NATO Harbiy qo‘mitasi delegatsiyasi Kiyevga keldi — ular nimani muhokama qilmoqda?

·4·Dunyo
NATO Harbiy qo‘mitasi delegatsiyasi Kiyevga keldi — ular nimani muhokama qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sakkiz yildan beri ilk bor NATO Harbiy qo‘mitasining 32 ta a’zo davlat vakillaridan iborat delegatsiyasi Ukraina Qurolli Kuchlari bosh qo‘mondoni Mixail Drapatiyning taklifiga binoan Kiyevga tashrif buyurdi.
  • Tashrifning asosiy maqsadlari orasida Ukraina armiyasining jangovar tajribasini o‘rganish va harbiy qo‘mondonlarga strategik maslahatlar berish bor.

Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) va Ukraina o‘rtasidagi harbiy hamkorlikda so‘nggi yillardagi eng muhim va ko‘lamdor voqealardan biri yuz berdi. So‘nggi sakkiz yil ichida ilk bor NATO Harbiy qo‘mitasining yuqori martabali delegatsiyasi rasmiy tashrif bilan Kiyev shahriga yetib keldi. Ukraina ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko‘ra, ushbu tashrif Ukraina Qurolli Kuchlari bosh qo‘mondoni Mixail Drapatiyning shaxsiy taklifiga binoan amalga oshirilgan.

Tashrifning eng e’tiborga molik jihati shundaki, Kiyevga NATOga a’zo bo‘lgan barcha 32 ta davlatning rasmiy harbiy vakillari bir vaqtning o‘zida tashrif buyurdi.

Tashrifdan ko‘zlangan asosiy maqsadlar: Maslahatlar va jangovar tajriba

Mutaxassislar va harbiy tahlilchilar 32 davlat vakillarining bir vaqtda to‘planishini turli geosiyosiy va taktik omillar bilan baholamoqda:

  • Ukrainaning jangovar tajribasini o‘rganish: Tahlilchilarning fikricha, tashrif dasturidan ko‘zlangan muhim vazifalardan biri — Ukraina armiyasining zamonaviy front sharoitidagi real to‘qnashuv tajribasini yaqindan o‘rganish va NATO davlatlari armiyalarining bo‘lajak tahdidlarga tayyorgarligini oshirishdan iborat;

  • Maslahat va strategik rejalashtirish: Harbiy sharhlovchilar, jumladan, iste’fodagi polkovnik Mixail Xodarenok fikriga ko‘ra, qo‘mita vakillari ukrain harbiy qo‘mondonlariga qurolli kurashni kelgusida olib borish bo‘yicha konsultativ va maslahat xizmatlarini ko‘rsatishi mumkin.

Qurol-yarog‘ masalasi: Harbiy qo‘mita vakolati va milliy hukumatlar

Harbiy qo‘mita bevosita qurol yetkazib berish bo‘yicha shartnomalarni imzolash vakolatiga ega bo‘lmasa-da, bu mavzu muloqot markazida turibdi:

  • Ehtiyojlarni baholash: Harbiy ekspertlarning tushuntirishicha, qurol yetkazib berish davlatlararo siyosiy munosabatlar mavzusi hisoblanadi. Biroq harbiy qo‘mita vakillari frontda Ukrainaga aynan qanday turdagi qurollar, qancha miqdorda va qaysi muddatlarda zarurligi bo‘yicha umumiy texnik ehtiyojlarni muhokama qiladi;

  • Axborotni poytaxtlarga yetkazish: Delegatsiya a’zolari Ukraina tomonining eng so‘nggi pozitsiyasi va iltimoslarini bevosita joyida eshitib, o‘z milliy hukumatlari va mudofaa vazirliklariga tegishli tavsiyalarni yetkazishi kutilmoqda.

Xalqaro ekspertlar munosabati

Harbiy tahlilchilar ushbu tashrifning kuchli havo zarbalari va keskinlashuvlar davriga to‘g‘ri kelganiga e’tibor qaratmoqda. Bir tomondan, bu Alyansning Kiyevni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha siyosiy va harbiy birdamligini ko‘rsatuvchi qat’iy ramziy ishora bo‘lsa, ikkinchi tomondan, frontdagi vaziyat bo‘yicha G‘arb harbiy elitasi ichida muvofiqlashuvni kuchaytirish zarurati yuzaga kelganini anglatadi.

NATO Harbiy qo‘mitasining ushbu to‘liq tarkibdagi missiyasi yaqin oylarda Ukrainaga beriladigan harbiy yordam ko‘lami va mudofaa strategiyasidagi yangi qadamlarni belgilab berishi kutilmoqda.

NATOUkrainaKiyevMixail Drapatiy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?25 iyul 00:32Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildiUkraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildi21 sentabr 18:37Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdi10 sentabr 10:06Ukraina hududlariga tungi ballistik raketa va dron hujumlari: qurbonlar borUkraina hududlariga tungi ballistik raketa va dron hujumlari: qurbonlar bor22 avgust 10:16«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi20 avgust 23:50Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi20 avgust 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?