Toshkentliklar uchun muhim yangilik: isitish mavsumi qachondan boshlanishi ma’lum qilindi
Toshkent shahrida 2026–2027 yilgi kuz-qish mavsumi uchun isitish davri rasman boshlanishi e’lon qilindi. Poytaxt hokimining tegishli qaroriga muvofiq, shahardagi bino va inshootlarni markazlashgan isitish tarmog‘iga ulash ishlariga 9 noyabr kunidan e’tiboran start beriladi.
Mas’ul xizmatlar tomonidan issiqlik energiyasini uzatish bosqichma-bosqich va belgilangan ustuvorlik asosida tashkil etiladi.
Dastlab kimlar ulanadi? Isitish tizimining ketma-ketligi
Issiqlik ta’minoti obyektlarning ijtimoiy ahamiyatiga ko‘ra quyidagi navbatda yetkazib beriladi:
Birinchi navbatda ijtimoiy obyektlar: Dastlab maktabgacha ta’lim muassasalari (bog‘chalar), umumta’lim maktablari, shifoxonalar, poliklinikalar va boshqa tibbiyot hamda ijtimoiy muassasalarga issiqlik yetkaziladi;
Ko‘p qavatli turar joy binolari: Ijtimoiy soha obyektlari bilan bir vaqtda poytaxtning barcha tumanlaridagi ko‘p kvartirali aholi xonadonlariga issiqlik berish bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yiladi.
To‘lov qanday hisoblanadi? Aholi uchun muhim qoida
Hokimlik qarorida iste’molchilarning haq-huquqlari va kommunal to‘lovlar tartibiga alohida aniqlik kiritilgan:
Amalda ulangan kundan: Isitish xizmati uchun to‘lov mavsum boshlangan sanadan emas, balki issiqlik manbasi muayyan bino yoki xonadonga amalda yetkazib berilgan kundan boshlab hisoblanadi;
Nazorat va murojaat: Agar issiqlik ta’minotida uzilishlar yoki muammolar yuzaga kelsa, fuqarolar tegishli tuman kommunal xizmatlari hamda dispetcherlik markazlariga murojaat qilishlari mumkin.
Izohlar 0
…