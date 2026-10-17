O‘qituvchining qiziqarli kimyo tajribalari e’tibor tortdi (video)
O‘zbekistonda kimyo fanini noodatiy tajribalar va ko‘rgazmali namoyishlar orqali o‘rgatayotgan o‘qituvchi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortmoqda. Uning darslari o‘quvchilarga murakkab mavzularni amaliy tajribalar yordamida tushuntirishi bilan ajralib turadi.
Dars jarayonida o‘quvchilar turli kimyoviy tajribalarni katta qiziqish bilan kuzatadi. Ayrimlari esa mashg‘ulotlarni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirmoqda. Ushbu videolarning ba’zilari yuz minglab marta tomosha qilinib, keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Foydalanuvchilar o‘qituvchining darslarni qiziqarli tashkil etishi, murakkab mavzularni sodda tilda tushuntirishi va o‘quvchilarda kimyo faniga nisbatan qiziqish uyg‘otishga intilishini e’tirof etmoqda.
Bunday yondashuv nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan uyg‘unlashtirish orqali darslarni yanada jonli va tushunarli tashkil etish mumkinligini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…