AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalari

·14·Iqtisodiyot
AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalari

AQSH Vakillar palatasining Soliq va daromadlar qoʻmitasi seshanba kuni boʻlib oʻtadigan tinglov oldidan raqamli aktivlarni soliqqa tortishga oid yetti xil qonun loyihasi loyihasini taqdim etdi. Ushbu hujjatlar stablecoinlar, staking, mining va tranzaksiyalar bilan bogʻliq masalalarni tartibga solishga qaratilgan. Takliflar orasida kripto egalari uchun soliq hisobotlarini soddalashtirish va mining hamda staking jarayonlariga aniqlik kiritish kabi bandlar mavjud. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kripto sanoati vakillari uzoq vaqtdan beri AQSH qonun chiqaruvchilaridan mining va staking uchun hisobot yukini kamaytirishni hamda kichik tranzaksiyalar uchun “de minimis” istisnolarini joriy etishni soʻrab kelishmoqda. Xususan, Digital Asset PARITY Act loyihasida stablecoin tranzaksiyalari uchun 200 dollarlik hisobot chegarasini belgilash taklif etilgan, biroq bu Bitcoin kabi kriptovalyutalarga taalluqli emas.

The Digital Chamber bosh direktori Cody Carbone raqamli aktivlar boʻyicha soliq qoidalari aniq boʻlmasa, sohadagi faollik toʻliq mamlakat ichiga koʻchmasligini taʼkidladi. Har qanday qonun loyihasi kuchga kirishi uchun Kongressda ikkala partiya tomonidan qoʻllab-quvvatlanishi va prezident tomonidan imzolanishi shart. Hozirda Senatda CLARITY Act deb nomlangan bozor tuzilmasi toʻgʻrisidagi qonun loyihasi ham koʻrib chiqilishi kutilmoqda.

Vayoming shtati senatori Cynthia Lummisning soʻzlariga koʻra, qoʻmitalar Bitcoin tranzaksiyalari uchun 300 dollarlik “de minimis” istisnosini koʻrib chiqmoqda. Bu oʻzgarishlar kapital oʻsishi soligʻiga taʼsir qilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, Illinoys shtati assambleyasi raqamli aktivlarni soliqqa tortishni koʻzda tutuvchi 56 milliard dollarlik shtat byudjetini maʼqulladi.

Agar Illinoys gubernatori JB Pritzker ushbu qonunni imzolasa, kripto foydalanuvchilari brokerlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar uchun 0,2 foizlik soliq toʻlashlari kerak boʻladi. Shuningdek, barcha brokerlar shtat roʻyxatidan oʻtishi majburiy etib belgilanadi. Bu kabi choralar kripto bozorini tartibga solish va davlat gʻaznasiga tushumlarni koʻpaytirishga xizmat qiladi.

KriptoSoliqBitcoinAQSHInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiBugun, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiBugun, 06:38Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaBugun, 00:12ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiBugun, 23:55Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiBugun, 23:52Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi