33 mamlakat aholisiga urush holatiga tayyor turish tavsiya etildi

·123·Dunyo
33 mamlakat aholisiga urush holatiga tayyor turish tavsiya etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyoning 33 ta davlati o'z fuqarolariga ehtimoliy urush, kiberhujumlar va boshqa favqulodda vaziyatlarga tayyor turishni tavsiya qilmoqda.
  • AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Kanada, Meksika, Shvetsiya, Norvegiya, Hindiston, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlar aholidan kamida 72 soatdan 10 kungacha yetadigan oziq-ovqat va suv zaxirasini saqlashni so'ramoqda.

Newsweek nashri xabar berishicha, dunyoning 33 ta mamlakati aholiga ehtimoliy urush, yirik kiberhujumlar va boshqa favqulodda vaziyatlarga tayyor turishni tavsiya qilmoqda. Ushbu davlatlar qatorida AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Kanada, Meksika, Shvetsiya, Norvegiya, Hindiston, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlar bor.

Ko‘pchilik davlatlar fuqarolarga kamida 72 soatga yetadigan oziq-ovqat va suv zaxirasini tayyorlab qo‘yishni maslahat bergan. Fransiya, Buyuk Britaniya, Kanada, Yaponiya, Meksika va Niderlandiyada uch kunlik zaxira tavsiya etiladi. Shvetsiya va Norvegiyada bu muddat taxminan bir haftani tashkil etadi. Germaniya esa aholiga 10 kunga yetadigan zaxira tayyorlashni tavsiya qilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatning fuqaro muhofazasi xizmati hatto uch kunlik zaxira ham favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikni oshirishini ta’kidlaydi. AQSHda ham bir necha kunga yetadigan oziq-ovqat va boshqa zarur buyumlarni saqlash tavsiya qilingan. Hindistonda esa favqulodda holatlar uchun maxsus to‘plam tayyorlashga chaqirilgan.

Ushbu tavsiyalar faqat harbiy mojarolar bilan cheklanmaydi. Ular tabiiy ofatlar, elektr energiyasining uzoq vaqtga o‘chishi, suv ta’minotidagi uzilishlar va muhim infratuzilmaga kiberhujumlar kabi xavflarni ham qamrab oladi. Bunday holatlarda do‘konlar faoliyati to‘xtashi, mahsulot yetkazib berishda uzilishlar yuzaga kelishi, to‘lov tizimlari va axborot xizmatlaridan foydalanish qiyinlashishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi ham aholiga favqulodda vaziyatlarda dastlabki 72 soat davomida mustaqil harakat qila olish uchun zarur zaxiralarni tayyorlashni tavsiya qilgan. Buyuk Britaniyada ham xonadonlarda kerakli mahsulot va buyumlarni oldindan saqlash bo‘yicha targ‘ibot ishlari olib borilmoqda.

Tavsiya etilgan zaxiralar qatoriga ichimlik suvi, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat, zarur dorilar, fonar, qo‘shimcha batareykalar va radio kiradi. Elektr energiyasi yoki mobil aloqa uzilgan taqdirda radio orqali rasmiy ogohlantirish va xabarlarni olish mumkin. Zaxira miqdorini esa oila a’zolari soni, ovqatlanish ehtiyojlari va doimiy qabul qilinadigan dorilarga qarab belgilash tavsiya etiladi.

Germaniya fuqaro muhofazasi xizmati zaxiralarni birdaniga emas, balki asta-sekin to‘ldirib borishni maslahat beradi. Chunki bunday tayyorgarlik nafaqat urush yoki kiberhujumlar, balki suv toshqini, bo‘ron, qattiq sovuq va elektr ta’minotidagi uzoq uzilishlar vaqtida ham foydali bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, mazkur tavsiyalar urush yaqinlashganini anglatmaydi. Ular aholining turli favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligini oshirishga qaratilgan.

Newsweekfavqulodda vaziyatlarfuqaro muhofazasikiberhujumlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremniy vodiysi gigantlari yaqin oylarda global “SI kollapsi”ni kutmoqdaKremniy vodiysi gigantlari yaqin oylarda global “SI kollapsi”ni kutmoqda10 oktabr 00:54O‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandiO‘zbekistonda 9 oy ichida 69 mingdan ortiq kiberjinoyat sodir etildi — raqamlar ochiqlandi9 oktabr 16:13Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqda31 iyul 07:28«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi23 sentabr 22:23Zelenskiyga bosim kuchaydi: sobiq vazir Fedorov urush rejasini so‘ramoqdaZelenskiyga bosim kuchaydi: sobiq vazir Fedorov urush rejasini so‘ramoqda22 avgust 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda