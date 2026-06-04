78 yoshli ayolning ziraklarini yulib qochgan kuryer qo‘lga olindi
Ichki ishlar organlari ma’lumotiga ko‘ra, voqea kunning yorug‘ paytida sodir bo‘lgan. Kuryer sifatida ishlagan erkak keksa ayolga yaqinlashib, uning ishonchidan foydalangan holda to‘satdan ziraklarini yulib olib, voqea joyidan qochib ketgan. Jabrlanuvchi hodisa oqibatida tan jarohati ham olgani aytilmoqda.
Ma’lum qilinishicha, o‘g‘irlangan ziraklarning taxminiy qiymati 3 ming dollarni tashkil etadi. Tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida gumonlanuvchining shaxsi aniqlanib, qisqa vaqt ichida qo‘lga olingan. Aniqlanishicha, u muqaddam ham bir necha bor sudlangan bo‘lib, xavfli retsidivist sifatida ro‘yxatda turgan.
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda qamoqqa olinib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyatning barcha tafsilotlarini aniqlash ishlari davom etmoqda.
…