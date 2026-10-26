Serbiyada siyosiy sensatsiya: Vuchich muddatidan oldingi saylovlarda mag‘lubiyatini tan oldi

·55·Dunyo
Serbiyada siyosiy sensatsiya: Vuchich muddatidan oldingi saylovlarda mag‘lubiyatini tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Serbiyaning sobiq prezidenti Aleksandr Vuchich muddatidan oldin o‘tkazilgan parlament saylovlarida o‘z siyosiy kuchi mag‘lubiyatga uchraganini rasman tan oldi.
  • Dastlabki natijalarga ko‘ra, «Talabalar protest ro‘yxati»
  • 135 ta o‘rinni egallab, parlamentda mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritdi va yangi hukumatni shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
  • Aleksandr Vuchichning «Birlashgan Serbiya» koalitsiyasi esa 105 ta mandat bilan ikkinchi o‘rinda qoldi.

Serbiya siyosiy maydonida kutilmagan va tarixiy burilish yuz berdi: mamlakatning sobiq prezidenti Aleksandr Vuchich muddatidan oldin o‘tkazilgan parlament saylovlarida o‘z siyosiy kuchi mag‘lubiyatga uchraganini rasman tan oldi. Bu haqda Serbiyaning nufuzli Nova va Blic nashrlariga tayanib «Strana» nashri xabar berdi.

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, saylovlarda asosiy muxolif kuch hisoblangan «Talabalar protest ro‘yxati» (Studencheskiy protestniy spisok) ishonchli g‘alaba qozonib, yangi hukumatni shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

«Biz yutqazdik»: Vuchichdan ochiq va kutilmagan bayonot

Aleksandr Vuchich saylov uchastkalari yopilganidan so‘ng jurnalistlar oldida chiqish qilib, dastlabki manzarani yashirib o‘tirmadi:

  • Mag‘lubiyatning tan olinishi: «Bizda hali yakuniy natijalar yo‘q. Ammo dastlabki ma’lumotlarga asoslanib aytadigan bo‘lsak, biz bu saylovlarda yutqazganimiz aniq bo‘lib ulgurdi. “Talabalar protest ro‘yxati” g‘alaba qozondi», — deya ta’kidladi siyosatchi;

  • Ovoz berish yakunlari: Garchi ovozlarni sanab chiqish ishlari to‘liq yakuniga yetmagan bo‘lsa-da, peshqadam va ortda qolayotgan kuchlar o‘rtasidagi farqni qisqartirish imkonsiz ekani tan olindi.

250 o‘rinli parlament: Mandatlar qanday taqsimlanmoqda?

Serbiya Skupshtinasidagi (parlament) umumiy 250 ta deputatlik o‘rni bo‘yicha dastlabki taqsimot quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • «Talabalar protest ro‘yxati» — 135 o‘rin: Muxolifat koalitsiyasi parlamentda mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritib, koalitsiyasiz ham mustaqil ravishda qarorlar qabul qilish va hukumat tuzish huquqiga ega bo‘lmoqda;

  • «Birlashgan Serbiya» koalitsiyasi — 105 o‘rin: Serbiya taraqqiyot partiyasi atrofidagi hukmron blok 105 ta mandat bilan ikkinchi o‘rinda qoldi;

  • Yakuniy protokollar kutilmoqda: Rasmiy saylov komissiyasi hozircha yakuniy natijalarni e’lon qilganicha yo‘q, ammo kuchlar nisbati keskin o‘zgarishi kutilmayapti.

Ushbu saylov yakunlari Serbiyaning ichki siyosatida va Bolqon mintaqasidagi geosiyosiy jarayonlarda yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.

Aleksandr VuchichSerbiya parlamenti saylovlariSkupshtinaSerbiya taraqqiyot partiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldi13 avgust 11:09«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi10 avgust 10:52Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!8 avgust 11:30Aleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiAleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdi28 iyun 13:07O‘zbekiston va Serbiya prezidentlari Bokuda uchrashdiO‘zbekiston va Serbiya prezidentlari Bokuda uchrashdi18 may 22:59Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi