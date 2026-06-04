Andoni Iraola Liverpul boshqaruvini qoʻlga oldi: Oldinda turgan asosiy vazifalar

·85·Sport
Andoni Iraola Liverpul boshqaruvini qoʻlga oldi: Oldinda turgan asosiy vazifalar

Liverpul jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Arne Slot boshchiligidagi muvaffaqiyatsiz mavsumdan soʻng, jamoa boshqaruviga Andoni Iraola tayinlandi. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligini himoya qila olmagan va 12 ta magʻlubiyat qayd etgan "qizillar" uchun bu oʻzgarish yangi umid bagʻishlamoqda. Jamoa nafaqat ichki chempionatda, balki Manchester Siti va Pari Sen-Jermen kabi raqiblariga qarshi oʻyinlarda ham yirik magʻlubiyatlarga uchrab, muxlislar ishonchini yoʻqotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport direktori Richard Hughes oʻziga yaxshi tanish boʻlgan mutaxassisni tanladi. Avvalroq Bornmut klubida kam mablagʻ bilan tarixiy natija qayd etgan va jamoani oltinchi oʻringa olib chiqqan Iraola endi Liverpul tarkibini qayta qurishi lozim. Uning hujumkor futbol uslubi Enfilddagi tushkun kayfiyatni oʻzgartirish uchun asosiy omil sifatida koʻrilmoqda. Biroq, avgust oyida boshlanadigan yangi mavsum oldidan ispaniyalik murabbiy hal qilishi kerak boʻlgan muammolar talaygina.

Iraola uchun eng birinchi vazifa — Alexander Isak masalasidir. Britaniya rekordi darajasidagi transfer boʻlgan shvetsiyalik hujumchi jarohatlar tufayli oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 13 ta oʻyinda maydonga tushdi. Hozirda Jahon chempionatida ishtirok etayotgan hujumchining jismoniy holatini tiklash va uning gol sezish qobiliyatini qaytarish jamoaning hujum chizigʻi uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, yangi murabbiy darvozabon Alisson masalasida ham aniq bir qarorga kelishi, Florian Virts kabi iqtidorli futbolchilarning kelajagini belgilashi kerak. Liverpul muxlislari Iraoladan nafaqat natija, balki jamoaning yoʻqolgan shiddatini qaytarishni kutishmoqda. Isakning Shvetsiya safida Norvegiya darvozasiga urgan chiroyli goli esa yangi murabbiy uchun ijobiy signal boʻlib xizmat qilishi mumkin.

LiverpulAndoni IraolaAlexander IsakAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi