Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Taniqli xonanda Rashid Xoliqov xonadonida quvonchli va unutilmas kunlardan biri bo‘lib o‘tdi. San’atkorning uchinchi o‘g‘li Temurning nikoh to‘yiga tayyorgarlik boshlandi.
31 avgust kuni oila davrasida Temur va Sevaraning fotiha marosimi bo‘lib o‘tdi. Tantanada ikki oilaning yaqinlari va qarindoshlari jam bo‘lib, yoshlarga ezgu tilaklar bildirishdi.
Temur va Sevaraning fotiha marosimidan lavhalarni Sevara ham o‘zining Instagram sahifasida e’lon qildi. Marosimda kelin tomonga yuboriladigan fotixa qutilari ustida «T&S» yozuvlari aks etganini ham ko‘rish mumkin.
Fotiha marosimi chiroyli va ko‘tarinki ruhda o‘tkazilgani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda aks etdi. Ko‘plab kuzatuvchilar izohlarda yoshlarga baxt-saodat va uzoq umr tilagan.
…