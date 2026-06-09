Amir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqda

·0·Madaniyat
Amir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqda

Bollivudning mashhur yulduzi Amir Xonning to‘yi haqidagi mish-mishlar nihoyat rasman tasdiqlandi. Ma’lum bo‘lishicha, aktyor so‘nggi ikki yil davomida munosabatda bo‘lib kelayotgan Gauri Spratt bilan turmush qurishga qaror qilgan.

Amir Xon hozirda AQSH bo‘ylab safar qilayotganini hamda to‘y haqidagi xabarlar haqiqat ekanini tasdiqladi.

— Biz 5 iyul kuni nikohdan o‘tamiz, — dedi aktyor.

E’tiborli jihati shundaki, bir necha oy avval Amir Xon rasmiy nikoh u qadar muhim emasligi, Gauri bilan birga yashashning o‘zi ham ular uchun yetarli ekanini ta’kidlagan edi. Biroq vaqt o‘tishi bilan uning bu boradagi qarashlari o‘zgargan.

— Ha, bu rost. Hozir ikkimiz ham munosabatlarimizni yangi bosqichga olib chiqishga tayyor ekanimizni his qilyapmiz. Qalbimda men allaqachon unga uylanganman. Shuning uchun munosabatlarimizni rasmiylashtirish sevgimizning tabiiy davomi bo‘ladi, — dedi kino yulduzi.

Amir Xonning bo‘lajak rafiqasi Gauri Spratt asli Bangalor shahridan bo‘lib, sog‘lom turmush tarzi va go‘zallik industriyasi sohasida muvaffaqiyatli faoliyat olib boradi. Aktyor o‘tgan yili o‘zining 60 yoshlik yubileyida uni ilk bor ommaviy axborot vositalari va muxlislarga tanishtirgan edi.

Keyinchalik 61 yoshli aktyor Gauri bilan ko‘p yillardan beri tanish bo‘lganini, ma’lum vaqtdan so‘ng yana uchrashib, munosabatlari tobora mustahkamlanib borganini aytib bergan. So‘nggi vaqtlarda esa juftlik turli yirik tadbirlar va film premeralarida birgalikda ko‘rinish bermoqda.

Ma’lumot uchun, Amir Xon bugunga qadar ikki marta oila qurgan. Uning birinchi turmush o‘rtog‘i Reina Datta bo‘lib, ularning Junayd Xon va Ira Xon ismli farzandlari bor. Keyinchalik aktyor Kiran Rao bilan turmush qurgan va ularning nikohidan Azad ismli o‘g‘li dunyoga kelgan.

Ajrashganiga qaramasdan, Amir Xon har ikki sobiq rafiqasi bilan ham iliq va do‘stona munosabatlarni saqlab kelmoqda hamda farzandlari tarbiyasida faol ishtirok etib keladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Zokirova: Hayotda shukr qilishning ahamiyati haqida fikr bildirdiRa’no Zokirova: Hayotda shukr qilishning ahamiyati haqida fikr bildirdiBugun, 09:02Dunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdiDunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdiBugun, 08:53Hosila Rahimova konsertida kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi!Hosila Rahimova konsertida kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi!Bugun, 07:34"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora KeldiyorovaKecha, 17:19Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiKecha, 13:10Zebo Rahimova Janubiy Amerika bo‘ylab qilgan sayohatiga qancha sarflaganini oshkor qildiZebo Rahimova Janubiy Amerika bo‘ylab qilgan sayohatiga qancha sarflaganini oshkor qildiKecha, 12:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi