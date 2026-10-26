Serbiyada siyosiy sensatsiya: Vuchich muddatidan oldingi saylovlarda mag‘lubiyatini tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Serbiyaning sobiq prezidenti Aleksandr Vuchich muddatidan oldin o‘tkazilgan parlament saylovlarida o‘z siyosiy kuchi mag‘lubiyatga uchraganini rasman tan oldi.
- Dastlabki natijalarga ko‘ra, «Talabalar protest ro‘yxati»
- 135 ta o‘rinni egallab, parlamentda mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritdi va yangi hukumatni shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
- Aleksandr Vuchichning «Birlashgan Serbiya» koalitsiyasi esa 105 ta mandat bilan ikkinchi o‘rinda qoldi.
Serbiya siyosiy maydonida kutilmagan va tarixiy burilish yuz berdi: mamlakatning sobiq prezidenti Aleksandr Vuchich muddatidan oldin o‘tkazilgan parlament saylovlarida o‘z siyosiy kuchi mag‘lubiyatga uchraganini rasman tan oldi. Bu haqda Serbiyaning nufuzli Nova va Blic nashrlariga tayanib «Strana» nashri xabar berdi.
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, saylovlarda asosiy muxolif kuch hisoblangan «Talabalar protest ro‘yxati» (Studencheskiy protestniy spisok) ishonchli g‘alaba qozonib, yangi hukumatni shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.
«Biz yutqazdik»: Vuchichdan ochiq va kutilmagan bayonot
Aleksandr Vuchich saylov uchastkalari yopilganidan so‘ng jurnalistlar oldida chiqish qilib, dastlabki manzarani yashirib o‘tirmadi:
Mag‘lubiyatning tan olinishi: «Bizda hali yakuniy natijalar yo‘q. Ammo dastlabki ma’lumotlarga asoslanib aytadigan bo‘lsak, biz bu saylovlarda yutqazganimiz aniq bo‘lib ulgurdi. “Talabalar protest ro‘yxati” g‘alaba qozondi», — deya ta’kidladi siyosatchi;
Ovoz berish yakunlari: Garchi ovozlarni sanab chiqish ishlari to‘liq yakuniga yetmagan bo‘lsa-da, peshqadam va ortda qolayotgan kuchlar o‘rtasidagi farqni qisqartirish imkonsiz ekani tan olindi.
250 o‘rinli parlament: Mandatlar qanday taqsimlanmoqda?
Serbiya Skupshtinasidagi (parlament) umumiy 250 ta deputatlik o‘rni bo‘yicha dastlabki taqsimot quyidagicha ko‘rinish olgan:
«Talabalar protest ro‘yxati» — 135 o‘rin: Muxolifat koalitsiyasi parlamentda mutlaq ko‘pchilikni qo‘lga kiritib, koalitsiyasiz ham mustaqil ravishda qarorlar qabul qilish va hukumat tuzish huquqiga ega bo‘lmoqda;
«Birlashgan Serbiya» koalitsiyasi — 105 o‘rin: Serbiya taraqqiyot partiyasi atrofidagi hukmron blok 105 ta mandat bilan ikkinchi o‘rinda qoldi;
Yakuniy protokollar kutilmoqda: Rasmiy saylov komissiyasi hozircha yakuniy natijalarni e’lon qilganicha yo‘q, ammo kuchlar nisbati keskin o‘zgarishi kutilmayapti.
Ushbu saylov yakunlari Serbiyaning ichki siyosatida va Bolqon mintaqasidagi geosiyosiy jarayonlarda yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.
Izohlar 0
…