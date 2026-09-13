Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyevning Olmazor tumaniga tashrifi chog‘ida podpolkovnik Dilnoza Rejabovaga «Polkovnik» unvonini berish haqidagi topshirig‘i tezkorlik bilan bajarildi.
- Toshkent shahridagi 441-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida yo‘l harakati qoidalarini interaktiv o‘rgatish loyihasi bilan tanishgan davlat rahbari, Dilnoza Rejabovaning 20 yillik xizmatini va fidokorona mehnatini e’tirof etib, Ichki ishlar vaziriga shaxsiy topshiriq bergan.
Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning Olmazor tumaniga tashrifi chog‘ida bergan ko‘rsatmasi oradan ko‘p vaqt o‘tmay to‘liq amalga oshirildi. Toshkent shahridagi 441-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida yosh bolalarga yo‘l harakati qoidalarini interaktiv o‘rgatish loyihasini taqdim etgan va uzoq yillik benuqson xizmati bilan e’tirofga sazovor bo‘lgan podpolkovnik Dilnoza Rejabovaga rasman «Polkovnik» oliy ofitserlik unvoni berildi. Prezidentning Ichki ishlar vaziriga bergan shaxsiy topshirig‘i ijrosi doirasida vazirlikda maxsus tadbir tashkil etilib, yangi unvon va esdalik nishonlari o‘z egasiga tantanali ravishda topshirildi. Ushbu voqelik mamlakatimizda o‘z kasbiga sadoqat bilan yondashayotgan har bir fidoyi xodimning mehnati oliy darajada qadrlanishining yana bir yorqin timsoliga aylandi. Xo‘sh, taqdirlash marosimi qanday o‘tdi, Dilnoza Rejabovaning faoliyati nima sababdan Prezident e’tiborini tortdi va ushbu yuksak e’tirof tizim xodimlariga qanday ruhiy kuch bag‘ishlaydi?
441-bog‘chadagi muloqotdan Vazirlikdagi marosimgacha
Prezident topshirig‘ining hayotga ko‘chishi nihoyatda tezkor va tantanali kechdi:
Olmazordagi samimiy suhbat: Shavkat Mirziyoyev 441-bog‘chada tashkil etilgan «Yo‘l harakati xavfsizligi» amaliy maydonchasi faoliyati bilan tanishish chog‘ida Dilnoza Rejabova bilan shaxsan suhbatlashib, uning qariyb 10 yildan buyon podpolkovnik unvonida xizmat qilib kelayotganini e’tirof etgan edi;
Vazirga to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatma: Davlat rahbari xodimaning fidokorona mehnatini inobatga olib, unga polkovnik unvonini berish bo‘yicha Ichki ishlar vaziriga aniq topshiriq berdi;
Unvonni tantanali topshirish: Ichki ishlar vazirligi markaziy apparatida bo‘lib o‘tgan qabulda general-leytenant Aziz Tashpulatov davlat rahbari nomidan Dilnoza Rejabovaga yangi polkovnik pogonlari va esdalik nishonini topshirib, uni ushbu tarixiy muvaffaqiyat bilan qutladi.
Ko‘p yillik sadoqat va innovatsion yondashuvning yuksak mukofoti
Yangi polkovnikning professional xizmat yo‘li va loyihasi nimasi bilan ahamiyatli?
20 yillik kasbiy faoliyat: 2005 yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan Dilnoza Rejabova 2017 yildan buyon podpolkovnik lavozimida sohaning turli murakkab yo‘nalishlarida sadoqat bilan xizmat qilib kelmoqda;
Bolalar xavfsizligini ta’minlash: U taqdim etgan «bog‘chadan boshlab xavfsiz yo‘l» tizimi bolalarda yoshligidanoq yo‘l madaniyatini shakllantirish va piyodalar xavfsizligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi;
«Sadoqat bilan xizmat qilaman!»: Ushbu yuksak ishonchga javoban ofitser o‘z qasamyodiga sodiq qolib, Vatan ravnaqi va fuqarolar osoyishtaligi yo‘lida sidqidildan xizmat qilishda davom etishini bildirdi.
Ichki ishlar sohasida mehnatni qadrlash va ayol ofitserlar nufuzi
Ushbu tarixiy voqelik jamiyat va soha xodimlari tomonidan katta mamnuniyat bilan kutib olindi:
Adolatli rag‘bat namunasi: Davlat rahbarining oddiy muloqot davomida xodimning ko‘p yillik mehnatini darhol qadrlab, oliy unvonga tavsiya etishi davlat boshqaruvidagi ochiqlik va insonparvarlikning yaqqol dalilidir;
Tizim xodimlari uchun ulkan motivatsiya: O‘z ishini chin dildan sevib, jamiyatga nafi tegayotgan har bir mutaxassis davlat e’tiboridan chetda qolmasligi butun soha vakillarini yangi tashabbuslarga ruhlantiradi;
Xotin-qizlarning oliy boshqaruvdagi o‘rni: Yo‘l harakati xavfsizligi tizimida xizmat qilayotgan ayol ofitserning polkovnik darajasiga ko‘tarilishi huquq-tartibot idoralarida xotin-qizlar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.
Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvonining berilishi halol, fidokorona mehnat va jamiyat xavfsizligiga qo‘shilgan hissa har doim munosib qadrlanishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, ko‘p yillik sadoqat bilan mehnat qilayotgan xodimlarni mana shunday zudlik bilan va bevosita davlat rahbari tashabbusi bilan taqdirlash boshqa sohalarda ham an’anaga aylanishi kerakmi? Bog‘cha va maktablarda yo‘l qoidalarini amaliy o‘rgatish kelajakdagi baxtsiz hodisalarni bartaraf eta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va fidokorona mehnatning yuksak e’tirofi aks etgan ushbu ta’sirli xabar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
…