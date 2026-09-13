O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!

·50·Jamiyat
O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda o‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchiga 2,2 million so‘mgacha jarima belgilanadi.
  • Shuningdek, bunday xatti-harakat sodir etgan pedagog bir yilgacha ta’lim muassasalarida ishlash huquqidan mahrum etilishi mumkin.
  • Bu choralar bolalarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, maktablarda sog‘lom muhit yaratish maqsadida joriy etildi.
  • Psixologik tazyiq, jismoniy ta’sir va tahdid qilish kabi holatlar endilikda huquqbuzarlik deb hisoblanadi.

O‘zbekiston ta’lim tizimida o‘quvchilarning ruhiy va jismoniy xavfsizligini ta’minlash, maktablarda sog‘lom ma’naviy muhit yaratish yo‘lida eng keskin va jiddiy qonuniy o‘zgarishlar kuchga kirdi. Endilikda pedagoglar sinfxonada va undan tashqarida o‘z so‘zlari, xatti-harakatlari hamda bolalarga bo‘lgan munosabatiga har qachongidan ham hushyor va e’tiborli bo‘lishiga to‘g‘ri keladi. Mamlakatimizda pedagog xodimlar tomonidan o‘quvchilarga nisbatan har qanday jismoniy kuch ishlatish yoki psixologik zo‘ravonlik, jumladan bolaning sha’ni va qadr-qimmatini kamsitish, ruhiy bosim o‘tkazish holatlari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ma’muriy va huquqiy javobgarlik rasman belgilandi. Yangi talablarga ko‘ra, qoidabuzar o‘qituvchilarga 2,2 million so‘mgacha miqdorda jarima qo‘llanilishi, shuningdek, ular bir yilgacha ta’lim muassasalarida faoliyat yuritish huquqidan butunlay mahrum etilishi mumkin. Xo‘sh, bu qonuniy cheklovlar nimalarni o‘z ichiga oladi, qaysi xatti-harakatlar psixologik bosim deb baholanadi va ota-onalar o‘z farzandlarini himoya qilishda nimalarga e’tibor qaratishi kerak?

440 mingdan 2,2 million so‘mgacha jarima: Yangi jazo choralari tafsiloti

Pedagoglarning bolalarga nisbatan noo‘rin munosabati bo‘yicha belgilangan javobgarlik me’yorlari:

  • Moliyaviy jazo miqdori: O‘quvchini kamsitgan, ruhiy siquvga olgan yoki kuch ishlatgan pedagog xodimga nisbatan 440 ming so‘mdan 2,2 million so‘mgacha miqdorda jarima jazosi qo‘llaniladi;

  • Bir yillik diskvalifikatsiya: Jarimadan tashqari, bunday qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ygan o‘qituvchi bir yil muddatga maktablar, litseylar va boshqa ta’lim muassasalarida dars berish hamda ishlash huquqidan rasman mahrum qilinishi mumkin;

  • Rasmiy javobgarlik mexanizmi: Mazkur normalar pedagoglar tomonidan sinfda bolalarni boshqalar oldida izza qilish, tahqirlash yoki qo‘pol so‘zlar ishlatish kabi holatlarga chek qo‘yishga qaratilgan.

Psixologik va jismoniy zo‘ravonlik: Nimalar taqiq ostiga tushdi?

Maktab amaliyotida ko‘p uchraydigan salbiy holatlar endilikda huquqbuzarlik deb topiladi:

  • Psixologik tazyiq: O‘quvchining shaxsiyatiga tegish, uni aqliy yoki jismoniy qobiliyati bo‘yicha sinfdoshlari oldida kulgiga qoldirish, unga tahdid qilish va ruhiy qo‘rquv ostida ushlab turish;

  • Har qanday jismoniy ta’sir: Bolaga tarsaki tushirish, uni urish, burchakka turg‘izish kabi jismoniy jazolash usullari mutlaqo qonunga xilof deb e’lon qilindi;

  • Bola ruhiyatini himoya qilish: Maktab yoshidagi bolalarning ichki ruhiy barqarorligini asrash, ularda o‘qishga va maktabga nisbatan nafrat tuyg‘usi paydo bo‘lishining oldini olish ushbu islohotning asosiy maqsadidir.

Ota-onalar, o‘qituvchilar va ta’lim sifati: Yangi davr talablari

Ushbu tartib ta’lim sohasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda:

  • Pedagogik etikaga qat’iy amal: O‘qituvchilardan har qanday og‘ir vaziyatda ham kasbiy madaniyat, sabr-toqat va pedagogik usullar bilan bola bilan til topishish talab etiladi;

  • Asossiz tuhmatlardan himoyalanish: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, har bir shikoyat obyektiv, sinfdagi guvohlar va dalillar (agar mavjud bo‘lsa, kamera yozuvlari) asosida xolis o‘rganilishi o‘qituvchilarga nohaq ayb qo‘yilishidan saqlaydi;

  • O‘quvchining mas’uliyati: Mutasaddilar o‘qituvchining obro‘sini himoya qilish bilan birga, bolalarning ham maktab ichki tartib-qoidalari va kattalarga hurmat saqlashi muhimligini qayd etmoqda.

O‘zbekiston maktablarida joriy etilgan ushbu tarixiy javobgarlik bola huquqlarini xalqaro standartlar asosida kafolatlashga va ta’lim dargohlarini zo‘ravonlikdan xoli xavfsiz maskanga aylantirishga xizmat qiladi.

Sizningcha, maktabda o‘quvchiga qo‘pollik qilgan yoki ruhiy bosim o‘tkazgan o‘qituvchilarni 2,2 million so‘mgacha jarimaga tortish va 1 yilga ishdan chetlatish jazosi to‘g‘ri qadam bo‘ldimi? Bu tartib sinflarda tarbiya va o‘qituvchining obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va farzandlarimizning maktabdagi huquqlariga oid ushbu nihoyatda muhim yangilik tahlilini barcha ota-onalar hamda o‘qituvchilarga ulashing!

O‘zbekiston ta’lim tizimiPsixologik bosimJismoniy zo‘ravonlik22 million so‘m jarima
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiFarg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildiBugun, 10:54Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiBugun, 10:15Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiBugun, 10:07Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Bugun, 10:02«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandiBugun, 09:52Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiDaraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdiBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari