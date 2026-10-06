Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldi

·35·Madaniyat
Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning kuyovnavkar marosimidan lavhalar tarqaldi

Xonanda Rashid Xoliqov xonadonida to‘y shukuhi. San’atkorning uchinchi o‘g‘li Temur uylanmoqda.

2 oktyabr kuni Temur va Sevara qonuniy nikohdan o‘tgani haqida xabar berilgan edi. Kuni kecha esa ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarning to‘y marosimidan lavhalar tarqaldi.

Ularda Temurning o‘rtoqlari bilan kuyov navkar bo‘lib kelinning xonadoniga borgani aks etgan. O‘zbek to‘ylarida qadimdan davom etib kelayotgan an’analardan biri — kuyovning to‘n kiyishi ham marosim davomida namoyon bo‘lgan.

Tarqalgan videolarda kuyov navkar marosimi ko‘tarinki kayfiyatda va chiroyli tarzda o‘tgani ko‘rinadi. Biroq hozircha to‘yxonadagi asosiy kechki bazmdan videolar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo‘lmadi.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa yosh kelin-kuyovga o‘zlarining samimiy tilaklarini bildirib, ularga baxt va oilaviy totuvlik tilamoqda.

Xonanda Rashid XoliqovTemur XoliqovTo‘y marosimiKuyov navkar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rashid Xoliqovning xonadonida to‘y tantanasi (video)Rashid Xoliqovning xonadonida to‘y tantanasi (video)3 oktabr 14:58Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)1 sentabr 10:59Rashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaRashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqda31 avgust 18:27Toshkent toʻylarining “eng qimmat” xonandasi Rashid Xoliqov 53 yoshni qarshiladiToshkent toʻylarining “eng qimmat” xonandasi Rashid Xoliqov 53 yoshni qarshiladi30 aprel 15:30Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)9 avgust 12:35Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova to‘yidan ilk lavhalar tarqaldiEmre Kiviljim va Yulduz Rajabova to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi15 may 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)