Oliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimov davlat oliy ta’lim muassasalari rektorlari bilan o‘tkazilgan yig‘ilishda tizimdagi kamchiliklar uchun maxsus ishchi guruh tuzilishini ma’lum qildi.
- Yig‘ilishda 2026-yil bitiruvchilaridan 13,8 ming nafari ishsizligi, 5,5 mingta darslik eskirgani hamda yotoqxona va ijara masalalaridagi muammolar keskin tanqid qilindi.
Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimov davlat oliy ta’lim muassasalari (OTM) rektorlari ishtirokida tanqidiy ruhdagi kengaytirilgan yig‘ilish o‘tkazdi. Yig‘ilish yakunlariga ko‘ra, tizimdagi qator mansabdor shaxslarning egallab turgan lavozimiga nechog‘li loyiq ekanini baholovchi maxsus ishchi guruh tuzilishi rasman belgilandi.
Vazirlik tarqatgan rasmiy xabarga ko‘ra, muhokama markazida ta’lim sifatining haqiqiy ahvoli, bitiruvchilar bandligi, murojaatlar bilan ishlashdagi sustkashlik, talabalarning yotoqxona hamda ijara xonadonlaridagi ahvoli, shuningdek, kadrlar siyosati masalalari bo‘lgan.
Tilga olingan shov-shuvli raqamlar: Real manzara qanday?
Yig‘ilish davomida oliy ta’lim tizimidagi yillar davomida to‘planib qolgan muammolar aniq va keskin ko‘rsatkichlar bilan ochiqlandi:
13,8 ming ishsiz mutaxassis: Davlat oliygohlarini 2026 yilda tamomlagan bitiruvchilarning naqd 13,8 ming nafari hali ham rasmiy bandlikka ega emas;
«Sovet davridan qolgan» darsliklar: Ekspertlar tomonidan tahlil qilingan 29,7 mingta o‘quv adabiyotining 5,5 mingtasi chop etilganiga 20 yildan oshib ketgan, ayrim muhim ixtisoslik fanlari bo‘yicha esa umuman zamonaviy adabiyotlar mavjud emas;
Yotoqxonalar va ijara inqirozi: Talabalar turar joylari qurilishida rejadan orqada qolish holatlari ko‘paygan, talabalarning ijara xonadonlaridagi yashash sharoitlarini o‘rganish va ularga ko‘maklashish ishlari esa ko‘plab OTMlarda yuzaki olib borilgan.
«Lavozimiga loyiqligi o‘rganiladi»: Ishchi guruh nima bilan shug‘ullanadi?
Vazirlik tizimda jiddiy o‘zgarishlar qilishga bel bog‘laganini bildirdi:
Maxsus ishchi guruh: Kamchiliklarga yo‘l qo‘ygan bir qator oliy ta’lim muassasalaridagi mansabdor shaxslarning lavozimiga loyiqligini o‘rganish va natijasi bo‘yicha qat’iy xulosa kiritish vazifasi qo‘yildi;
Aniq muddatlar: Aniqlangan kamchiliklarni qisqa vaqt ichida bartaraf etish bo‘yicha mas’ullarga shaxsiy javobgarlik yuklatildi.
Rektorlarga 15 kun muhlat: Talabalar bilan yuzma-yuz muloqot
Vazir oliygohlar rahbarlariga xonalaridan chiqib, bevosita yoshlar va pedagoglar dardini tinglash bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi:
Ochiq eshiklar va qabul: Rektorlar 15 kun muddat ichida talabalar hamda professor-o‘qituvchilar uchun maxsus qabullar tashkil etib, ularning e’tiroz va muammolarini bevosita joyida hal etishi shart;
Aniq ish rejasi: Oliy ta’lim muassasalarining har biri oylik, choraklik va yillik aniq vazifalarga ega ish rejalarini qayta shakllantirib, sifat ko‘rsatkichlarini oshirishi talab etiladi.
Izohlar 0
…