Yevropani larzaga solgan diversiya ortida Rossiya maxsus xizmatlari turgan bo‘lishi mumkinmi?

·67·Dunyo
Yevropani larzaga solgan diversiya ortida Rossiya maxsus xizmatlari turgan bo‘lishi mumkinmi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Polshadagi Starlink sun’iy yo‘ldosh yer usti stansiyasiga o‘t qo‘yilishida Turkiyaning «Daltons» jinoiy to‘dasi aloqador bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
  • Yevropa maxsus xizmatlari ushbu jinoiy guruh Rossiya razvedka idoralarining buyurtmasi asosida harakat qilgan bo‘lishi mumkinligini o‘rganmoqda.
  • Germaniyada ushbu ish bo‘yicha bir necha gumonlanuvchi, jumladan, «Daltons» guruhining to‘laqonli a’zolari yoki ularning topshirig‘ini bajargan shaxslar qo‘lga olindi.

Foto: Pleiades Neo/Airbus DS 2026/Handout/REUTERS

Yevropada strategik aloqa infratuzilmalariga qarshi qaratilgan sirli diversiyalar atrofidagi tergov xalqaro darajadagi shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor qilmoqda. Germaniyaning nufuzli Der Spiegel jurnali xabariga ko‘ra, Polsha hududidagi Starlink sun’iy yo‘ldosh yer usti stansiyasiga o‘t qo‘yilishiga Turkiyaning mashhur «Daltons» («Daltonlar») jinoiy to‘dasi aloqador bo‘lishi mumkin.

Yevropa maxsus xizmatlari ushbu jinoiy guruh diversiyani Rossiya razvedka idoralarining to‘g‘ridan to‘g‘ri buyurtmasi asosida amalga oshirgan bo‘lishi mumkinligi ehtimolini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.

Germaniyadagi hibslar va Shtutgart sudi qarori

DW nashrining yozishicha, tergov harakatlari doirasida Germaniya xavfsizlik kuchlari tomonidan bir necha gumonlanuvchi qo‘lga olindi:

  • Ikki nafar gumonlanuvchi: 12 oktyabr kuni Germaniyaning Nyurtingen shahrida Turkiya fuqarolari — 38 yoshli Umit E. va 34 yoshli Muslim T. ushlandi. Ular «Daltonlar» guruhining to‘laqonli a’zolari bo‘lishi yoki ularning pullik topshirig‘ini bajargan bo‘lishi taxmin qilinmoqda;

  • Ekstraditsiya kutilmoqda: Shtutgart Oliy yer sudi qo‘lga olingan shaxslarni jinoyat sodir etilgan davlat — Polshaga ekstraditsiya qilish masalasini ko‘rib chiqishi kutilmoqda;

  • Berlindagi antiterror amaliyoti: 13 oktyabr kuni Berlinda o‘tkazilgan maxsus antiterror operatsiyasi chog‘ida tergovga aloqador yana ikki kishi, jumladan, bir ayol hibsga olindi. Taxminlarga ko‘ra, u hujumchilarga transport va logistik yordam ko‘rsatgan.

Moskva izi: Guruh yetakchisi Beratjan Gyokdemir kim?

Der Spiegel surishtiruvida mazkur jinoiy guruhning Rossiya bilan ehtimoliy aloqalariga oydinlik kiritilgan:

  • Anqaraga berilmagan jinoyatchi: «Daltonlar» guruhining yetakchisi deb hisoblangan Beratjan Gyokdemir 2024 yilda Rossiya hududida ushlangan bo‘lsa-da, Turkiyaning rasmiy ekstraditsiya talabiga qaramay, Anqaraga topshirilmagan edi;

  • Xizmatlar evaziga himoya: Germaniya maxsus xizmatlarining fikricha, Moskva Gyokdemirga Yevropa bo‘ylab yashirin «javob xizmatlari»ni (diversiya va buzg‘unchilik) ko‘rsatish evaziga Rossiyada boshpana va himoya taqdim etgan bo‘lishi mumkin. Ayni paytda uning aniq qayerda ekani noma’lum qolmoqda.

Volya-Krobovskadagi hujum: Stansiyaga qanday zarar yetgan edi?

Diversiya harakati Varshavadan taxminan 50 kilometr masofada joylashgan Volya-Krobovska qishlog‘ida amalga oshirilgan:

  • 23 sentyabrdagi yong‘in: Noma’lum shaxslar Starlink yer usti stansiyasi hududiga kirib, elektr podstansiyasi va zaxira generatoriga o‘t qo‘ygan;

  • Qisqa uzilish: Bild nashri xabariga ko‘ra, stansiya faoliyati qisqa muddatga to‘xtab qolgan, biroq mutaxassislarning tezkor choralari bilan aloqa tizimi qayta tiklangan, hodisada hech kim jarohat olmagan;

  • Polsha pozitsiyasi: Hodisa yuz bergan dastlabki kunlarda Polsha rasmiylari buni ataylab uyushtirilgan diversiya deb baholagan, ammo o‘sha paytda qo‘lda Rossiyaning bevosita aloqasini ko‘rsatuvchi dalillar yetarli emasligi bildirilgan edi.

Yevropa davlatlari hududida logistika va kosmik infratuzilmaga qarshi uyushtirilayotgan bu kabi gibrid hujumlar qit’a xavfsizlik xizmatlarini harbiy bo‘lmagan nishonlarni himoya qilish choralarini kuchaytirishga majbur qilmoqda.

StarlinkDaltonlarBeratjan GyokdemirYevropa strategik aloqa infratuzilmalariga diversiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?1 avgust 11:56Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiGermaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildi2 sentabr 21:01Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiLeypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchi3 sentabr 07:53Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?10 sentabr 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi