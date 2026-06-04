1 milliard 674 millionlik dorilar olovga tashlandi

·58·Jamiyat
1 milliard 674 millionlik dorilar olovga tashlandi
Audio versiyasi

Farg‘ona tumanida aholi salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan katta miqdordagi dori vositalari Majburiy ijro byurosi tomonidan yo‘q qilindi.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Farg‘ona tuman sudining ijro hujjatlari asosida MIB Farg‘ona tuman bo‘limi davlat ijrochilari tomonidan tekshirishdan qolgan hamda muomalaga chiqarilishi mumkin bo‘lmagan dori vositalarini yo‘q qilish bo‘yicha ijro harakatlari amalga oshirildi.

Xususan:

🔹 Ashyoviy dalil sifatida olingan 990 dona “Tropikamid 10 ml” dori vositasi;

🔹 Umumiy qiymati 1 milliard 674 million 448 ming so‘m bo‘lgan 29 ming 251 dona muddati o‘tgan turli xil tibbiy dori vositalari.

Qonun talablariga muvofiq, mazkur dori vositalari tegishli tashkilotlar va mas’ullar ishtirokida Farg‘ona tumanidagi maxsus utilizatsiya maydonida yoqish usuli orqali yo‘q qilindi.

Ba’zilar uchun oddiy quti, ampula yoki dori bo‘lib ko‘ringan bu vositalarning noqonuniy ravishda muomalaga qaytishi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin edi. Shu bois sud hujjatlari ijrosini ta’minlash bilan bir qatorda aholi xavfsizligini muhofaza qilish ham davlat ijrochilarining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Natijada ijro hujjatlari to‘liq bajarilib, qariyb 1 milliard 700 million so‘mlik dori vositalari qonun doirasida muomaladan chiqarildi.

Qonun ijrosi ta’minlandi. Salomatlikka tahdid soluvchi vositalar esa olovda kulga aylantirildi.

FerganaMajburiy ijro byurosiTropicamide
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi