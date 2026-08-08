Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!

·459·Dunyo
Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!
Qisqacha

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy 7 avgust oqshomida Belgradga tashrif buyurib, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bilan uchrashdi; bu 2022 yilda Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina rahbarining Serbiyaga ilk tashrifidir. Muzokaralarda iqtisodiyot, energetika, mintaqaviy xavfsizlik va ikki davlatning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda.

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy 7 avgust oqshomida Belgradga tashrif buyurib, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bilan uchrashdi. Bu — 2022 yilda Rossiyaning keng ko‘lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina rahbarining Serbiyaga amalga oshirgan ilk tarixiy tashrifi hisoblanadi.

Yevropa Ittifoqi va Rossiya o‘rtasida neytral pozitsiyada turishga harakat qilayotgan Belgraddagi ushbu uchrashuv jahon siyosatchilari e’tiborida bo‘lib turibdi.

«Ikki tomonlama muloqotni boshladik»: Dastlabki tafsilotlar

Uchrashuvdan so‘ng Volodimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida: «Serbiyada ikki tomonlama muloqotni boshladik», — deya qisqacha izoh qoldirdi.

O‘z navbatida, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich ushbu tashrif ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishini ta’kidladi. Muzokaralar markazida quyidagi muhim masalalar turadi:

  • Iqtisod va energetika: Ikki tomonlama savdo-sotiq va energetika sohasidagi hamkorlik;

  • Xavfsizlik: Mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlik kafolatlari;

  • Yevropa Ittifoqi integratsiyasi: Ikki davlatning YEI bilan munosabatlari.

Serbiya prezidenti matbuot xizmati xabariga ko‘ra, rasmiy muzokaralar 8 avgust kuni Belgraddagi Prezident saroyida davom etadi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari OAV vakillari uchun qo‘shma matbuot anjumani o‘tkazishadi. Shuningdek, Zelenskiy Serbiya bosh vaziri Juro Matsut bilan ham uchrashishi ko‘zda tutilgan.

Geosiyosiy kontekst: Serbiyaning «murakkab» pozitsiyasi

Serbiya Yevropa qit’asida Rossiya bilan eng yaqin munosabatlarni saqlab qolayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Belgrad 2022 yildan beri Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etmagan va energetika sohasida faol hamkorlikni davom ettirmoqda.

Faktirga e’tibor: Prezident Aleksandr Vuchich 2022 yildan beri Vladimir Putin bilan bir necha bor uchrashgan, jumladan, 2025 yil 9 may kuni Moskvadagi G‘alaba paradida ham ishtirok etgan edi. Shu sababli YEI Belgradga a’zolik jarayoni bo‘yicha muntazam bosim o‘tkazib keladi.

Moskva uchun kuchli signal

Zelenskiy va Vuchich shu kungacha uch marta (2023 yilda Kishinyov va Afinada, 2025 yilda Odessada) uchrashishgan bo‘lsa-da, aynan Serbiyaga tashrifning amalga oshishi alohida ahamiyatga ega.

AFP agentligining yuqori lavozimli ukrainalik manbasiga ko‘ra, Zelenskiyning Belgradga kelishi Rossiya rahbariyati uchun juda muhim va og‘riqli siyosiy signal sifatida baholanmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Volodymyr ZelenskyyAleksandar VučićBelgradeRussiaEuropean Union
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiLoyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiBugun, 05:59Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiSho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiBugun, 05:43Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Kecha, 23:41Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiKecha, 23:29Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi