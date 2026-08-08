Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy 7 avgust oqshomida Belgradga tashrif buyurib, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bilan uchrashdi; bu 2022 yilda Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina rahbarining Serbiyaga ilk tashrifidir. Muzokaralarda iqtisodiyot, energetika, mintaqaviy xavfsizlik va ikki davlatning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda.
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy 7 avgust oqshomida Belgradga tashrif buyurib, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bilan uchrashdi. Bu — 2022 yilda Rossiyaning keng ko‘lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina rahbarining Serbiyaga amalga oshirgan ilk tarixiy tashrifi hisoblanadi.
Yevropa Ittifoqi va Rossiya o‘rtasida neytral pozitsiyada turishga harakat qilayotgan Belgraddagi ushbu uchrashuv jahon siyosatchilari e’tiborida bo‘lib turibdi.
«Ikki tomonlama muloqotni boshladik»: Dastlabki tafsilotlar
Uchrashuvdan so‘ng Volodimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida: «Serbiyada ikki tomonlama muloqotni boshladik», — deya qisqacha izoh qoldirdi.
O‘z navbatida, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich ushbu tashrif ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishini ta’kidladi. Muzokaralar markazida quyidagi muhim masalalar turadi:
Iqtisod va energetika: Ikki tomonlama savdo-sotiq va energetika sohasidagi hamkorlik;
Xavfsizlik: Mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlik kafolatlari;
Yevropa Ittifoqi integratsiyasi: Ikki davlatning YEI bilan munosabatlari.
Serbiya prezidenti matbuot xizmati xabariga ko‘ra, rasmiy muzokaralar 8 avgust kuni Belgraddagi Prezident saroyida davom etadi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari OAV vakillari uchun qo‘shma matbuot anjumani o‘tkazishadi. Shuningdek, Zelenskiy Serbiya bosh vaziri Juro Matsut bilan ham uchrashishi ko‘zda tutilgan.
Geosiyosiy kontekst: Serbiyaning «murakkab» pozitsiyasi
Serbiya Yevropa qit’asida Rossiya bilan eng yaqin munosabatlarni saqlab qolayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Belgrad 2022 yildan beri Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etmagan va energetika sohasida faol hamkorlikni davom ettirmoqda.
Faktirga e’tibor: Prezident Aleksandr Vuchich 2022 yildan beri Vladimir Putin bilan bir necha bor uchrashgan, jumladan, 2025 yil 9 may kuni Moskvadagi G‘alaba paradida ham ishtirok etgan edi. Shu sababli YEI Belgradga a’zolik jarayoni bo‘yicha muntazam bosim o‘tkazib keladi.
Moskva uchun kuchli signal
Zelenskiy va Vuchich shu kungacha uch marta (2023 yilda Kishinyov va Afinada, 2025 yilda Odessada) uchrashishgan bo‘lsa-da, aynan Serbiyaga tashrifning amalga oshishi alohida ahamiyatga ega.
AFP agentligining yuqori lavozimli ukrainalik manbasiga ko‘ra, Zelenskiyning Belgradga kelishi Rossiya rahbariyati uchun juda muhim va og‘riqli siyosiy signal sifatida baholanmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…