Toshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldi

·5·O‘zbekiston
Toshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldi

Toshkentda jamoat transportidan foydalanuvchilar uchun qator qulayliklar yaratilishi rejalashtirilmoqda. Endi poytaxtda avtobuslarni kutish vaqti 3–5 daqiqagacha, metro poyezdlari oralig‘i esa 2–3 daqiqagacha qisqartirilishi mumkin. Bu haqda Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 2026 yil III chorak yakunlari bo‘yicha qabul qilgan qarorida belgilangan.

Avtobuslar har 3–5 daqiqada kelishi mumkin

15 noyabrdan boshlab asosiy avtobus yo‘nalishlariga qo‘shimcha transport vositalari jalb etiladi. Bu orqali ertalabki va kechki tig‘iz vaqtlarda avtobuslar oralig‘ini 3–5 daqiqagacha qisqartirish ko‘zda tutilgan.

Yangi tartib ertalab soat 07:00 dan 09:30 gacha, kechqurun esa 17:00 dan 19:30 gacha amal qilishi rejalashtirilgan. Avtobuslarning belgilangan jadvalga muvofiq harakatlanishi GPS tizimi orqali kuzatib boriladi.

Metro poyezdlari oralig‘i ham qisqaradi

Poytaxt metropolitenida ham yo‘lovchilarning poyezd kutib qolish vaqtini kamaytirish choralari ko‘rilmoqda. 20 noyabrga qadar ayrim yo‘nalishlarda poyezdlar harakati oralig‘ini 2–3 daqiqagacha tushirish rejalashtirilgan.

Buning uchun «Chilonzor», «O‘zbekiston», «Yunusobod» va yer usti halqa yo‘nalishlarida besh vagonli poyezdlar harakatini yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan.

25 ta yo‘nalishga katta avtobuslar chiqariladi

20 dekabrga qadar yo‘lovchilar oqimi yuqori bo‘lgan 25 ta avtobus yo‘nalishiga katta sig‘imli, bo‘g‘inli avtobuslarni jalb etish tavsiya qilingan.

Bunda Uchtepa, Mirobod, Sergeli va Yangihayot tumanlaridagi yo‘nalishlarga alohida e’tibor qaratiladi.

Shuningdek, 2027 yilda avtobuslar sonini ko‘paytirish maqsadida mas’ul tashkilotlar 15 noyabrga qadar shahar hokimligiga tegishli takliflarni kiritishi lozim.

Agar belgilangan choralar to‘liq amalga oshirilsa, poytaxtda jamoat transportini kutish vaqti sezilarli darajada qisqarishi kutilmoqda.

Toshkent jamoat transportiToshkent metropoliteniToshkent shahar hokimligiAvtobus yo‘nalishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqdaBosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqdaKecha 10:06Toshkent metrosida besh vagonli poyezdlar qachondan qatnay boshlaydi?Toshkent metrosida besh vagonli poyezdlar qachondan qatnay boshlaydi?Bugun 14:13Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldiToshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi27 oktabr 22:29Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiToshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi23 oktabr 14:46Toshkentda avtobuslar harakatiga vaqtincha o‘zgartirish kiritildiToshkentda avtobuslar harakatiga vaqtincha o‘zgartirish kiritildi10 oktabr 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)