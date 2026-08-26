Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?

·33·Dunyo
Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy amerikalik tadbirkor va SpaceX asoschisi Ilon Maskni davlatning nufuzli mukofoti — «Ozodlik» ordeni (Orden Svobodi) bilan taqdirladi. Bu haqda 26 avgust kuni Prezident devoni tomonidan imzolangan № 835/2026 sonli rasmiy farmonda e’lon qilindi.

Hujjatda qayd etilishicha, ushbu yuksak orden amerikalik milliarderga «insonlar hayoti va erkinligini himoya qilish, shuningdek, Ukraina va AQSH xalqlari o‘rtasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirishdagi ulkan shaxsiy xizmatlari uchun» topshirilgan.

Starlink: Ukraina mudofaasining bosh texnik omili

SpaceX kompaniyasining global sun’iy yo‘ldosh interneti — Starlink 2022 yil bahoridan buyon Ukraina Qurolli kuchlari uchun ajralmas aloqa manbaiga aylangan:

  • Qo‘shinlarni boshqarish va koordinatsiya: Jang maydonidagi bo‘linmalar o‘rtasida tezkor va xavfsiz aloqa ta’minlanmoqda;

  • Dronlarni real vaqtda boshqarish: Uchuvchisiz apparatlar yordamida nishonlarni aniqlash va front ortiga zarbalar yo‘llashda Starlink terminallari asosiy texnik vosita vazifasini o‘tamoqda;

  • RЕBga (radioelektron kurashga) chidamlilik: Rossiya tomonining radioelektron to‘siqlariga qaramay, tizimning barqaror ishlashi Ukrainaning eng muhim taktik ustunliklaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Kiyevning tanqidiy qaramligi va cheklovlar muammosi

Maskning mukofotlanishi Ukraina va xalqaro OAVda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Tanqidiy qaramlik: Ayni paytda Ukraina harbiylarida tezlik, qamrov va RЕBga bardoshlilik jihatidan Starlink o‘rnini bosa oladigan teng kuchli muqobil aloqa tizimi mavjud emas;

  • Cheklovlar va siyosiy tortishuvlar: Ilon Mask bir necha bor Ukraina hududidan tashqarida yoki Qrim yaqinida ayrim hujumkor operatsiyalar uchun Starlink faoliyatini cheklab qo‘ygani tanqidlarga sabab bo‘lgan edi. Shunga qaramay, tizimning umumiy himoyadagi o‘rni tan olinib, unga oliy mukofot berildi.

Yevropa muqobili va SpaceX bilan kelgusi rejalar

Avvalroq Vladimir Zelenskiy Ukraina Starlink tizimiga qaramlikni kamaytirish maqsadida uning Yevropada ishlab chiqilgan muqobil analogini sinovdan o‘tkazayotganini ochiqlagan edi.

Biroq rasmiy Kiyev ushbu sinovlar fonida ham Ilon Mask va SpaceX kompaniyasi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri strategik sheriklikni to‘xtatmaslik va sun’iy yo‘ldosh infratuzilmasidan foydalanishni davom ettirishni rejalashtirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiBugun, 13:41Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Bugun, 13:36Meyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiMeyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiBugun, 13:32Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiPutin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiBugun, 13:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi