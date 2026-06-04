Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildi
Yoz mavsumining qaynoq kunlari boshlanishi bilan yurtimizning eng so‘lim maskanlaridan biri bo‘lmish Chorvoq suv ombori atrofida maroqli dam oluvchi yurtdoshlarimiz va xorijlik sayyohlar oqimi keskin ko‘payishi tabiiy hol. Aynan mana shunday gavjum pallada aholining mazmunli hordiq chiqarishi hamda ularning xavfsizligini eng yuqori darajada ta’minlash maqsadida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Chorvoq akvatoriyasida huquq-tartibot va xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish maqsadida yangi tizim ishga tushirildi.
Endilikda maskanda Ichki ishlar vazirligining (IIV) maxsus bo‘linmalari muntazam ravishda nazorat tadbirlarini olib borishadi.
Zamonaviy texnikalar va tezkor nazorat
Dam oluvchilarning xavfsizligini tunu kun himoya qilish maqsadida soha xodimlari eng so‘nggi rusumdagi, yuqori tezlikka ega bo‘lgan maxsus suv texnikalari bilan to‘liq ta’minlandi. Ichki ishlar organlari xodimlari ixtiyoriga zamonaviy gidroskuterlar (gidrotsikllar) va tezyurar katerlar topshirildi.
Ushbu yangi uskunalar suv havzasi inspektorlariga har qanday favqulodda hodisalarga soniyalar ichida tezkorlik bilan javob qaytarish hamda butun suv maydonidagi vaziyatni to‘liq va samarali nazorat ostida ushlab turish imkonini beradi.
Mobil guruhlarning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
Chorvoq bag‘rida tashkil etilgan maxsus mobil guruhlar quyidagi muhim yo‘nalishlar bo‘yicha ish olib borishadi:
Xavfli harakatlarga chek qo‘yish: Suv transporti vositalarini (kater va skuterlarni) fuqarolar hayotiga xavf soluvchi tarzda tartibsiz va xavfli boshqarishni qat’iyan to‘xtatish;
Qutqaruv anjomlari nazorati: Suvda sayr qilayotgan har bir shaxsning majburiy tartibda maxsus qutqaruv nimchalaridan to‘g‘ri foydalanayotganini izchil tekshirish;
Cho‘milish hududlarini qo‘riqlash: Dam oluvchilar uchun ajratilgan maxsus cho‘milish zonalarini doimiy kuzatuv ostiga olish va belgilanmagan joylarda suvga tushishning oldini olish.
Tahririyatdan eslatma: Ommaviy dam olish va cho‘milish mavsumida bu kabi nazorat tizimining joriy etilishi, oilaviy xotirjamlik va baxtsiz hodisalarning oldini olishda juda katta ahamiyatga ega. Maqsad — har bir vatandoshimizning go‘zal tabiat qo‘ynida xavf-xatarsiz, quvonchli lahzalarni o‘tkazishini ta’minlashdir.
Yurtimizning eng diqqatga sazovor maskanlaridagi o‘zgarishlar, xavfsizlik sohasidagi yangiliklar va yozgi mavsumning eng qaynoq xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…