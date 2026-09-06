Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putinning NATO hududiga hujum qilish niyati yo‘q, deb hisoblashini bildirdi. Bu bayonot Germaniyada portlovchi qurilma ortilgan dron bilan bog‘liq jiddiy hodisadan keyin yangradi.
Jurnalist Trampdan Germaniyadagi aeroportda dron topilgani NATO hududiga hujum hisoblanmaydimi, deb so‘radi. Prezident esa Putin bilan muloqot qilib turishini va uni yaxshi bilishini ta’kidladi.
Tramp jurnalist savoliga nima dedi?
Trampning ta’kidlashicha, u Putin bilan muloqot qilgan va Rossiya rahbarining NATOga qarshi hujum qilish niyati borligiga ishonmaydi.
«Men u bilan gaplashaman. Men uni juda yaxshi bilaman. Putin NATO hududiga hujum qilmoqchi emas», — dedi Tramp.
Shu tariqa AQSH prezidenti Germaniyadagi voqeaga qaramay, Moskva tomonidan NATO davlatlariga qarshi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy hujum xavfini past baholayotganini bildirdi.
Germaniyadagi dron hodisasi nima edi?
Gap Leypsig/Xalle aeroportida sodir bo‘lgan voqea haqida ketmoqda. Germaniya hukumati avgust oyida aeroportning xavfsizlik hududida Ukrainaga tegishli yuk samolyotlari yaqinida portlovchi modda va detonator bilan jihozlangan dron aniqlanganini ma’lum qilgan.
1 sentyabr kuni Germaniya hukumati ushbu hodisa uchun Rossiyani mas’ul deb hisoblashini bildirdi. Berlin buni Rossiyaning gibrid harakatlari bilan bog‘ladi.
Biroq Moskva bu ayblovlarni rad etdi. Rossiya tomoni Germaniya dalillarni taqdim etmaganini ta’kidlagan.
Nega Trampning bayonoti muhim?
Hodisa NATOga a’zo Germaniya hududida sodir bo‘lgani sababli Yevropa xavfsizligi masalasida jiddiy xavotirlarga sabab bo‘ldi.
Shu bilan birga, NATOning AQSHdagi elchisi Mettyu Uitaker Germaniyadagi hodisani alyans davlatlariga qarshi gibrid tahdidlar kontekstida baholab, bunday harakatlarga nisbatan qat’iy yondashuv zarurligini aytdi.
Germaniya esa hodisadan keyin Rossiyaga nisbatan qator choralarni e’lon qildi. NATO bosh kotibi Mark Ryutte ham Germaniyani qo‘llab-quvvatlashini bildirgan.
Tomonlarning pozitsiyasi qanday?
Tomon
Pozitsiya
Donald Tramp
Putin NATO hududiga hujum qilmoqchi emas, deb hisoblaydi
Germaniya
Aeroportdagi dron hodisasida Rossiyani mas’ul deb hisoblaydi
Rossiya
Germaniyaning ayblovlarini rad etmoqda
NATO
A’zo davlatlarga tahdidlarga qarshi turishini bildirgan
Asosiy savol ochiq qolmoqda
Trampning bayonoti siyosiy jihatdan muhim bo‘lsa-da, Germaniyadagi dron hodisasi bo‘yicha bahslar davom etmoqda.
AQSH prezidentining pozitsiyasi — Putin NATOga hujum qilishni rejalashtirmayapti, degan ishonchga asoslangan. Germaniya va ayrim NATO vakillari esa Yevropa hududidagi bunday hodisalarni jiddiy xavfsizlik muammosi sifatida ko‘rmoqda.
Shu sababli hozirgi vaziyatda eng katta savol — Germaniyadagi hodisa bilan Moskva o‘rtasidagi aloqa bo‘yicha dalillar va keyingi tergov natijalari qanday bo‘lishi. Moskva esa o‘z navbatida ayblovlarni rad etishda davom etmoqda.
…