngohlardan biri sanaladi — umuman olganda esa Vitebsk tuprog‘ida 1,3 mingdan ortiq o‘zbekistonlik jangchi dafn etilgan;
«Bagration» operatsiyasi: Urush yillarida Shapuri qishlog‘i nemislar mudofaasini yorib o‘tishda hal qiluvchi jang maydoniga aylangan va mashhur «Bagration» strategik operatsiyasining muhim nuqtasi bo‘lgan.
Rasmiy ochilish marosimi va yuqori martabali mehmonlar
Yodgorlik toshi ochilishi munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirda ikki mamlakat delegatsiyasi ishtirok etdi:
Belarus tomonidan: Vitebsk viloyati ijroiya qo‘mitasi rahbari Aleksandr Rogojnik hamda viloyat mutasaddilari;
O‘zbekiston tomonidan: O‘zbekistonning Belarusdagi favqulodda va muxtor elchisi Nuriddin Mamajonov hamda Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov qatnashdi;
Memorial qiyofasi: Ulkan tabiiy tosh ustiga o‘rnatilgan bronza lavhada o‘zbek va rus tillarida ozodlik yo‘lida jon fido qilgan o‘zbek farzandlarining jasorati mangu muhrlandi.
Ushbu yodgorlik majmuasi nafaqat tarixiy adolat va xotiraga bo‘lgan yuksak ehtirom, balki O‘zbekiston va Belarus xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik hamda umumiy tarix rishtalarini mustahkamlashda muhim ramziy qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…