Kembridj universiteti sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan ilk vaksinani sinovdan oʻtkazdi
University of Cambridge olimlari oʻziga xos inqilobiy natijani eʼlon qilishdi: vaksina tarixida ilk bor uning asosiy komponenti boʻlgan antigen toʻliq sunʼiy intellekt yordamida loyihalashtirildi va insonlarda muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu "superantigen" modeli tibbiyotda yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Klinik sinovlarning birinchi bosqichida Sautgempton va Kembridjdagi tibbiyot markazlarida 18 yoshdan 50 yoshgacha boʻlgan 39 nafar sogʻlom koʻngilli ishtirok etdi. Ushbu vaksina Sarbecovirus guruhiga mansub viruslar, jumladan, COVID-19 pandemiyasini keltirib chiqargan SARS-CoV-2, SARS virusi va koʻrshapalaklar orasida tarqalgan xavfli koronaviruslarga qarshi qaratilgan.
Sinov natijalari shuni koʻrsatdiki, vaksina nafaqat maʼlum viruslarga, balki ularning yaqin qarindoshlariga qarshi ham kuchli immun javobini shakllantirgan. Mutaxassislarning fikricha, antigenning tuzilish prinsipi kelajakda paydo boʻlishi mumkin boʻlgan, hali fanga nomaʼlum viruslardan ham himoya qilish imkoniyatiga ega.
Professor Jonathan Heeneyning soʻzlariga koʻra, ushbu texnologiya vaksina yaratish yondashuvini tubdan oʻzgartiradi. Anʼanaviy usullar virus evolyutsiyasidan ortda qolib, unga moslashishga majbur boʻlsa, sunʼiy intellektga asoslangan yangi yondashuv virusdan oʻzib ketish va universal himoya yaratishga intiladi.
Antigenni yaratishda Sarbecovirus guruhidagi viruslarning genetik ketma-ketligi haqidagi global maʼlumotlar asosida oʻqitilgan mashinali oʻrganish algoritmlaridan foydalanildi. Model viruslarning umumiy tarkibiy qismlarini aniqlab, bir vaqtning oʻzida bir nechta patogenlarga qarshi ishlovchi immun komponentini loyihalashtirdi. Navbatdagi bosqichda olimlar vaksinaning samaradorligini yanada kengroq koʻngillilar guruhida tekshirishni rejalashtirmoqda.
…