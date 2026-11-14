O‘zbekistonlik erkak mushukni qutqarish uchun yangi mashinasini qismlarga ajratdi
O‘zbekistonda hayvonga befarq bo‘lmagan erka
kning harakati ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi. U yangi sotib olgan avtomobilining qanoti ostida qisilib qolgan mushukni qutqarish uchun mashinasining ayrim qismlarini yechishga majbur bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, haydovchi avtomobilidan mushukning ovozini eshitib qolgan. Tekshirib ko‘rgach, jonivor mashina qanoti ichiga kirib qolganini va mustaqil ravishda tashqariga chiqa olmayotganini payqagan.
Mushukni u yerdan olish oson bo‘lmagan. Uni qutqarish uchun avtomobilning ayrim himoya qismlarini demontaj qilishga to‘g‘ri kelgan. Erkak yangi mashinasiga zarar yetishi mumkinligiga qaramay, avvalo jonivorning hayotini saqlab qolishni ustuvor deb bilgan.
Ushbu voqea hayvonlarga mehr va befarq bo‘lmaslikning yana bir namunasi bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…