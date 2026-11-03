“Ojiz qahramon 2” aktyori Bae Nara uylanmoqda: to‘yi 14 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi

·46·Madaniyat
“Ojiz qahramon 2” aktyori Bae Nara uylanmoqda: to‘yi 14 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi

“ Ojiz qahramon 2” dramasidagi roli bilan tanilgan janubiy koreyalik aktyor Bae Nara teatr aktrisasi Han Jae Ah bilan turmush qurmoqda. Juftlikning nikoh to‘yi 14 noyabr kuni bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.

Aktyor quvonchli xabarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislari bilan bo‘lishdi. U qo‘lda yozilgan maktubini e’lon qilib, hayotidagi muhim yangilik haqida ma’lum qildi.

“Men endi butun umrim davomida birga yo‘l bosib o‘tishni istaydigan juda qadrli insonni uchratdim”, — deb yozgan Bae Nara.

Aktyorning ushbu e’loni muxlislari tomonidan iliq kutib olindi. Kuzatuvchilar bo‘lajak kelin-kuyovga baxt va oilaviy totuvlik tilamoqda.

Bae NaraHan Jae AhKoreya shou-biznesiOjiz qahramon 2
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!18 sentabr 18:28Hande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadiHande Erchel Germaniyada suratga olinadigan xalqaro filmning bosh yulduziga aylanadi9 oktabr 13:47Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldiRashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldi6 oktabr 06:17Liil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandiLiil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandi20 avgust 12:47Maruf Otajonov Burak O'zchivit ijrosini baholadi (video)Maruf Otajonov Burak O'zchivit ijrosini baholadi (video)1 iyun 20:55Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiQahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldi19 avgust 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!