Xitoylik juftlik uchun farzand dunyoga keltirgan o‘zbekistonlik surrogat ona vafot etdi
Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida 31 yoshli O‘zbekiston fuqarosi tug‘ruqdan bir necha soat o‘tib hayotdan ko‘z yumdi. Ayol Xitoy fuqarosi bo‘lgan juftlik uchun surrogat ona sifatida homiladorlikni boshidan kechirgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u 11 noyabr kuni homiladorlikning 36-haftasida Birinchi universitet klinikasida farzandini dunyoga keltirgan. Biroq tug‘ruqdan keyin kuchli qon ketishi kuzatilgan va shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, ayolning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.
Gruziyadagi “Ozodlik” radiosi xabariga ko‘ra, bu ayolning surrogat onalik dasturidagi ilk ishtiroki bo‘lgan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi uning vafot etganini tasdiqlagan va ehtiyotsizlik oqibatida o‘limga sabab bo‘lish holati yuzasidan tergov boshlagan. Mamlakat Sog‘liqni saqlash vazirligining tegishli agentligi ham voqeani tekshirmoqda.
Mazkur hodisa Gruziyada surrogat onalikni taqiqlash masalasi muhokama qilinayotgan bir paytda yuz berdi. Hukmron partiya vakillari sohada muayyan qoidalar mavjud bo‘lsa-da, faoliyatni to‘liq nazorat qilish qiyinligini taqiq tashabbusiga sabab sifatida keltirgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…