Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida mushukni qiynoqqa solgan shaxs huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlanib, hududiy Ichki ishlar bo‘limiga olib kelindi.
- Surishtiruv jarayonida fuqaro ushbu harakatni Instagram sahifasi uchun video olish jarayonida mushukning miyovlashi uning g‘azabini keltirgani bilan izohladi.
- Hozirda huquqbuzarning shaxsiga aniqlik kiritilib, undan tushuntirish xati olindi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikning keskin noroziligi va g‘azabiga sabab bo‘lgan navbatdagi shafqatsiz holat bo‘yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv o‘tkazildi. Tarmoqlarda bino kiraverishida mushukni vahshiylarcha qiynoqqa solayotgan shaxs aks etgan videolavha yuzasidan huquq-tartibot organlari darhol harakatga keldi.
Olib borilgan tadbirlar natijasida hayvonga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lgan shaxs aniqlanib, hududiy Ichki ishlar bo‘limiga olib kelindi.
Voqea tafsiloti va huquqbuzarning bahonasi
Surishtiruv jarayonida fuqaro o‘z qilmishi sababini izohlab berar ekan, hayratlanarli bahonani keltirgan:
Ijtimoiy tarmoq uchun video: Erkak o‘z ko‘rsatmasida Instagram sahifasi uchun navbatdagi qisqa video (storis) yozib olishni rejalashtirganini bildirgan;
Xalaqit bergan «omil»: Uning ta’kidlashicha, mushukning to‘xtovsiz miyaulashi unga xalaqit bergan va jahlini chiqargan;
Shafqatsiz harakat: Shundan so‘ng fuqaro o‘z nafratini tiya olmay, himoyasiz jonzotga nisbatan kuch ishlatib, unga og‘ir azob bergan.
IIB munosabati va qonuniy javobgarlik
Huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan fuqaro bilan rasmiy profilaktik suhbat o‘tkazildi:
Shaxsiga aniqlik kiritildi: Huquqbuzarning shaxsiga to‘liq aniqlik kiritilib, undan mazkur holat yuzasidan batafsil tushuntirish xati olingan;
Qonuniy chora ko‘riladi: Ichki ishlar organlari vakilining ma’lum qilishicha, ushbu shaxsga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lish bilan bog‘liq moddalari asosida tegishli qonuniy jazo choralari qo‘llaniladi.
Bunday voqealar ijtimoiy tarmoqlarda layk va obunachilar ketidan quvish ayrim fuqarolarda insoniylik, rahm-shafqat va mehr-oqibat tuyg‘ularini yo‘qotib yuborishi mumkin emasligini, qonun oldida har qanday zo‘ravonlik jazosiz qolmasligini yana bir bor ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…