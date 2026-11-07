Oliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildi

·99·Jamiyat
Oliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimov davlat oliy ta’lim muassasalari rektorlari bilan o‘tkazilgan yig‘ilishda tizimdagi kamchiliklar uchun maxsus ishchi guruh tuzilishini ma’lum qildi.
  • Yig‘ilishda 2026-yil bitiruvchilaridan 13,8 ming nafari ishsizligi, 5,5 mingta darslik eskirgani hamda yotoqxona va ijara masalalaridagi muammolar keskin tanqid qilindi.

Ta’lim va ilm-fan vaziri Erkinjon Turdimov davlat oliy ta’lim muassasalari (OTM) rektorlari ishtirokida tanqidiy ruhdagi kengaytirilgan yig‘ilish o‘tkazdi. Yig‘ilish yakunlariga ko‘ra, tizimdagi qator mansabdor shaxslarning egallab turgan lavozimiga nechog‘li loyiq ekanini baholovchi maxsus ishchi guruh tuzilishi rasman belgilandi.

Vazirlik tarqatgan rasmiy xabarga ko‘ra, muhokama markazida ta’lim sifatining haqiqiy ahvoli, bitiruvchilar bandligi, murojaatlar bilan ishlashdagi sustkashlik, talabalarning yotoqxona hamda ijara xonadonlaridagi ahvoli, shuningdek, kadrlar siyosati masalalari bo‘lgan.

Tilga olingan shov-shuvli raqamlar: Real manzara qanday?

Yig‘ilish davomida oliy ta’lim tizimidagi yillar davomida to‘planib qolgan muammolar aniq va keskin ko‘rsatkichlar bilan ochiqlandi:

  • 13,8 ming ishsiz mutaxassis: Davlat oliygohlarini 2026 yilda tamomlagan bitiruvchilarning naqd 13,8 ming nafari hali ham rasmiy bandlikka ega emas;

  • «Sovet davridan qolgan» darsliklar: Ekspertlar tomonidan tahlil qilingan 29,7 mingta o‘quv adabiyotining 5,5 mingtasi chop etilganiga 20 yildan oshib ketgan, ayrim muhim ixtisoslik fanlari bo‘yicha esa umuman zamonaviy adabiyotlar mavjud emas;

  • Yotoqxonalar va ijara inqirozi: Talabalar turar joylari qurilishida rejadan orqada qolish holatlari ko‘paygan, talabalarning ijara xonadonlaridagi yashash sharoitlarini o‘rganish va ularga ko‘maklashish ishlari esa ko‘plab OTMlarda yuzaki olib borilgan.

Oliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildi

«Lavozimiga loyiqligi o‘rganiladi»: Ishchi guruh nima bilan shug‘ullanadi?

Vazirlik tizimda jiddiy o‘zgarishlar qilishga bel bog‘laganini bildirdi:

  • Maxsus ishchi guruh: Kamchiliklarga yo‘l qo‘ygan bir qator oliy ta’lim muassasalaridagi mansabdor shaxslarning lavozimiga loyiqligini o‘rganish va natijasi bo‘yicha qat’iy xulosa kiritish vazifasi qo‘yildi;

  • Aniq muddatlar: Aniqlangan kamchiliklarni qisqa vaqt ichida bartaraf etish bo‘yicha mas’ullarga shaxsiy javobgarlik yuklatildi.

Rektorlarga 15 kun muhlat: Talabalar bilan yuzma-yuz muloqot

Vazir oliygohlar rahbarlariga xonalaridan chiqib, bevosita yoshlar va pedagoglar dardini tinglash bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi:

  • Ochiq eshiklar va qabul: Rektorlar 15 kun muddat ichida talabalar hamda professor-o‘qituvchilar uchun maxsus qabullar tashkil etib, ularning e’tiroz va muammolarini bevosita joyida hal etishi shart;

  • Aniq ish rejasi: Oliy ta’lim muassasalarining har biri oylik, choraklik va yillik aniq vazifalarga ega ish rejalarini qayta shakllantirib, sifat ko‘rsatkichlarini oshirishi talab etiladi.

Oliy ta’limda qattiq silkinish: Erkinjon Turdimovdan rektorlarga keskin talab qo‘yildi
Oliy ta’limfan va innovatsiyalar vazirligiErkinjon TurdimovOTM rektorlariTa’lim sifati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OTMlarda “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish talab qilinmoqda: vazirlik holatni o‘rganmoqdaOTMlarda “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish talab qilinmoqda: vazirlik holatni o‘rganmoqda3 noyabr 19:50Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:01Kasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizomKasbiy ta’limda yangi davr: qabul, baholash va pedagoglarni ishga olish bo‘yicha yangi nizom5 oktabr 13:39Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?20 oktabr 22:46Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonotErkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonot12 oktabr 22:07«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi5 oktabr 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi