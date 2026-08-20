Liil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandi
Bloger, vaynchi va xonanda Liil Hurramov tez orada to'yi bo'lishini ma'lum qildi. U Instagram sahifasida Lera bilan to'y uchun kelinlik libosi tanlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Juftlik marosimga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda, muxlislar esa ularga baxt tilab, tabriklar yo'llamoqda. Hozircha to'y sanasi ma'lum emas.
Bloger, vaynchi va xonanda Liil Hurramov muxlislarini quvonchli xabar bilan xushnud etdi. U Instagram sahifasida tez orada to‘yi bo‘lishini ma’lum qilib, ushbu hayajonli jarayondan lavhalarni obunachilari bilan bo‘lishdi.
Bloger sahifasiga Lera ismli qiz bilan birgalikda to‘y uchun kelinlik libosi tanlayotgani aks etgan videoni joylashtirdi. Videoda juftlikning to‘y marosimiga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rayotgani aks etgan.
Mazkur xabar Liil Hurramovning muxlislari orasida ham katta qiziqish uyg‘otdi. Obunachilar izohlarda juftlikka baxt tilab, to‘y bilan tabriklarini yo‘llamoqda.
Hozircha to‘y sanasi ma’lum emas. Tez orada Liil Hurramov va Lera to‘yidan ham yorqin lavhalar tarqalishini kutib qolamiz.
Siz Liil Hurramovning qaysi qo‘shiqlarini bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.
…