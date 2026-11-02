Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilmoqchimi? Kreml rasman munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyaning Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatida ishtirok etishi tabiiy va mantiqiy qadam bo‘lishini ma’lum qildi.
- Kreml vakili Rossiya tarkibidagi ko‘plab xalqlarning tarixan turkiy ildizlarga egaligini ta’kidlab, mamlakatning yaxlit davlat sifatida tashkilot bilan hamkorlik qilishdan manfaatdorligini bildirdi.
Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyaning Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) faoliyatida ishtirok etishi mutlaqo tabiiy va mantiqiy qadam bo‘lishini ma’lum qildi.
Kreml vakili 2 noyabr kuni bergan bayonotida mamlakat tarkibidagi ko‘plab xalqlar va hududlarning tarixan turkiy ildizlarga ega ekanini urg‘ulab, Moskva tashkilot doirasida hamkorlik qilishdan manfaatdor ekaniga ishora qildi.
«Bu mantiqan to‘g‘ri va tabiiy hol»: Peskovning asosiy ta’kidlari
Rossiya rahbariyatining mazkur masaladagi rasmiy yondashuvi quyidagi asosiy jihatlarga tayanadi:
Tarixiy va milliy omil: «Rossiyada bir qator mintaqalar mavjud bo‘lib, ularning aholisi tarixan va kelib chiqishiga ko‘ra turkiy hisoblanadi. Shu bois, bunday ishtirok mutlaqo tushunarli, maqsadga muvofiq va tabiiy bo‘lar edi», — deya ta’kidladi Dmitriy Peskov;
Alohida mintaqalar emas, yaxlit davlat: Prezident matbuot kotibi bu o‘rinda Rossiyaning ayrim turkiy respublikalari (masalan, Tatariston, Boshqirdiston yoki Yoqutiston) emas, balki aynan Rossiya Federatsiyasining yaxlit davlat sifatidagi ishtiroki haqida so‘z borayotganini alohida qayd etdi.
Toqayevning tashabbusi: Kuzatuvchi maqomi beriladimi?
Kremlning bu pozitsiyasi tasodifan yangragani yo‘q — u bevosita Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy tashabbusning davomi hisoblanadi:
Qozog‘iston prezidenti taklifi: Bundan avval Qozog‘iston rahbari Qasim-Jomart Toqayev Turkiy davlatlar tashkilotida Rossiyaga rasmiy kuzatuvchi maqomini berish g‘oyasini ilgari surgan edi;
Chuqur tarixiy aloqalar: Toqayev o‘z taklifini Moskvaning asrlar davomida turkiy dunyo bilan uzviy geosiyosiy, madaniy va iqtisodiy aloqalarni saqlab kelayotgani bilan izohlagan edi.
Agar mazkur tashabbus tashkilotga a’zo davlatlar (O‘zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston) tomonidan qo‘llab-quvvatlansa, TDT maydonidagi geosiyosiy muvozanat va xalqaro hamkorlik ko‘lami yangi bosqichga chiqishi mumkin.
Izohlar 0
…