Munisa Rizayeva nega muddatidan avval tug‘di? Xonanda 36-haftada tug‘ganini aytdi (video)
Xonanda Munisa Rizayeva bloger Jahongir Latipovga bergan intervyusida onalik tuyg‘usi, o‘g‘liga homiladorlik davri va tug‘ruq jarayoni bilan bog‘liq qiyinchiliklar haqida so‘zlab berdi.
Suhbat davomida Jahongir Latipov xonandadan homiladorlik paytida nimalarni his qilgani bilan qiziqdi. U avvalgi intervyularidan birida Munisa Rizayeva farzandli bo‘lish eng katta orzusi ekanini aytganini eslatdi.
«Baxt. Albatta, baxtdan baxt, eng yuqori darajadagi baxt. Masalan, yosh qizlar yoshligida farzandli bo‘lsa, boshqacha bo‘larkan. Mening yoshimda esa bu tuyg‘u umuman boshqacha», — dedi xonanda.
Bloger homiladorlik davri qiyin kechgan-kechmaganini so‘raganida, Munisa Rizayeva tug‘ruqning o‘zi oson bo‘lganini, ammo homiladorlik paytida ancha qiynalganini ta’kidladi.
«Tug‘ishim eng oson bo‘ldi. Menimcha, eng qiyini yurganim bo‘ldi. Chunki toksikoz bilan qiynaldim, oxirigacha juda og‘ir kechdi. Homilam ham juda katta edi. Farzandim deyarli 4 kilogramm vazn bilan tug‘ildi. Lekin 36-haftada tug‘dim. Chunki yurolmay qoldim, muddatidan oldin tug‘ishga to‘g‘ri keldi», — deya esladi u.
Jahongir Latipov xonandadan farzandini tabiiy yo‘l bilan dunyoga keltirganmi yoki kesarcha kesish amaliyoti orqali tug‘ganmi, deb ham so‘radi. Munisa Rizayeva kesarcha kesish orqali tug‘ruqni boshdan kechirganini ma’lum qildi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…