Toshkentda isitish tizimi 9 noyabrdan ishga tushiriladi

·12·O‘zbekiston
Toshkentda isitish tizimi 9 noyabrdan ishga tushiriladi

Toshkent shahrida 2026–2027 yilgi isitish mavsumi 9 noyabrdan boshlanadi. Dastlab maktablar, bog‘chalar, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy soha obyektlariga issiqlik beriladi. Shu kundan boshlab ko‘p kvartirali uylarning isitish tizimi ham bosqichma-bosqich ishga tushiriladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi Matbuot xizmati ma’lum qildi.

Poytaxt hokimligining xabar berishicha, isitish tizimini ulash ishlari bir vaqtning o‘zida emas, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Issiqlik ta’minoti uchun to‘lovlar amalda issiqlik berilgan kundan boshlab hisoblanadi. Isitish tizimi ishga tushirilgan sana boshqaruv kompaniyasi tomonidan imzolanadigan ikki tomonlama dalolatnomada qayd etiladi.

Agar xonadonda issiqlik belgilangan me’yorda ta’minlanmasa, aholi o‘z uyiga xizmat ko‘rsatuvchi boshqaruv kompaniyasiga murojaat qilishi kerak. Chunki bino ichidagi issiqlik taqsimoti va ichki tizimlarning soz holatda ishlashi uchun aynan shu kompaniya mas’ul.

Isitish tarmoqlarida avariya holati yuzaga kelsa, bu haqda Veolia Energy Tashkent kompaniyasiga murojaat qilish mumkin. Hokimlik e’lonida murojaat uchun aloqa kanallari ham ko‘rsatilgan.

ToshkentIsitish mavsumiVeolia Energy TashkentToshkent shahar hokimligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentliklar uchun muhim yangilik: isitish mavsumi qachondan boshlanishi ma’lum qilindiToshkentliklar uchun muhim yangilik: isitish mavsumi qachondan boshlanishi ma’lum qilindiBugun 21:28Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55Shavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildiShavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildi2 noyabr 07:20Toshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldiToshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldi31 oktabr 23:15Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqdaBosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqda30 oktabr 10:06Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldiToshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi27 oktabr 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi