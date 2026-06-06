AQSHda sunʼiy intellektni tartibga soluvchi federal qonun loyihasi taqdim etildi

·33·Texno
AQSHda sunʼiy intellektni tartibga soluvchi federal qonun loyihasi taqdim etildi

AQSHda eng ilgʻor sunʼiy intellekt (SI) modellarini tartibga solishning federal tizimini shakllantirishga qaratilgan yangi ikki partiyali qonun loyihasi eʼlon qilindi. "Great American AI Act" deb nomlangan hujjat respublikachi Jay Obernolte va demokrat Lori Trahan tashabbusi bilan jamoatchilik muhokamasiga qoʻyildi. Loyihaga koʻra, eng kuchli va murakkab SI tizimlarini ishlab chiquvchilar oʻz ish jarayonlari haqida federal organlarni muntazam ravishda xabardor qilib borishlari shart boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatda kompaniyalar kiberxavfsizlikka oid jiddiy xatarlarni kamaytirish rejalarini ishlab chiqishi va tashqi audit tekshiruvlariga ruxsat berishi koʻzda tutilgan. Shuningdek, AQSH Savdo vazirligi huzuridagi Milliy standartlar va texnologiyalar instituti (NIST) tarkibida Sunʼiy intellekt standartlari va innovatsiyalari markazi (CAISI) tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu markaz uch yil davomida ilgʻor modellarni baholash bilan shugʻullanadi, biroq uning 300 million dollarlik moliyalashtirilishi Kongress tomonidan alohida tasdiqlanishi kerak.

Qonun loyihasining eng bahsli jihati — bu federal tartibga solishning shtatlar darajasidagi mahalliy qonunlardan ustun turishi (preemption) mexanizmidir. Bu ayrim shtatlarda qabul qilingan qatʼiyroq normalarning bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Mualliflarning taʼkidlashicha, maqsad xavfsizlik va texnologik rivojlanish oʻrtasidagi muvozanatni saqlash hamda butun mamlakat uchun yagona qoidalarni joriy etishdir.

Biroq Public Citizen kabi huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar tashabbusni "xavfli" deb atab, keskin tanqid qilmoqda. Ularning fikricha, loyiha algoritmlardagi kamsitishlar, firibgarlik va dipfeyklar kabi muammolarga yetarlicha eʼtibor qaratmagan. Shuningdek, tanqidchilar ushbu qonun OpenAI, Meta, Google va Anthropic kabi yirik texnologik gigantlarning pozitsiyasini mustahkamlab, ularni shtatlar darajasidagi qattiqroq nazoratdan qutqarishi mumkinligidan xavotirda.

Sunʼiy IntellektAQSHQonunchilikTexnologiyaGoogle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus