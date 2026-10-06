AQSHda xitoylik josus ayol qo‘lga olindi: u kimni kuzatgan?

·0·Dunyo
AQSHda xitoylik josus ayol qo‘lga olindi: u kimni kuzatgan?

AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) Kaliforniyada istiqomat qiluvchi 34 yoshli ayolni Xitoy rasmiylari topshirig‘i asosida Tayvan Prezidenti Lay Sindening o‘g‘illaridan birini kuzatganlikda gumonlab hibsga oldi. Bu haqda “Reuters” xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Xizer nomi bilan tanilgan Van’in Chjan 4 oktyabr kuni Los-Anjeles xalqaro aeroportida qo‘lga tushgan. U shu paytda Xitoyga parvoz qilishga tayyorgarlik ko‘rayotgan bo‘lgan. Chjanga xorijiy davlatning ro‘yxatdan o‘tmagan agenti sifatida faoliyat yuritganlik bo‘yicha ayblov qo‘yilgan.

FQB ma’lumotlariga ko‘ra, Chjan 2025 yilda Xitoy rasmiylarining topshirig‘i bilan Sietl shahriga borgan. U yerda Tayvan Prezidentining o‘g‘li hamda uning oila a’zolarini kuzatib, ularga tegishli fotosuratlar, videolar va avtomobil davlat raqamlari haqidagi ma’lumotlarni Xitoy rasmiylariga yetkazgan.

AQSH Markaziy Kaliforniya okrugi bo‘yicha bosh prokurorining birinchi yordamchisi Bill Essaylining ta’kidlashicha, Chjan qo‘lga tushmaslik uchun maxsus chora va usullardan foydalangan. Shuningdek, u xorijiy hukumat topshirig‘i asosida ish olib borayotganini AQSH rasmiylariga ma’lum qilmagan.

Tayvan prezidentlik idorasi esa Chjanning harakatlarini “transmilliy repressiyaning odatiy holati” sifatida baholadi. Idora vakillari Tayvan fuqarolarini himoya qilgani uchun AQSH hukumatiga minnatdorlik bildirdi.

“Mamlakatimiz inson huquqlari va davlatlar suverenitetini mensimaslikka asoslangan bunday vahshiyona xatti-harakatlarni qat’iy qoralaydi”, — dedi prezidentlik idorasi vakili Karen Kuo.

Ayni paytda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi “Reuters” tomonidan izoh so‘rab yuborilgan murojaatga hozircha javob qaytarmagan. Shuningdek, Chjanning advokati bor-yo‘qligi ham hozircha ma’lum emas.

Qayd etilishicha, u 6 oktyabr kuni Los-Anjelesdagi federal sudda ishtirok etishi kutilmoqda. Sudda unga qo‘yilgan ayblovlar bo‘yicha dastlabki protsessual masalalar ko‘rib chiqilishi mumkin.

Ma’lumot uchun, Lay Sinde va u rahbarlik qilayotgan Demokratik progressiv partiya Tayvanning Xitoydan alohida o‘ziga xosligini muntazam ravishda ta’kidlab keladi. Pekin esa Tayvanni Xitoy hududining bir qismi deb hisoblaydi.

Lay Sinde orolning kelajagi bilan bog‘liq masalani faqat Tayvan xalqi hal qilishi mumkin, degan pozitsiyani bildirib keladi.

AQSH Tayvan bilan rasmiy diplomatik munosabatlarga ega emas. Shunga qaramay, Vashington orolning eng muhim xalqaro hamkorlaridan biri va asosiy qurol yetkazib beruvchisi hisoblanadi.

Van’in ChjanLay SindeFederal qidiruv byurosiXitoy rasmiylari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiXitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldi12 iyun 20:43Jeff Bezos keksalar majmuasida bolalar uchun bepul bog‘cha ochdiJeff Bezos keksalar majmuasida bolalar uchun bepul bog‘cha ochdiBugun 06:33Moskva viloyatida dron «Igla» yordamida urib tushirildi (video)Moskva viloyatida dron «Igla» yordamida urib tushirildi (video)Bugun 05:25Olimlar 315 ming yil avval yashagan Homo sapiens vakilining yuz qiyofasini tikladiOlimlar 315 ming yil avval yashagan Homo sapiens vakilining yuz qiyofasini tikladiBugun 05:02Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladiChecheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladiBugun 00:50Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Bugun 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota