Dunyo Uchinchi jahon urushi bo‘sag‘asidami? Qurolli mojarolar soni rekord darajaga yetdi

·49·Dunyo
Dunyo Uchinchi jahon urushi bo‘sag‘asidami? Qurolli mojarolar soni rekord darajaga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugungi kunda dunyoda Ikkinchi jahon urushidan buyon eng ko‘p qurolli mojarolar davom etmoqda, jami 65 ta faol to‘qnashuv qayd etilgan.
  • Xalqaro inqirozlar guruhi dunyodagi nizolarning birlashib, Uchinchi jahon urushiga aylanish xavfi haqida ogohlantirmoqda.
  • Ukraina, Yaqin Sharq va Tayvan atrofidagi keskinliklar global xavfsizlikka tahdid solmoqda.
  • Rossiya va Xitoyning harakatlari esa global beqarorlikni yanada kuchaytirmoqda.

Xalqaro geosiyosiy maydonda vaziyat misli ko‘rilmagan darajada keskinlashmoqda. Nufuzli Financial Times (FT) nashri e’lon qilgan tahliliy maqolaga ko‘ra, bugungi kunda yer yuzidagi qurolli nizolar va harbiy qarama-qarshiliklar soni Ikkinchi jahon urushi tugaganidan buyon eng yuqori ko‘rsatkichga yetgan.

Xalqaro inqirozlar guruhi (International Crisis Group) tahlilchilari dunyoning turli nuqtalarida sodir bo‘layotgan to‘qnashuvlar bir nuqtada birlashib, yalpi global halokat — Uchinchi jahon urushiga aylanib ketish xavfi tobora reallashib borayotganidan jiddiy ogohlantirmoqda.

Sayyora bo‘ylab 65 ta faol mojaro: Xavf qayerdan kelmoqda?

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, ayni paytda dunyo bo‘ylab jami 65 ta qurolli mojaro davom etmoqda:

  • Ukraina frontidagi keskinlik: Yevropadagi keng ko‘lamli harbiy harakatlar nafaqat mintaqaviy, balki global xavfsizlik arxitekturasini izdan chiqardi;

  • Yaqin Sharqdagi keskin qarshilik: AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri va bilvosita to‘qnashuvlar butun mintaqani qamrab olish xavfini tug‘dirmoqda;

  • Tayvan bo‘g‘ozidagi bosim: Tayvan oroli atrofidagi harbiy keskinlik ikki superdavlat — AQSH va Xitoy o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv xavfini eng yuqori darajaga chiqarmoqda;

  • Yangi geosiyosiy o‘q: Moskva, Pekin, Tehron va Pxenyan o‘rtasidagi harbiy-siyosiy yaqinlashuv G‘arb koalitsiyasiga qarshi yangi kuch markazini shakllantirib, global beqarorlikni yanada kuchaytirmoqda.

Global urush chegarasi: Hal qiluvchi ikki savol

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, dunyoning yangi urush girdobiga sho‘ng‘ishi yoki uning oldini olish yaqin kelajakda qabul qilinadigan ikkita strategik qarorga bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda:

  • Rossiya NATO davlatiga hujum qiladimi? Bunday qadam alyansning 5-moddasini ishga tushirib, yadroviy kuchlarning ochiq to‘qnashuviga olib kelishi muqarrar;

  • Xitoy Tayvanni harbiy yo‘l bilan qaytarishga kirishadimi? AQSHning Tayvanga xavfsizlik kafolatlari tufayli bu holat Tinch okeani mintaqasidagi yirik dengiz va havo urushiga aylanadi.

Aynan ushbu ikki muhim sinov insoniyatning kelgusi o‘n yilliklardagi xavfsizligi va tinchligi chegarasini belgilab berishi kutilmoqda.

NATOTayvanUkraina frontiXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:58Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?Dunyoda milliarderlar rekordi yangilandi: Dunyo boyligi kimlar qo‘lida?28 avgust 09:19Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?6 avgust 22:11AQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasidaAQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasida16 sentabr 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda