Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi

·72·Jamiyat
Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida mushukni qiynoqqa solgan shaxs huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlanib, hududiy Ichki ishlar bo‘limiga olib kelindi.
  • Surishtiruv jarayonida fuqaro ushbu harakatni Instagram sahifasi uchun video olish jarayonida mushukning miyovlashi uning g‘azabini keltirgani bilan izohladi.
  • Hozirda huquqbuzarning shaxsiga aniqlik kiritilib, undan tushuntirish xati olindi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikning keskin noroziligi va g‘azabiga sabab bo‘lgan navbatdagi shafqatsiz holat bo‘yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv o‘tkazildi. Tarmoqlarda bino kiraverishida mushukni vahshiylarcha qiynoqqa solayotgan shaxs aks etgan videolavha yuzasidan huquq-tartibot organlari darhol harakatga keldi.

Olib borilgan tadbirlar natijasida hayvonga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lgan shaxs aniqlanib, hududiy Ichki ishlar bo‘limiga olib kelindi.

Voqea tafsiloti va huquqbuzarning bahonasi

Surishtiruv jarayonida fuqaro o‘z qilmishi sababini izohlab berar ekan, hayratlanarli bahonani keltirgan:

  • Ijtimoiy tarmoq uchun video: Erkak o‘z ko‘rsatmasida Instagram sahifasi uchun navbatdagi qisqa video (storis) yozib olishni rejalashtirganini bildirgan;

  • Xalaqit bergan «omil»: Uning ta’kidlashicha, mushukning to‘xtovsiz miyaulashi unga xalaqit bergan va jahlini chiqargan;

  • Shafqatsiz harakat: Shundan so‘ng fuqaro o‘z nafratini tiya olmay, himoyasiz jonzotga nisbatan kuch ishlatib, unga og‘ir azob bergan.

IIB munosabati va qonuniy javobgarlik

Huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan fuqaro bilan rasmiy profilaktik suhbat o‘tkazildi:

  • Shaxsiga aniqlik kiritildi: Huquqbuzarning shaxsiga to‘liq aniqlik kiritilib, undan mazkur holat yuzasidan batafsil tushuntirish xati olingan;

  • Qonuniy chora ko‘riladi: Ichki ishlar organlari vakilining ma’lum qilishicha, ushbu shaxsga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lish bilan bog‘liq moddalari asosida tegishli qonuniy jazo choralari qo‘llaniladi.

Bunday voqealar ijtimoiy tarmoqlarda layk va obunachilar ketidan quvish ayrim fuqarolarda insoniylik, rahm-shafqat va mehr-oqibat tuyg‘ularini yo‘qotib yuborishi mumkin emasligini, qonun oldida har qanday zo‘ravonlik jazosiz qolmasligini yana bir bor ko‘rsatmoqda.

Toshkent shahar IIBBHayvonlarga shafqatsiz munosabatMa’muriy javobgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda mushukka shafqatsiz munosabatda bo‘lgan erkakning shaxsi aniqlandiToshkentda mushukka shafqatsiz munosabatda bo‘lgan erkakning shaxsi aniqlandiBugun 08:21Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi8 iyul 13:32Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildi23 iyun 10:07Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldi10 iyun 21:19Toshkentda yigit uy egalari uxlab yotganida kvartirani o‘g‘irlab ketdiToshkentda yigit uy egalari uxlab yotganida kvartirani o‘g‘irlab ketdi3 iyun 04:20Buxoroda mushukni avtomatdek silkitgan talaba o‘qishdan haydalishi mumkin (video)Buxoroda mushukni avtomatdek silkitgan talaba o‘qishdan haydalishi mumkin (video)21 oktabr 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi