MMA jangchisi Odilxon Kamolov uylanmoqda (video)
25 yoshli o‘zbek MMA jangchisi Odilxon Kamolov uylanayotganini ma’lum qildi. U Instagram sahifasida videoni e’lon qilib, ushbu quvonchli yangilikni muxlislari bilan bo‘lishdi.
Xonandalar va blogerlar qatorida sport sohasida ham tanilgan Odilxon Kamolovning bu xabari kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda izoh qoldirib, sportchiga samimiy tilaklarini bildirmoqda.
Biz ham Odilxon Kamolovni ushbu quvonchli voqea bilan tabriklab, kelgusi hayotida baxt, xotirjamlik va oilaviy totuvlik hamroh bo‘lishini tilaymiz.
Izohlar 0
…