Yunusobod hokimligi 17-mavzedagi murojaatlarga munosabat bildirdi
Yunusobod tumanidagi 17-mavze, «Qadrdon» mahallasida ko‘p qavatli uylarga tutash qurilmalar buzilayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Shundan so‘ng tuman hokimligi mas’ul rahbarlari voqea joyiga borib, vaziyatni o‘rgandi. Murojaat yo‘llagan fuqarolar bilan ochiq muloqot o‘tkazildi.
Uchrashuvda jamoat hududlarini shaharsozlik me’yorlariga muvofiqlashtirish va obodonlashtirish ishlarining maqsadi hamda ahamiyati tushuntirildi. Bu ishlar tasdiqlangan reja-jadval asosida amalga oshirilayotgani ma’lum qilindi.
Muloqot davomida qonuniy hujjatlarga ega bo‘lgan qurilmalar daxlsiz ekani alohida qayd etildi. Demontaj ishlari faqat o‘zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarga nisbatan, xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilingan holda olib borilishi aytildi.
Uchrashuv yakunida har bir fuqaroning murojaati va taklifi alohida tartibda ko‘rib chiqilishi belgilandi. Mas’ullarga aholi uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratish bo‘yicha aniq topshiriqlar berildi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…