Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)

·21·Dunyo
Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)

AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putinning NATO hududiga hujum qilish niyati yo‘q, deb hisoblashini bildirdi. Bu bayonot Germaniyada portlovchi qurilma ortilgan dron bilan bog‘liq jiddiy hodisadan keyin yangradi.

Jurnalist Trampdan Germaniyadagi aeroportda dron topilgani NATO hududiga hujum hisoblanmaydimi, deb so‘radi. Prezident esa Putin bilan muloqot qilib turishini va uni yaxshi bilishini ta’kidladi.

Tramp jurnalist savoliga nima dedi?

Trampning ta’kidlashicha, u Putin bilan muloqot qilgan va Rossiya rahbarining NATOga qarshi hujum qilish niyati borligiga ishonmaydi.

«Men u bilan gaplashaman. Men uni juda yaxshi bilaman. Putin NATO hududiga hujum qilmoqchi emas», — dedi Tramp.

Shu tariqa AQSH prezidenti Germaniyadagi voqeaga qaramay, Moskva tomonidan NATO davlatlariga qarshi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy hujum xavfini past baholayotganini bildirdi.

Germaniyadagi dron hodisasi nima edi?

Gap Leypsig/Xalle aeroportida sodir bo‘lgan voqea haqida ketmoqda. Germaniya hukumati avgust oyida aeroportning xavfsizlik hududida Ukrainaga tegishli yuk samolyotlari yaqinida portlovchi modda va detonator bilan jihozlangan dron aniqlanganini ma’lum qilgan.

1 sentyabr kuni Germaniya hukumati ushbu hodisa uchun Rossiyani mas’ul deb hisoblashini bildirdi. Berlin buni Rossiyaning gibrid harakatlari bilan bog‘ladi.

Biroq Moskva bu ayblovlarni rad etdi. Rossiya tomoni Germaniya dalillarni taqdim etmaganini ta’kidlagan.

Nega Trampning bayonoti muhim?

Hodisa NATOga a’zo Germaniya hududida sodir bo‘lgani sababli Yevropa xavfsizligi masalasida jiddiy xavotirlarga sabab bo‘ldi.

Shu bilan birga, NATOning AQSHdagi elchisi Mettyu Uitaker Germaniyadagi hodisani alyans davlatlariga qarshi gibrid tahdidlar kontekstida baholab, bunday harakatlarga nisbatan qat’iy yondashuv zarurligini aytdi.

Germaniya esa hodisadan keyin Rossiyaga nisbatan qator choralarni e’lon qildi. NATO bosh kotibi Mark Ryutte ham Germaniyani qo‘llab-quvvatlashini bildirgan.

Tomonlarning pozitsiyasi qanday?

Tomon

Pozitsiya

Donald Tramp

Putin NATO hududiga hujum qilmoqchi emas, deb hisoblaydi

Germaniya

Aeroportdagi dron hodisasida Rossiyani mas’ul deb hisoblaydi

Rossiya

Germaniyaning ayblovlarini rad etmoqda

NATO

A’zo davlatlarga tahdidlarga qarshi turishini bildirgan

Asosiy savol ochiq qolmoqda

Trampning bayonoti siyosiy jihatdan muhim bo‘lsa-da, Germaniyadagi dron hodisasi bo‘yicha bahslar davom etmoqda.

AQSH prezidentining pozitsiyasi — Putin NATOga hujum qilishni rejalashtirmayapti, degan ishonchga asoslangan. Germaniya va ayrim NATO vakillari esa Yevropa hududidagi bunday hodisalarni jiddiy xavfsizlik muammosi sifatida ko‘rmoqda.

Shu sababli hozirgi vaziyatda eng katta savol — Germaniyadagi hodisa bilan Moskva o‘rtasidagi aloqa bo‘yicha dalillar va keyingi tergov natijalari qanday bo‘lishi. Moskva esa o‘z navbatida ayblovlarni rad etishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiBugun, 17:27Kongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiKongodagi to‘yda dahshatli yong‘in: 22 kishi halok bo‘ldiBugun, 17:27Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiBugun, 13:37Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiRossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsilotiBugun, 13:15"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdiBugun, 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi