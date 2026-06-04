78 yoshli ayolning ziraklarini yulib qochgan kuryer qo‘lga olindi

·81·Jamiyat
78 yoshli ayolning ziraklarini yulib qochgan kuryer qo‘lga olindi
Audio versiyasi

Ichki ishlar organlari ma’lumotiga ko‘ra, voqea kunning yorug‘ paytida sodir bo‘lgan. Kuryer sifatida ishlagan erkak keksa ayolga yaqinlashib, uning ishonchidan foydalangan holda to‘satdan ziraklarini yulib olib, voqea joyidan qochib ketgan. Jabrlanuvchi hodisa oqibatida tan jarohati ham olgani aytilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, o‘g‘irlangan ziraklarning taxminiy qiymati 3 ming dollarni tashkil etadi. Tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida gumonlanuvchining shaxsi aniqlanib, qisqa vaqt ichida qo‘lga olingan. Aniqlanishicha, u muqaddam ham bir necha bor sudlangan bo‘lib, xavfli retsidivist sifatida ro‘yxatda turgan.

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda qamoqqa olinib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jinoyatning barcha tafsilotlarini aniqlash ishlari davom etmoqda.

Jigarrang fonda turgan bir juft tillarang naqshli ziraklar.

KuryerQuloqqosQonunchilikJinoyat ishiShaxs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi