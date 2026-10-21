Buxoroda mushukni avtomatdek silkitgan talaba o‘qishdan haydalishi mumkin (video)

·4·Jamiyat
Buxoroda mushukni avtomatdek silkitgan talaba o‘qishdan haydalishi mumkin (video)

Buxoroda talaba yigitning mushukni avtomat qurol kabi ushlab, silkitayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videodagi harakatlar foydalanuvchilarning noroziligiga sabab bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, yigit Buxorodagi Osiyo xalqaro universitetining tibbiyot yo‘nalishida tahsil oladi. Universitet ma’muriyati talaba harakatlarini qoralab, uni o‘qishdan chetlashtirish bo‘yicha hujjatlar tayyorlanayotganini bildirgan.

Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinar ekan, Buxoro aholisi ham mas’ullardan vaziyatni o‘rganib chiqishni va talaba harakatlariga qonuniy baho berishni so‘ramoqda.

Hozircha talabaning o‘qishdan chetlatilgani yoki holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasmiy qaror qabul qilingani haqida tasdiqlangan ma’lumot mavjud emas.

BuxoroOsiyo xalqaro universitettalaba protestavtomat qurol video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda10 iyul 11:05“Quchog‘ingda joy bo‘lsa…”: Toshkentda talaba yigit jazolandi“Quchog‘ingda joy bo‘lsa…”: Toshkentda talaba yigit jazolandi20 may 19:11Malikada PPX xodimidan qochgan erkakni avtomobil urib yubordi (video)Malikada PPX xodimidan qochgan erkakni avtomobil urib yubordi (video)Bugun 12:48O‘zbekistonlik erkak uyi devorini davlat bayrog‘i ranglariga bo‘yagani uchun ogohlantirilganini aytdi (video)O‘zbekistonlik erkak uyi devorini davlat bayrog‘i ranglariga bo‘yagani uchun ogohlantirilganini aytdi (video)Bugun 11:18Maktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirishMaktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirishKecha 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)