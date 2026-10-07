NATO Harbiy qo‘mitasi delegatsiyasi Kiyevga keldi — ular nimani muhokama qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sakkiz yildan beri ilk bor NATO Harbiy qo‘mitasining 32 ta a’zo davlat vakillaridan iborat delegatsiyasi Ukraina Qurolli Kuchlari bosh qo‘mondoni Mixail Drapatiyning taklifiga binoan Kiyevga tashrif buyurdi.
- Tashrifning asosiy maqsadlari orasida Ukraina armiyasining jangovar tajribasini o‘rganish va harbiy qo‘mondonlarga strategik maslahatlar berish bor.
Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) va Ukraina o‘rtasidagi harbiy hamkorlikda so‘nggi yillardagi eng muhim va ko‘lamdor voqealardan biri yuz berdi. So‘nggi sakkiz yil ichida ilk bor NATO Harbiy qo‘mitasining yuqori martabali delegatsiyasi rasmiy tashrif bilan Kiyev shahriga yetib keldi. Ukraina ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko‘ra, ushbu tashrif Ukraina Qurolli Kuchlari bosh qo‘mondoni Mixail Drapatiyning shaxsiy taklifiga binoan amalga oshirilgan.
Tashrifning eng e’tiborga molik jihati shundaki, Kiyevga NATOga a’zo bo‘lgan barcha 32 ta davlatning rasmiy harbiy vakillari bir vaqtning o‘zida tashrif buyurdi.
Tashrifdan ko‘zlangan asosiy maqsadlar: Maslahatlar va jangovar tajriba
Mutaxassislar va harbiy tahlilchilar 32 davlat vakillarining bir vaqtda to‘planishini turli geosiyosiy va taktik omillar bilan baholamoqda:
Ukrainaning jangovar tajribasini o‘rganish: Tahlilchilarning fikricha, tashrif dasturidan ko‘zlangan muhim vazifalardan biri — Ukraina armiyasining zamonaviy front sharoitidagi real to‘qnashuv tajribasini yaqindan o‘rganish va NATO davlatlari armiyalarining bo‘lajak tahdidlarga tayyorgarligini oshirishdan iborat;
Maslahat va strategik rejalashtirish: Harbiy sharhlovchilar, jumladan, iste’fodagi polkovnik Mixail Xodarenok fikriga ko‘ra, qo‘mita vakillari ukrain harbiy qo‘mondonlariga qurolli kurashni kelgusida olib borish bo‘yicha konsultativ va maslahat xizmatlarini ko‘rsatishi mumkin.
Qurol-yarog‘ masalasi: Harbiy qo‘mita vakolati va milliy hukumatlar
Harbiy qo‘mita bevosita qurol yetkazib berish bo‘yicha shartnomalarni imzolash vakolatiga ega bo‘lmasa-da, bu mavzu muloqot markazida turibdi:
Ehtiyojlarni baholash: Harbiy ekspertlarning tushuntirishicha, qurol yetkazib berish davlatlararo siyosiy munosabatlar mavzusi hisoblanadi. Biroq harbiy qo‘mita vakillari frontda Ukrainaga aynan qanday turdagi qurollar, qancha miqdorda va qaysi muddatlarda zarurligi bo‘yicha umumiy texnik ehtiyojlarni muhokama qiladi;
Axborotni poytaxtlarga yetkazish: Delegatsiya a’zolari Ukraina tomonining eng so‘nggi pozitsiyasi va iltimoslarini bevosita joyida eshitib, o‘z milliy hukumatlari va mudofaa vazirliklariga tegishli tavsiyalarni yetkazishi kutilmoqda.
Xalqaro ekspertlar munosabati
Harbiy tahlilchilar ushbu tashrifning kuchli havo zarbalari va keskinlashuvlar davriga to‘g‘ri kelganiga e’tibor qaratmoqda. Bir tomondan, bu Alyansning Kiyevni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha siyosiy va harbiy birdamligini ko‘rsatuvchi qat’iy ramziy ishora bo‘lsa, ikkinchi tomondan, frontdagi vaziyat bo‘yicha G‘arb harbiy elitasi ichida muvofiqlashuvni kuchaytirish zarurati yuzaga kelganini anglatadi.
NATO Harbiy qo‘mitasining ushbu to‘liq tarkibdagi missiyasi yaqin oylarda Ukrainaga beriladigan harbiy yordam ko‘lami va mudofaa strategiyasidagi yangi qadamlarni belgilab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…