Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildi

·46·Jamiyat
Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildi
Audio versiyasi

Yoz mavsumining qaynoq kunlari boshlanishi bilan yurtimizning eng so‘lim maskanlaridan biri bo‘lmish Chorvoq suv ombori atrofida maroqli dam oluvchi yurtdoshlarimiz va xorijlik sayyohlar oqimi keskin ko‘payishi tabiiy hol. Aynan mana shunday gavjum pallada aholining mazmunli hordiq chiqarishi hamda ularning xavfsizligini eng yuqori darajada ta’minlash maqsadida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Chorvoq akvatoriyasida huquq-tartibot va xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish maqsadida yangi tizim ishga tushirildi.

Endilikda maskanda Ichki ishlar vazirligining (IIV) maxsus bo‘linmalari muntazam ravishda nazorat tadbirlarini olib borishadi.

Zamonaviy texnikalar va tezkor nazorat

Dam oluvchilarning xavfsizligini tunu kun himoya qilish maqsadida soha xodimlari eng so‘nggi rusumdagi, yuqori tezlikka ega bo‘lgan maxsus suv texnikalari bilan to‘liq ta’minlandi. Ichki ishlar organlari xodimlari ixtiyoriga zamonaviy gidroskuterlar (gidrotsikllar) va tezyurar katerlar topshirildi.

Ushbu yangi uskunalar suv havzasi inspektorlariga har qanday favqulodda hodisalarga soniyalar ichida tezkorlik bilan javob qaytarish hamda butun suv maydonidagi vaziyatni to‘liq va samarali nazorat ostida ushlab turish imkonini beradi.

Mobil guruhlarning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Chorvoq bag‘rida tashkil etilgan maxsus mobil guruhlar quyidagi muhim yo‘nalishlar bo‘yicha ish olib borishadi:

  • Xavfli harakatlarga chek qo‘yish: Suv transporti vositalarini (kater va skuterlarni) fuqarolar hayotiga xavf soluvchi tarzda tartibsiz va xavfli boshqarishni qat’iyan to‘xtatish;

  • Qutqaruv anjomlari nazorati: Suvda sayr qilayotgan har bir shaxsning majburiy tartibda maxsus qutqaruv nimchalaridan to‘g‘ri foydalanayotganini izchil tekshirish;

  • Cho‘milish hududlarini qo‘riqlash: Dam oluvchilar uchun ajratilgan maxsus cho‘milish zonalarini doimiy kuzatuv ostiga olish va belgilanmagan joylarda suvga tushishning oldini olish.

Tahririyatdan eslatma: Ommaviy dam olish va cho‘milish mavsumida bu kabi nazorat tizimining joriy etilishi, oilaviy xotirjamlik va baxtsiz hodisalarning oldini olishda juda katta ahamiyatga ega. Maqsad — har bir vatandoshimizning go‘zal tabiat qo‘ynida xavf-xatarsiz, quvonchli lahzalarni o‘tkazishini ta’minlashdir.

Yurtimizning eng diqqatga sazovor maskanlaridagi o‘zgarishlar, xavfsizlik sohasidagi yangiliklar va yozgi mavsumning eng qaynoq xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

CharvakIchki ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi