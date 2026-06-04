Andoni Iraola Liverpul boshqaruvini qoʻlga oldi: Oldinda turgan asosiy vazifalar
Liverpul jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Arne Slot boshchiligidagi muvaffaqiyatsiz mavsumdan soʻng, jamoa boshqaruviga Andoni Iraola tayinlandi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligini himoya qila olmagan va 12 ta magʻlubiyat qayd etgan "qizillar" uchun bu oʻzgarish yangi umid bagʻishlamoqda. Jamoa nafaqat ichki chempionatda, balki Manchester Siti va Pari Sen-Jermen kabi raqiblariga qarshi oʻyinlarda ham yirik magʻlubiyatlarga uchrab, muxlislar ishonchini yoʻqotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport direktori Richard Hughes oʻziga yaxshi tanish boʻlgan mutaxassisni tanladi. Avvalroq Bornmut klubida kam mablagʻ bilan tarixiy natija qayd etgan va jamoani oltinchi oʻringa olib chiqqan Iraola endi Liverpul tarkibini qayta qurishi lozim. Uning hujumkor futbol uslubi Enfilddagi tushkun kayfiyatni oʻzgartirish uchun asosiy omil sifatida koʻrilmoqda. Biroq, avgust oyida boshlanadigan yangi mavsum oldidan ispaniyalik murabbiy hal qilishi kerak boʻlgan muammolar talaygina.
Iraola uchun eng birinchi vazifa — Alexander Isak masalasidir. Britaniya rekordi darajasidagi transfer boʻlgan shvetsiyalik hujumchi jarohatlar tufayli oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 13 ta oʻyinda maydonga tushdi. Hozirda Jahon chempionatida ishtirok etayotgan hujumchining jismoniy holatini tiklash va uning gol sezish qobiliyatini qaytarish jamoaning hujum chizigʻi uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega.
Shuningdek, yangi murabbiy darvozabon Alisson masalasida ham aniq bir qarorga kelishi, Florian Virts kabi iqtidorli futbolchilarning kelajagini belgilashi kerak. Liverpul muxlislari Iraoladan nafaqat natija, balki jamoaning yoʻqolgan shiddatini qaytarishni kutishmoqda. Isakning Shvetsiya safida Norvegiya darvozasiga urgan chiroyli goli esa yangi murabbiy uchun ijobiy signal boʻlib xizmat qilishi mumkin.
…