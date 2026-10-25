“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi

·128·Dunyo
“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ilon Mask Ukraina hududida Starlink sun'iy yo'ldosh internet tarmog'iga kirish imkoniyatini cheklaganini ma'lum qildi.
  • Ushbu qarorga Vladimir Zelenskiyning 16 oktyabrdagi postida Starlink tizimi o'rta masofaga uchuvchi zarbdor dron hujumlarida qo'llanilganini tan olgani sabab bo'ldi.
  • Mask tizim faqat mudofaa va fuqaroviy aloqa uchun mo'ljallanganini, uni hujumkor maqsadlarda ishlatish foydalanish shartlariga zid ekanligini ta'kidladi.

Amerikalik milliarder va SpaceX rahbari Ilon Mask Ukraina hududida Starlink sun’iy yo‘ldosh internet tarmog‘iga kirish imkoniyati cheklangani sababini ochiqladi. Maskning so‘zlariga ko‘ra, bu qarorga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqdagi posti to‘g‘ridan to‘g‘ri sabab bo‘lgan.

Tadbirkor Zelenskiyning 16 oktyabrdagi postida Starlink tizimi o‘rta masofaga uchuvchi zarbdor dron hujumlarida qo‘llangani ochiq tan olinganini ko‘rsatib, tizim qoidalari keskin buzilganini bildirdi.

«Zelenskiyning o‘zi yozdi»: Maskdan keskin bayonot

Ilon Mask X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi o‘z sahifasida qarorning asl sabablarini quyidagicha izohladi:

  • Iqtibos va sariq chiziq: Mask Zelenskiy postidagi «biz Starlink tizimidan o‘rta masofadagi zarbalar uchun ham foydalanmoqdamiz» degan jumlani sariq rang bilan ajratib ko‘rsatdi;

  • Foydalanish shartlarining buzilishi: «Ahmoqlarga tushuntirib qo‘yay: Zelenskiyning o‘zi dron hujumlari uchun Starlink'dan foydalanayotgani haqida yozdi, bu esa tizimdan foydalanish shartlariga butkul ziddir», — deya ta’kidladi Mask;

  • «Tirqish yopildi»: Tadbirkor o‘tgan haftada tizimdagi ushbu bo‘shliqni yopishga majbur bo‘lishganini, chunki tizim faqat mudofaa va fuqaroviy aloqa uchun mo‘ljallanganini eslatdi.

Fuqaroviy tizim va harbiy cheklovlar: Chizma qayerda tortilgan?

Starlink kompaniyasi ushbu qarorni tijoriy va gumanitar maqomni saqlab qolish zarurati bilan izohladi:

  • «Odamlarni o‘ldirishga ruxsat yo‘q»: «Starlink kabi fuqaroviy va tijorat tizimidan odamlarni o‘ldirish maqsadida hujumkor dron zarbalari uchun foydalanishga hech qachon ruxsat berilmagan va berilmasligi kerak», — deb yozdi milliarder;

  • Mudofaadan tajovuzga o‘tish: Mask tizim avvalboshdan aloqani saqlab turish va infratuzilmani ta’minlash uchun berilganini, ammo uni hujum quroliga aylantirish siyosatga to‘g‘ri kelmasligini bildirdi;

  • Frontdagi ta’sir: Ushbu texnik cheklovlar Ukraina qurolli kuchlarining sun’iy yo‘ldosh orqali boshqariladigan dronlarining radiusi va faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ilon MaskStarlinkVladimir ZelenskiyUkraina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdiStarlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdi4 oktabr 12:28Nega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildiNega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildi23 oktabr 23:39SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24Ukraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqdaUkraina oʻzining Starlink analogini yaratish ustida ishlamoqda5 oktabr 15:29SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda16 sentabr 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi