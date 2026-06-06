AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalari
AQSH Vakillar palatasining Soliq va daromadlar qoʻmitasi seshanba kuni boʻlib oʻtadigan tinglov oldidan raqamli aktivlarni soliqqa tortishga oid yetti xil qonun loyihasi loyihasini taqdim etdi. Ushbu hujjatlar stablecoinlar, staking, mining va tranzaksiyalar bilan bogʻliq masalalarni tartibga solishga qaratilgan. Takliflar orasida kripto egalari uchun soliq hisobotlarini soddalashtirish va mining hamda staking jarayonlariga aniqlik kiritish kabi bandlar mavjud. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kripto sanoati vakillari uzoq vaqtdan beri AQSH qonun chiqaruvchilaridan mining va staking uchun hisobot yukini kamaytirishni hamda kichik tranzaksiyalar uchun “de minimis” istisnolarini joriy etishni soʻrab kelishmoqda. Xususan, Digital Asset PARITY Act loyihasida stablecoin tranzaksiyalari uchun 200 dollarlik hisobot chegarasini belgilash taklif etilgan, biroq bu Bitcoin kabi kriptovalyutalarga taalluqli emas.
The Digital Chamber bosh direktori Cody Carbone raqamli aktivlar boʻyicha soliq qoidalari aniq boʻlmasa, sohadagi faollik toʻliq mamlakat ichiga koʻchmasligini taʼkidladi. Har qanday qonun loyihasi kuchga kirishi uchun Kongressda ikkala partiya tomonidan qoʻllab-quvvatlanishi va prezident tomonidan imzolanishi shart. Hozirda Senatda CLARITY Act deb nomlangan bozor tuzilmasi toʻgʻrisidagi qonun loyihasi ham koʻrib chiqilishi kutilmoqda.
Vayoming shtati senatori Cynthia Lummisning soʻzlariga koʻra, qoʻmitalar Bitcoin tranzaksiyalari uchun 300 dollarlik “de minimis” istisnosini koʻrib chiqmoqda. Bu oʻzgarishlar kapital oʻsishi soligʻiga taʼsir qilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, Illinoys shtati assambleyasi raqamli aktivlarni soliqqa tortishni koʻzda tutuvchi 56 milliard dollarlik shtat byudjetini maʼqulladi.
Agar Illinoys gubernatori JB Pritzker ushbu qonunni imzolasa, kripto foydalanuvchilari brokerlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar uchun 0,2 foizlik soliq toʻlashlari kerak boʻladi. Shuningdek, barcha brokerlar shtat roʻyxatidan oʻtishi majburiy etib belgilanadi. Bu kabi choralar kripto bozorini tartibga solish va davlat gʻaznasiga tushumlarni koʻpaytirishga xizmat qiladi.
…