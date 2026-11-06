Toshkentliklar uchun muhim yangilik: isitish mavsumi qachondan boshlanishi ma’lum qilindi

·49·O‘zbekiston
Toshkentliklar uchun muhim yangilik: isitish mavsumi qachondan boshlanishi ma’lum qilindi

Toshkent shahrida 2026–2027 yilgi kuz-qish mavsumi uchun isitish davri rasman boshlanishi e’lon qilindi. Poytaxt hokimining tegishli qaroriga muvofiq, shahardagi bino va inshootlarni markazlashgan isitish tarmog‘iga ulash ishlariga 9 noyabr kunidan e’tiboran start beriladi.

Mas’ul xizmatlar tomonidan issiqlik energiyasini uzatish bosqichma-bosqich va belgilangan ustuvorlik asosida tashkil etiladi.

Dastlab kimlar ulanadi? Isitish tizimining ketma-ketligi

Issiqlik ta’minoti obyektlarning ijtimoiy ahamiyatiga ko‘ra quyidagi navbatda yetkazib beriladi:

  • Birinchi navbatda ijtimoiy obyektlar: Dastlab maktabgacha ta’lim muassasalari (bog‘chalar), umumta’lim maktablari, shifoxonalar, poliklinikalar va boshqa tibbiyot hamda ijtimoiy muassasalarga issiqlik yetkaziladi;

  • Ko‘p qavatli turar joy binolari: Ijtimoiy soha obyektlari bilan bir vaqtda poytaxtning barcha tumanlaridagi ko‘p kvartirali aholi xonadonlariga issiqlik berish bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yiladi.

To‘lov qanday hisoblanadi? Aholi uchun muhim qoida

Hokimlik qarorida iste’molchilarning haq-huquqlari va kommunal to‘lovlar tartibiga alohida aniqlik kiritilgan:

  • Amalda ulangan kundan: Isitish xizmati uchun to‘lov mavsum boshlangan sanadan emas, balki issiqlik manbasi muayyan bino yoki xonadonga amalda yetkazib berilgan kundan boshlab hisoblanadi;

  • Nazorat va murojaat: Agar issiqlik ta’minotida uzilishlar yoki muammolar yuzaga kelsa, fuqarolar tegishli tuman kommunal xizmatlari hamda dispetcherlik markazlariga murojaat qilishlari mumkin.

Toshkent shahar hokimligiisitish mavsumikommunal xizmatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55Shavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildiShavkat Umurzoqov “Paxtakor” klubida bo‘lib, katta o‘zgarishlar rejasini e’lon qildi2 noyabr 07:20Toshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldiToshkentda avtobus 3, metro 2 daqiqada keladigan bo‘ldi31 oktabr 23:15Bosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqdaBosh homiy ketganidan so‘ng: Toshkent shahar hokimligi “Paxtakor”ga 5 mlrd so‘m ajratmoqda30 oktabr 10:06Toshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldiToshkentda 100 ta jamoat hojatxonasi quriladigan manzillar ma’lum bo‘ldi27 oktabr 22:29Toshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdiToshkentda qulagan devor qabr toshlariga zarar yetkazdi23 oktabr 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi