Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...

·146·Dunyo
Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...

Jahon pop-musiqasi va kino olamining eng yorqin superyulduzlaridan biri, millionlab muxlislarning sevimli ijrochisi Ledi Gaga (haqiqiy ismi — Stefani Jermanotta) shaxsiy hayotidagi eng katta va orziqib kutilgan mo‘jizani boshdan kechirmoqda. AQSHning mashhur shov-shuvli ko‘ngilochar nashri Page Six tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, 40 yoshli qo‘shiqchi va uning umr yo‘ldoshi, taniqli tadbirkor Maykl Polanski ilk bor ota-onalik baxtiga muyassar bo‘ldi. Uzoq vaqt davomida OAV e’tiboridan chetda qolib, homiladorlik va shaxsiy hayotini sir tutgan juftlik Shimoliy Kaliforniya ko‘chalarida yangi tug‘ilgan go‘dak bilan sayr qilib yurgan paytida obyektivlarga muhrlandi. Xo‘sh, dunyo yulduzi o‘z homiladorligini qanday qilib yashira oldi, paparatssi suratlarida nimalar aks etgan va nima sababdan Gaganing ona bo‘lishi shov-shuvli yangilikka aylandi?

Shimoliy Kaliforniyadagi sayr: Kameralarga tushgan noyob lahzalar

Juftlikning kutilmagan ko‘rinishi shou-biznes ixlosmandlari o‘rtasida haqiqiy shov-shuv bo‘ronini keltirib chiqardi:

  • Slingdagi chaqaloq: Paparatssi tomonidan e’lon qilingan eksklyuziv fotosuratlarda Ledi Gaga maxsus matoli bolalar tashuvchisi (sling)da o‘z farzandini bag‘riga bosib, bir qo‘li bilan ehtiyotkorona ushlab ketayotgani yaqqol ko‘rinadi;

  • Oilaviy xotirjamlik: Yulduzli juftlik ko‘chada ortiqcha dabdabasiz, oddiy va erkin kiyimlarda, haqiqiy oilaviy baxt og‘ushida ko‘rinish bergan;

  • Hozircha to‘liq sir: Bolakayning jinsi, ismi va aniq tug‘ilgan sanasi hozircha sir saqlanmoqda — juftlikning rasmiy vakillari jurnalistlar so‘rovlariga izoh berishdan tiyilmoqda;

  • Muxlislar hayrati: Qo‘shiqchi ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda hech qanday rasmiy e’lon bermagan bo‘lsa-da, «Mother Monster» endilikda haqiqiy onaga aylangani millionlab muxlislarning olqishlariga sabab bo‘lmoqda.

Muvaffaqiyatli tadbirkor bilan besh yillik muhabbat qissasi

Ledi Gaga va 42 yoshli tadbirkor Maykl Polanski o‘rtasidagi munosabatlar uzoq yillardan beri mustahkam poydevor ustiga qurilgan:

  • 2019 yildagi uchrashuv: Juftlikning tanishuvi 2019 yilga to‘g‘ri keladi va ular tez orada bir-birining eng yaqin suyanchig‘iga aylandi;

  • 2024 yilgi unashtiruv: Ko‘p yillik sevgi qissasidan so‘ng ular 2024 yilda rasman unashtirilgan edi;

  • Polanskining shaxsiyati: Garvard universiteti bitiruvchisi, yirik investor va texnologik tashabbuslar rahbari bo‘lgan Maykl doimo soyada qolishni, yulduzli hayotdan ko‘ra oilaviy xotirjamlikni ustun qo‘yib kelgan;

  • «Mening eng katta maqsadim»: Ledi Gaga avvalgi intervyularida hayotdagi eng asosiy orzusi va «navbatdagi bosh roli» aynan ona bo‘lish ekanini bir necha bor ta’kidlagan edi.

«Bu qanday sir saqlandi?»: Jamoatchilikdagi asosiy savollar

Xonandaning to‘satdan chaqaloq bilan ko‘rinish berishi turli taxminlarni avj oldirdi:

  • Omma e’tiboridan panada: So‘nggi oylarda Gaga yirik gastrol safarlarini yakunlab, sahnadan biroz uzoqlashgan va jamoatchilik oldida kam ko‘rinish bera boshlagan edi;

  • Taxminlar va munozaralar: Ayrim ekspertlar va kuzatuvchilar yulduzning tig‘iz ish grafigi fonida surrogat onalik xizmatidan foydalanilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda, biroq bu bo‘yicha hech qanday rasmiy tasdiq yo‘q;

  • Yangi hayot sahifasi: «Oskar» va «Gremmi» sovrindori bo‘lgan san’atkor endilikda o‘z vaqtini karyera cho‘qqisidan ko‘ra farzandi tarbiyasiga bag‘ishlash niyatida ekani kutilmoqda.

Oilaviy quvonch va onalik saodati jahon yulduzi uchun mutlaqo yangi hayotiy bosqichni ochdi. Endilikda butun dunyo matbuoti va millionlab muxlislar juftlikning farzandiga nima deb ism qo‘yishi va ilk rasmiy oilaviy suratlar qachon taqdim etilishini kutmoqda.

Sizningcha, mashhur shaxslarning shaxsiy hayoti va farzandli bo‘lishini OAVdan bu qadar sir tutishi to‘g‘ri qarormi yoki muxlislar bilan baham ko‘rgan ma’qulmi? Ledi Gaga onalik rolida o‘z karyerasini vaqtincha to‘xtatib turishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va pop-musiqa olamidagi ushbu quvonchli yangilik tahlilini barcha do‘stlaringizga ulashing!

Ledi GagaMaykl PolanskiPage SixSurrogat onalik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada