Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdi

·69·Dunyo
Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyaning Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatida ishtirok etishi tabiiy va mantiqiy qadam bo‘lishini ma’lum qildi.
  • Kreml vakili Rossiya tarkibidagi ko‘plab xalqlarning tarixan turkiy ildizlarga egaligini ta’kidlab, mamlakatning yaxlit davlat sifatida tashkilot bilan hamkorlik qilishdan manfaatdorligini bildirdi.

Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyaning Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) faoliyatida ishtirok etishi mutlaqo tabiiy va mantiqiy qadam bo‘lishini ma’lum qildi.

Kreml vakili 2 noyabr kuni bergan bayonotida mamlakat tarkibidagi ko‘plab xalqlar va hududlarning tarixan turkiy ildizlarga ega ekanini urg‘ulab, Moskva tashkilot doirasida hamkorlik qilishdan manfaatdor ekaniga ishora qildi.

«Bu mantiqan to‘g‘ri va tabiiy hol»: Peskovning asosiy ta’kidlari

Rossiya rahbariyatining mazkur masaladagi rasmiy yondashuvi quyidagi asosiy jihatlarga tayanadi:

  • Tarixiy va milliy omil: «Rossiyada bir qator mintaqalar mavjud bo‘lib, ularning aholisi tarixan va kelib chiqishiga ko‘ra turkiy hisoblanadi. Shu bois, bunday ishtirok mutlaqo tushunarli, maqsadga muvofiq va tabiiy bo‘lar edi», — deya ta’kidladi Dmitriy Peskov;

  • Alohida mintaqalar emas, yaxlit davlat: Prezident matbuot kotibi bu o‘rinda Rossiyaning ayrim turkiy respublikalari (masalan, Tatariston, Boshqirdiston yoki Yoqutiston) emas, balki aynan Rossiya Federatsiyasining yaxlit davlat sifatidagi ishtiroki haqida so‘z borayotganini alohida qayd etdi.

Toqayevning tashabbusi: Kuzatuvchi maqomi beriladimi?

Kremlning bu pozitsiyasi tasodifan yangragani yo‘q — u bevosita Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy tashabbusning davomi hisoblanadi:

  • Qozog‘iston prezidenti taklifi: Bundan avval Qozog‘iston rahbari Qasim-Jomart Toqayev Turkiy davlatlar tashkilotida Rossiyaga rasmiy kuzatuvchi maqomini berish g‘oyasini ilgari surgan edi;

  • Chuqur tarixiy aloqalar: Toqayev o‘z taklifini Moskvaning asrlar davomida turkiy dunyo bilan uzviy geosiyosiy, madaniy va iqtisodiy aloqalarni saqlab kelayotgani bilan izohlagan edi.

Agar mazkur tashabbus tashkilotga a’zo davlatlar (O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston) tomonidan qo‘llab-quvvatlansa, TDT maydonidagi geosiyosiy muvozanat va xalqaro hamkorlik ko‘lami yangi bosqichga chiqishi mumkin.

Turkiy davlatlar tashkilotiDmitriy PeskovQasim-Jomart ToqayevRossiya Federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiTurkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydi1 noyabr 14:26Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdiQozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi31 oktabr 12:26“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin30 oktabr 15:37Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)30 oktabr 15:26Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?29 oktabr 21:05“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi28 oktabr 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda