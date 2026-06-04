Toshkent markazida Taras Shevchenko va Sayid Baraka ko‘chalari vaqtincha yopiladi

·55·Jamiyat
Toshkent markazida Taras Shevchenko va Sayid Baraka ko‘chalari vaqtincha yopiladi
Audio versiyasi

Toshkent shahri markazida o‘tkaziladigan ko‘ngilochar festival munosabati bilan bir qator ko‘chalarda transport harakati vaqtincha cheklanadi. Cheklovlar 4 iyun kuni soat 06:00 dan boshlanib, 8 iyun kuni soat 07:00 gacha amalda bo‘ladi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu vaqt oralig‘ida Taras Shevchenko ko‘chasining Fidokor ko‘chasi bilan kesishmasidan Nukus ko‘chasigacha bo‘lgan qismida harakat to‘liq yopiladi. Shuningdek, Sayid Baraka ko‘chasining Oybek ko‘chasi bilan kesishmasidan Amir Temur shohko‘chasigacha bo‘lgan qismida ham avtotransport harakati vaqtincha to‘xtatiladi.

Haydovchilardan mazkur kunlarda yo‘lga chiqishdan avval harakat yo‘nalishini oldindan rejalashtirish, tirbandliklarning oldini olish uchun aylanma yo‘llardan foydalanish so‘ralmoqda. Mutasaddilar festival davomida xavfsizlik va jamoat tartibini ta’minlash maqsadida ushbu cheklovlar joriy etilishini bildirgan.

TashkentTaras ShevchenkoSaid BarakaAmir TemurNukus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi