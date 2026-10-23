Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi

·63·Jamiyat
Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi

Toshkent shahridagi Botkin qabristonida qurilish ishlari vaqtida devor qulab tushdi. Oqibatda bir nechta qabr toshlariga zarar yetdi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi ma’lum qildi.

Dastlabki o‘rganishlarga ko‘ra, hodisa sobiq shampan vinolari zavodi hududida olib borilayotgan qurilish ishlari vaqtida yuz bergan. Qurilish maydonini Botkin qabristonidan ajratib turgan devor qulab, qabristonning 15-sektori oxirgi qatoridagi bir nechta qabr toshlariga shikast yetkazgan. Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, dafn joylari ochilib qolmagan.

Hozirda Toshkent shahar hokimligi va Shahar obodonlashtirish boshqarmasi vaziyatni nazoratga olgan. Hodisa tafsilotlari hamda mas’ul shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi, aybdorlar esa belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi bildirilgan.

“Biz marhumlar yaqinlarining qayg‘u va e’tirozini to‘g‘ri tushunamiz. O‘tganlar xotirasi hamda ularning yaqinlari his-tuyg‘ulariga hurmat so‘zsiz bo‘lishi shart”, — deyiladi hokimlik xabarida.

Ma’lum qilinishicha, buyurtmachi va pudratchi tashkilotga qulash oqibatlarini bartaraf etish hamda shikastlangan qabr toshlarini tiklash majburiyati yuklatilgan. Ular tiklash ishlarini hafta oxirigacha yakunlashga va’da bergan. Ishlarning borishi hokimlik nazoratida bo‘ladi.

Botkin qabristoniToshkent shahar hokimligiqurilish ishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorazmda bronza davriga oid 19 ta yashiksimon qabr topildiXorazmda bronza davriga oid 19 ta yashiksimon qabr topildi25 sentabr 05:06Samarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiSamarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdi15 sentabr 12:29Kuchli jala oqibatida devor qulab, avtomobilni bosib qoldiKuchli jala oqibatida devor qulab, avtomobilni bosib qoldi23 may 16:20Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandi10 sentabr 19:13Yuk ko‘taruvchi devorlarni buzish xavfi keskin oshdiYuk ko‘taruvchi devorlarni buzish xavfi keskin oshdi8 may 21:32To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdiTo‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi7 avgust 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi