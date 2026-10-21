Selena Gomes nima sababdan ovozi o‘zgarganini aytdi: «Avvalgi ovozimni qaytara olmayman»

·85·Madaniyat
Selena Gomes nima sababdan ovozi o‘zgarganini aytdi: «Avvalgi ovozimni qaytara olmayman»

Amerikalik xonanda va aktrisa Selena Gomes nikotinli elektron sigaretalarni ko‘p iste’mol qilgani sabab ovozi o‘zgarganini ma’lum qildi. U ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida muxlislariga murojaat qilib, nikotinga qaramlikdan xalos bo‘lish oson kechmayotganini tan oldi.

«Ovozimni avvalgi holatiga qaytara olmayman. Men nikotinli elektron sigaretani juda ko‘p chekkanman. Nikotindan voz kechish juda qiyin. Agar endi elektron sigareta chekishni boshlayotgan bo‘lsangiz, bilingki, bunga arzimaydi. Bu juda ahmoqona ish — u ovozimni o‘zgartirdi», — dedi xonanda.

Gomes zararli odatdan voz kechganini va bu qarorga amal qilishni davom ettirishga umid qilayotganini aytdi. Shuningdek, u nikotinga qaramlik bilan kurashayotgan insonlarni qo‘llab-quvvatlab, bu odatni yengish mumkinligini ta’kidladi.

Xonanda avval ham ovozidagi o‘zgarishlar haqida gapirgan edi. 2025 yil dekabr oyidagi jonli efirda u ba’zan tomog‘ining ichki qismi shishib qolishini aytgan. Biroq bu safar Gomes elektron sigareta chekish odatini ovozidagi o‘zgarishlar bilan bog‘ladi.

Selena Gomes avvalroq onalik rejalari haqida ham ochiq gapirgan. U 2024 yilda Vanity Fair nashriga bergan intervyusida sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar tufayli farzandni mustaqil ravishda dunyoga keltira olmasligini aytgan. Xonanda homiladorlik uning va bolaning hayoti uchun xavf tug‘dirishi mumkinligini tushuntirgan.

Shu bilan birga, Gomes kelajakda farzand asrab olish yoki surrogat onalik orqali ona bo‘lish imkoniyatlarini ko‘rib chiqayotganini bildirgan.

Selena Gomesnikotinli elektron sigaretalarhomiladorliksurrogat onalik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...12 sentabr 16:55Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi14 avgust 15:38Selena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarSelena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalar23 iyul 01:25«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda14 iyul 19:14Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi28 iyun 22:47Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)6 oktabr 02:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi