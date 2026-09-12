Ledi Gaga ilk bor ona bo‘ldi: Dunyoni hayratda qoldirgan maxfiy tug‘ruq tafsilotlari...
Jahon pop-musiqasi va kino olamining eng yorqin superyulduzlaridan biri, millionlab muxlislarning sevimli ijrochisi Ledi Gaga (haqiqiy ismi — Stefani Jermanotta) shaxsiy hayotidagi eng katta va orziqib kutilgan mo‘jizani boshdan kechirmoqda. AQSHning mashhur shov-shuvli ko‘ngilochar nashri Page Six tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, 40 yoshli qo‘shiqchi va uning umr yo‘ldoshi, taniqli tadbirkor Maykl Polanski ilk bor ota-onalik baxtiga muyassar bo‘ldi. Uzoq vaqt davomida OAV e’tiboridan chetda qolib, homiladorlik va shaxsiy hayotini sir tutgan juftlik Shimoliy Kaliforniya ko‘chalarida yangi tug‘ilgan go‘dak bilan sayr qilib yurgan paytida obyektivlarga muhrlandi. Xo‘sh, dunyo yulduzi o‘z homiladorligini qanday qilib yashira oldi, paparatssi suratlarida nimalar aks etgan va nima sababdan Gaganing ona bo‘lishi shov-shuvli yangilikka aylandi?
Shimoliy Kaliforniyadagi sayr: Kameralarga tushgan noyob lahzalar
Juftlikning kutilmagan ko‘rinishi shou-biznes ixlosmandlari o‘rtasida haqiqiy shov-shuv bo‘ronini keltirib chiqardi:
Slingdagi chaqaloq: Paparatssi tomonidan e’lon qilingan eksklyuziv fotosuratlarda Ledi Gaga maxsus matoli bolalar tashuvchisi (sling)da o‘z farzandini bag‘riga bosib, bir qo‘li bilan ehtiyotkorona ushlab ketayotgani yaqqol ko‘rinadi;
Oilaviy xotirjamlik: Yulduzli juftlik ko‘chada ortiqcha dabdabasiz, oddiy va erkin kiyimlarda, haqiqiy oilaviy baxt og‘ushida ko‘rinish bergan;
Hozircha to‘liq sir: Bolakayning jinsi, ismi va aniq tug‘ilgan sanasi hozircha sir saqlanmoqda — juftlikning rasmiy vakillari jurnalistlar so‘rovlariga izoh berishdan tiyilmoqda;
Muxlislar hayrati: Qo‘shiqchi ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda hech qanday rasmiy e’lon bermagan bo‘lsa-da, «Mother Monster» endilikda haqiqiy onaga aylangani millionlab muxlislarning olqishlariga sabab bo‘lmoqda.
Muvaffaqiyatli tadbirkor bilan besh yillik muhabbat qissasi
Ledi Gaga va 42 yoshli tadbirkor Maykl Polanski o‘rtasidagi munosabatlar uzoq yillardan beri mustahkam poydevor ustiga qurilgan:
2019 yildagi uchrashuv: Juftlikning tanishuvi 2019 yilga to‘g‘ri keladi va ular tez orada bir-birining eng yaqin suyanchig‘iga aylandi;
2024 yilgi unashtiruv: Ko‘p yillik sevgi qissasidan so‘ng ular 2024 yilda rasman unashtirilgan edi;
Polanskining shaxsiyati: Garvard universiteti bitiruvchisi, yirik investor va texnologik tashabbuslar rahbari bo‘lgan Maykl doimo soyada qolishni, yulduzli hayotdan ko‘ra oilaviy xotirjamlikni ustun qo‘yib kelgan;
«Mening eng katta maqsadim»: Ledi Gaga avvalgi intervyularida hayotdagi eng asosiy orzusi va «navbatdagi bosh roli» aynan ona bo‘lish ekanini bir necha bor ta’kidlagan edi.
«Bu qanday sir saqlandi?»: Jamoatchilikdagi asosiy savollar
Xonandaning to‘satdan chaqaloq bilan ko‘rinish berishi turli taxminlarni avj oldirdi:
Omma e’tiboridan panada: So‘nggi oylarda Gaga yirik gastrol safarlarini yakunlab, sahnadan biroz uzoqlashgan va jamoatchilik oldida kam ko‘rinish bera boshlagan edi;
Taxminlar va munozaralar: Ayrim ekspertlar va kuzatuvchilar yulduzning tig‘iz ish grafigi fonida surrogat onalik xizmatidan foydalanilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda, biroq bu bo‘yicha hech qanday rasmiy tasdiq yo‘q;
Yangi hayot sahifasi: «Oskar» va «Gremmi» sovrindori bo‘lgan san’atkor endilikda o‘z vaqtini karyera cho‘qqisidan ko‘ra farzandi tarbiyasiga bag‘ishlash niyatida ekani kutilmoqda.
Oilaviy quvonch va onalik saodati jahon yulduzi uchun mutlaqo yangi hayotiy bosqichni ochdi. Endilikda butun dunyo matbuoti va millionlab muxlislar juftlikning farzandiga nima deb ism qo‘yishi va ilk rasmiy oilaviy suratlar qachon taqdim etilishini kutmoqda.
Sizningcha, mashhur shaxslarning shaxsiy hayoti va farzandli bo‘lishini OAVdan bu qadar sir tutishi to‘g‘ri qarormi yoki muxlislar bilan baham ko‘rgan ma’qulmi? Ledi Gaga onalik rolida o‘z karyerasini vaqtincha to‘xtatib turishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va pop-musiqa olamidagi ushbu quvonchli yangilik tahlilini barcha do‘stlaringizga ulashing!
…